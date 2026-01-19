Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" nadal niepokonany
Filmy / Box office

Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" nadal niepokonany

To miał być weekend, kiedy w końcu dokona się w amerykańskim box offisie zmiana na pozycji lidera. Cóż, fani muszą na tę chwilę poczekać jeszcze co najmniej tydzień. Ubiegłoroczna premiera Jamesa Camerona pokonała nowość od Nii DaCosty.

W sam weekend przewaga widowiska "Avatar: Ogień i popiół" nad horrorem "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" jest minimalna i w teorii po podliczeniu wszystkich danych może dojść do zamiany miejsc, jednak w czasie długiego weekendu (poniedziałek jest w USA dniem wolnym) ta przewaga nie ulega wątpliwości. Prognozy mówią o tym, że trzeci "Avatar" zarobi ok. 17,2 mln dolarów, a drugie "28 lat później" tylko 15 milionów.

Oczekiwania wobec filmu DaCosty były większe. Choć nikt nie spodziewał się powtórki z otwarcia "28 lat później" (32,8 mln dolarów w 4 dni), to jednak większość analityków była pewna, że film stać na co najmniej 20 milionów dolarów w długi weekend. Jak widać, były to prognozy zdecydowanie zbyt optymistyczne.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$424,1$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Zwierzogród 2 $390,0$100,34,00026.11-$150
4Avatar: Ogień i popiół (+1)$363,5$89,23,80019.12-$400
5Superman (-1)$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
6Wicked: Na dobre $342,5$147,04,11521.1130.12$165
7Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
8Grzesznicy $280,0$48,03,34718.043.06$90
9Fantastyczna 4: Pierwsze kroki $274,3$117,64,12525.0723.09$200
10Jak wytresować smoka $263,0$84,64,37313.0615.07$150
11Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
12Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
13Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
14F1: Film $189,6$57,03,73227.0622.08$300
15Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,8$84,03,8025.097.10$55
16Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
17Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,3$51,63,52316.0517.06$50
18Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $134,5$70,63,34212.09-$20
19Pięć koszmarnych nocy 2 $127,5$64,03,5795.1223.12$51
20Pomoc domowa (NOWOŚĆ)$107,1$19,03,12319.12
$35
*Niektóre źródła podają 225 mln

Co poszło nie tak? Z całą pewnością nie można winy zrzucić na twórców filmu. Ci nieliczni widzowie, którzy poszli do kin na "Świątynię kości", są nią zachwyceni. W CinemaScore horror otrzymał ocenę A-, czyli wyższą od tej, jaką dostał w tamtym roku film Danny'ego Boyle'a. Zawiodło planowanie Sony. Wytwórni nie udało się przekonać Amerykanów, że warto to zobaczyć w kinach.

W miniony weekend dostaliśmy też kolejne potwierdzenie tego, że nostalgia się sprzedaje. Do amerykańskich kin powróciła "Drużyna Pierścienia". Widowisko świętuje swoje ćwierćwiecze i w weekend zgarnęło 3,6 mln dolarów. W ten sposób łączne wpływy przekroczyły 323 mln dolarów.

"Avatar: Ogień i popiół" pozostając numerem jeden ma już w sumie na koncie 363,5 mln dolarów, dzięki czemu na liście najbardziej kasowych premier roku 2025 awansował na czwarte miejsce. W teorii "Zwierzogród 2" jest w jego zasięgu, a to oznaczałoby podium dla filmu Camerona.

Do grona ubiegłoroczny premier, które w samych Stanach Zjednoczonych zarobiły w kinach co najmniej 100 milionów dolarów, dołączyła w ten weekend "Pomoc domowa". Żadna inna premiera Lionsgate'u w 2025 roku i 2024 roku nie była w stanie dokonać tej sztuki.

Z kolei "Wielki Marty" został właśnie najbardziej kasowym filmem A24 w Ameryce. Film ma na koncie ponad 79 milionów dolarów, a dotychczasowy rekordzista "Wszystko wszędzie naraz" zarobił w USA 77,1 mln dolarów.

Box Office USA: 9-11 stycznia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Avatar: Ogień i popiół $13,32$363,5353300
228 lat później - Część 2: Świątynia kości (NOWOŚĆ) $10,9*$13,013506
3Zwierzogród 2 (+1)$8,77$390,0183100
4Pomoc domowa (-1)$8,52$107,1453101
5Wielki Marty (+1)$5,48$79,6552027
6Szympans (-4)$5,0$19,622964
7Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (wznowienie)$3,58$323,7n/a1686
8Greenland 2 (-3)$3,37$14,1222718
9Anakonda (-2)$3,2$59,0942424
10SpongeBob: Klątwa pirata (-2)$2,32$67,1351939
*wynik otwarcia z samego weekendu

Trzy duże premiery zaplanowane są na nadchodzący weekend. To film SF Chrisem Prattem "90 minut do wolności", horror "Powrót do Silent Hill" na podstawie gry wideo oraz "Testament Ann Lee", w którym gra gwiazda "Pomocy domowej" Amanda Seyfried.

