Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" lepszy od nowości 2026 roku

To już drugi weekend nowego roku, a w amerykańskim box offisie wciąż rok 2025. Co może smucić dystrybutorów, ale z całą pewnością cieszy właścicieli kin. Wstępne szacunki mówią o tym, że wpływy w ciągu pierwszych 11 dni tego roku są o 23% wyższe od wyników z pierwszych 11 dni 2025 roku.

Duża w tym zasługa widowiska "Avatar: Ogień i popiół", które po raz czwarty zajęło pierwszą lokatę w weekendowym zestawieniu. Film Jamesa Camerona może sprzedawać się gorzej od dwóch pierwszych części, ale wciąż okazuje się być poza zasięgiem konkurencji. Aktualne szacunki dają mu 21,3 mln dolarów, czyli prawie dwa razy tyle, ile zarobił numer dwa weekendu. W sumie trzeci "Avatar" jest już w pierwszej piątce najbardziej kasowych premier 2025 roku, wypychając z niej "Wicked: Na dobre".

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$424,1$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Zwierzogród 2 $378,8$100,34,00026.11-$150
4Superman $354,2$125,04,27511.0715.08$364*
5Avatar: Ogień i popiół (+2)$342,6$89,23,80019.12-$400
6Wicked: Na dobre (-1)$341,8$147,04,11521.1130.12$165
7Jurassic World: Odrodzenie (-1)$339,6$92,04,3242.075.08$180
8Grzesznicy $280,0$48,03,34718.043.06$90
9Fantastyczna 4: Pierwsze kroki $274,3$117,64,12525.0723.09$200
10Jak wytresować smoka $263,0$84,64,37313.0615.07$150
11Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
12Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
13Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
14F1: Film $189,6$57,03,73227.0622.08$300
15Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,8$84,03,8025.097.10$55
16Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
17Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,3$51,63,52316.0517.06$50
18Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $134,5$70,63,34212.09-$20
19Pięć koszmarnych nocy 2 $126,9$64,03,5795.1223.12$51
*Niektóre źródła podają 225 mln

Dobrze nowy rok zaczyna Paramount. Jego zwierzęcy horror "Szympans" prawdopodobnie zajmie drugie miejsce, bo szacunki dają mu na otwarcie 11,3 mln dolarów. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę budżet wynoszący ok. 23 milionów dolarów. Jeśli te szacunki potwierdzą się, będzie to najlepsze otwarcie w karierze reżysera Johannesa Robertsa. Obecnie najlepszy jego wynik to 11,2 mln dolarów na otwarcie "Podwodnej pułapki".

Pozostałe dwie duże nowości okazały się finansowymi klapami. Słabiutko wystartował film katastroficzny "Greenland 2". Przy budżecie sięgającym 90 milionów dolarów obraz zgarnął na dzień dobry ledwie 8,5 miliona. Jednak jego dystrybutor - Lionsgate - może być z tego wyniku mimo wszystko zadowolony. Lionsgate nie partycypował w kosztach produkcji, a prawa do dystrybucji kupił za ledwie 10 milionów dolarów. Warto też pamiętać, że dla amerykańskiego widza kinowego jest to pierwsze spotkanie z tą serią. O ile w Polsce "Greenland" był wyświetlany w kinach, o tyle w Ameryce ze względu na COVID-19 trafił od razu na streaming.

Jednak "Greenland 2" mimo wszystko zadebiutowało w pierwszej dziesiątce. Tego samego nie można powiedzieć o nowości od Angel Studios "I Was a Stranger". Obraz miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie w 2024 roku, ale do amerykańskich kin trafił dopiero teraz. Zarobił jednak tylko 1,2 mln dolarów, co nie dało żadnych szans na miejsce w Top 10. Studio na szczęście z nawiązko odbija sobie straty filmem "David", który jest drugim najbardziej kasowym tytułem w całej historii dystrybutora.

Ze starszych tytułów na uwagę zwraca jeszcze "Wielki Marty". Do końca tego tygodnia film stanie się najbardziej kasowym tytułem A24, bijąc wynik "Wszystko wszędzie naraz" (77,1 mln dolarów).

Box Office USA: 9-11 stycznia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Avatar: Ogień i popiół $21,3$342,5943700
2Szympans (NOWOŚĆ)
$9,9*$11,312964
3Pomoc domowa $11,2$94,1543123
4Zwierzogród 2 (-2)$10,1$378,8473200
5Greenland 2 (NOWOŚĆ) $7,6*$8,512710
6Wielki Marty (-2)$7,63$70,1342512
7Anakonda (-2)$5,1$54,2733075
8SpongeBob: Klątwa pirata (-2)$3,8$63,6342567
9David (-2)$3,09$75,1742475
10Song Sung Blue  (-2)$3,0$31,1532262
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafi cała masa nowości. Wszystko dlatego, że będzie to długi weekend związany z Dniem Martina Luthera Kinga w poniedziałek. O widzów powalczą: horrory "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" i "Night Patrol", animacja "Super pies i kot łotr", którą w polskich kinach oglądaliśmy jesienią ubiegłego roku oraz anime "All You Need Is Kill". Universal planuje z kolei powrót do kin animacji "Madagaskar".

