Box Office Polska: Smarzowski przyciąga tłumy. "Dom dobry" z drugim największym otwarciem w karierze reżysera

Wojciech Smarzowski pozostaje reżyserem przyciągającym do kin tłumy. Jak donosi Warner Bros. "Dom dobry" zadebiutował na pierwszym miejscu polskiego box office'u.
Ilu widzów obejrzało już "Dom dobry"?
Według danych udostępnionych przed dystrybutora od premiery 7 listopada film "Dom dobry"
obejrzało 310 678 osób
. Tym samym jest to drugie najlepsze otwarcie polskiego filmu w tym roku
. Numerem jeden pozostaje "100 dni do matury
" z wynikiem ponad 324 tys. sprzedanych biletów. "Dom dobry"
może też pochwalić się drugim najlepszym otwarciem w karierze reżysera
. Niedoścignionym rekordzistą pozostaje "Kler
", który na otwarcie obejrzało ponad 935 tys. osób.
O filmie "Dom dobry"
Kiedy Gośka (Agata Turkot
) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt
), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski
. W obsadzie znaleźli się także: Agata Kulesza
, Arkadiusz Jakubik
, Maria Sobocińska
i Andrzej Konopka
.
Rozmawiamy z Wojciechem Smarzowskim i Agatą Turkot o filmie "Dom dobry"