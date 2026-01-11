Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" lepszy od nowości 2026 roku

To już drugi weekend nowego roku, a w amerykańskim box offisie wciąż rok 2025. Co może smucić dystrybutorów, ale z całą pewnością cieszy właścicieli kin. Wstępne szacunki mówią o tym, że wpływy w ciągu pierwszych 11 dni tego roku są o 23% wyższe od wyników z pierwszych 11 dni 2025 roku.
Duża w tym zasługa widowiska "Avatar: Ogień i popiół"
, które po raz czwarty zajęło pierwszą lokatę w weekendowym zestawieniu. Film Jamesa Camerona
może sprzedawać się gorzej od dwóch pierwszych części, ale wciąż okazuje się być poza zasięgiem konkurencji. Aktualne szacunki dają mu 21,3 mln dolarów, czyli prawie dwa razy tyle, ile zarobił numer dwa weekendu. W sumie trzeci "Avatar" jest już w pierwszej piątce najbardziej kasowych premier 2025 roku
, wypychając z niej "Wicked: Na dobre
".
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$424,1
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Zwierzogród 2
|$378,8
|$100,3
|4,000
|26.11
|-
|$150
|4
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|5
|Avatar: Ogień i popiół (+2)
|$342,6
|$89,2
|3,800
|19.12
|-
|$400
|6
|Wicked: Na dobre (-1)
|$341,8
|$147,0
|4,115
|21.11
|30.12
|$165
|7
|Jurassic World: Odrodzenie (-1)
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|8
|Grzesznicy
|$280,0
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|9
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|10
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|11
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|12
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|13
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|14
|F1: Film
|$189,6
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|15
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|16
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|17
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,3
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|18
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$134,5
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
|19
|Pięć koszmarnych nocy 2
|$126,9
|$64,0
|3,579
|5.12
|23.12
|$51
Dobrze nowy rok zaczyna Paramount. Jego zwierzęcy horror "Szympans"
prawdopodobnie zajmie drugie miejsce, bo szacunki dają mu na otwarcie 11,3 mln dolarów. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę budżet wynoszący ok. 23 milionów dolarów. Jeśli te szacunki potwierdzą się, będzie to najlepsze otwarcie w karierze reżysera Johannesa Robertsa
. Obecnie najlepszy jego wynik to 11,2 mln dolarów na otwarcie "Podwodnej pułapki
".
Pozostałe dwie duże nowości okazały się finansowymi klapami. Słabiutko wystartował film katastroficzny "Greenland 2"
. Przy budżecie sięgającym 90 milionów dolarów obraz zgarnął na dzień dobry ledwie 8,5 miliona. Jednak jego dystrybutor - Lionsgate - może być z tego wyniku mimo wszystko zadowolony. Lionsgate nie partycypował w kosztach produkcji, a prawa do dystrybucji kupił za ledwie 10 milionów dolarów. Warto też pamiętać, że dla amerykańskiego widza kinowego jest to pierwsze spotkanie z tą serią. O ile w Polsce "Greenland
" był wyświetlany w kinach, o tyle w Ameryce ze względu na COVID-19 trafił od razu na streaming.
Jednak "Greenland 2
" mimo wszystko zadebiutowało w pierwszej dziesiątce. Tego samego nie można powiedzieć o nowości od Angel Studios "I Was a Stranger"
. Obraz miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie w 2024 roku, ale do amerykańskich kin trafił dopiero teraz. Zarobił jednak tylko 1,2 mln dolarów, co nie dało żadnych szans na miejsce w Top 10. Studio na szczęście z nawiązko odbija sobie straty filmem "David
", który jest drugim najbardziej kasowym tytułem w całej historii dystrybutora.
Ze starszych tytułów na uwagę zwraca jeszcze "Wielki Marty"
. Do końca tego tygodnia film stanie się najbardziej kasowym tytułem A2
4, bijąc wynik "Wszystko wszędzie naraz
" (77,1 mln dolarów).
Box Office USA: 9-11 stycznia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Avatar: Ogień i popiół
|$21,3
|$342,59
|4
|3700
|2
|Szympans (NOWOŚĆ)
|$9,9*
|$11,3
|1
|2964
|3
|Pomoc domowa
|$11,2
|$94,15
|4
|3123
|4
|Zwierzogród 2 (-2)
|$10,1
|$378,84
|7
|3200
|5
|Greenland 2 (NOWOŚĆ)
|$7,6*
|$8,5
|1
|2710
|6
|Wielki Marty (-2)
|$7,63
|$70,13
|4
|2512
|7
|Anakonda (-2)
|$5,1
|$54,27
|3
|3075
|8
|SpongeBob: Klątwa pirata (-2)
|$3,8
|$63,63
|4
|2567
|9
|David (-2)
|$3,09
|$75,17
|4
|2475
|10
|Song Sung Blue (-2)
|$3,0
|$31,15
|3
|2262
W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafi cała masa nowości. Wszystko dlatego, że będzie to długi weekend związany z Dniem Martina Luthera Kinga w poniedziałek. O widzów powalczą: horrory "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"
i "Night Patrol"
, animacja "Super pies i kot łotr"
, którą w polskich kinach oglądaliśmy jesienią ubiegłego roku oraz anime "All You Need Is Kill"
. Universal planuje z kolei powrót do kin animacji "Madagaskar"
.