Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" nadal niepokonany

To miał być weekend, kiedy w końcu dokona się w amerykańskim box offisie zmiana na pozycji lidera. Cóż, fani muszą na tę chwilę poczekać jeszcze co najmniej tydzień. Ubiegłoroczna premiera Jamesa Camerona pokonała nowość od Nii DaCosty.
W sam weekend przewaga widowiska "Avatar: Ogień i popiół"
nad horrorem "28 lat później - Część 2: Świątynia kości"
jest minimalna i w teorii po podliczeniu wszystkich danych może dojść do zamiany miejsc, jednak w czasie długiego weekendu (poniedziałek jest w USA dniem wolnym) ta przewaga nie ulega wątpliwości. Prognozy mówią o tym, że trzeci "Avatar"
zarobi ok. 17,2 mln dolarów, a drugie "28 lat później"
tylko 15 milionów.
Oczekiwania wobec filmu DaCosty
były większe. Choć nikt nie spodziewał się powtórki z otwarcia "28 lat później
" (32,8 mln dolarów w 4 dni), to jednak większość analityków była pewna, że film stać na co najmniej 20 milionów dolarów w długi weekend. Jak widać, były to prognozy zdecydowanie zbyt optymistyczne.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$424,1
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Zwierzogród 2
|$390,0
|$100,3
|4,000
|26.11
|-
|$150
|4
|Avatar: Ogień i popiół (+1)
|$363,5
|$89,2
|3,800
|19.12
|-
|$400
|5
|Superman (-1)
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|6
|Wicked: Na dobre
|$342,5
|$147,0
|4,115
|21.11
|30.12
|$165
|7
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|8
|Grzesznicy
|$280,0
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|9
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|10
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|11
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|12
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|13
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|14
|F1: Film
|$189,6
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|15
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|16
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|17
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,3
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|18
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$134,5
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
|19
|Pięć koszmarnych nocy 2
|$127,5
|$64,0
|3,579
|5.12
|23.12
|$51
|20
|Pomoc domowa (NOWOŚĆ)
|$107,1
|$19,0
|3,123
|19.12
|$35
Co poszło nie tak? Z całą pewnością nie można winy zrzucić na twórców filmu. Ci nieliczni widzowie, którzy poszli do kin na "Świątynię kości"
, są nią zachwyceni. W CinemaScore horror otrzymał ocenę A-, czyli wyższą od tej, jaką dostał w tamtym roku film Danny'ego Boyle'a.
Zawiodło planowanie Sony. Wytwórni nie udało się przekonać Amerykanów, że warto to zobaczyć w kinach.
W miniony weekend dostaliśmy też kolejne potwierdzenie tego, że nostalgia się sprzedaje. Do amerykańskich kin powróciła "Drużyna Pierścienia"
. Widowisko świętuje swoje ćwierćwiecze i w weekend zgarnęło 3,6 mln dolarów. W ten sposób łączne wpływy przekroczyły 323 mln dolarów. "Avatar: Ogień i popiół"
pozostając numerem jeden ma już w sumie na koncie 363,5 mln dolarów, dzięki czemu na liście najbardziej kasowych premier roku 2025 awansował na czwarte miejsce. W teorii "Zwierzogród 2"
jest w jego zasięgu, a to oznaczałoby podium dla filmu Camerona
.
Do grona ubiegłoroczny premier, które w samych Stanach Zjednoczonych zarobiły w kinach co najmniej 100 milionów dolarów
, dołączyła w ten weekend "Pomoc domowa". Żadna inna premiera Lionsgate'u w 2025 roku i 2024 roku nie była w stanie dokonać tej sztuki.
Z kolei "Wielki Marty" został właśnie najbardziej kasowym filmem A24 w Ameryce
. Film ma na koncie ponad 79 milionów dolarów, a dotychczasowy rekordzista "Wszystko wszędzie naraz
" zarobił w USA 77,1 mln dolarów.
Box Office USA: 9-11 stycznia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Avatar: Ogień i popiół
|$13,32
|$363,53
|5
|3300
|2
|28 lat później - Część 2: Świątynia kości (NOWOŚĆ)
|$10,9*
|$13,0
|1
|3506
|3
|Zwierzogród 2 (+1)
|$8,77
|$390,01
|8
|3100
|4
|Pomoc domowa (-1)
|$8,52
|$107,14
|5
|3101
|5
|Wielki Marty (+1)
|$5,48
|$79,65
|5
|2027
|6
|Szympans (-4)
|$5,0
|$19,6
|2
|2964
|7
|Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (wznowienie)
|$3,58
|$323,7
|n/a
|1686
|8
|Greenland 2 (-3)
|$3,37
|$14,12
|2
|2718
|9
|Anakonda (-2)
|$3,2
|$59,09
|4
|2424
|10
|SpongeBob: Klątwa pirata (-2)
|$2,32
|$67,13
|5
|1939
Trzy duże premiery zaplanowane są na nadchodzący weekend. To film SF Chrisem Prattem "90 minut do wolności"
, horror "Powrót do Silent Hill"
na podstawie gry wideo oraz "Testament Ann Lee"
, w którym gra gwiazda "Pomocy domowej
" Amanda Seyfried
.