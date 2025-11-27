Ile zarobi "Avatar: Ogień i popiół" na otwarcie? Są pierwsze prognozy

W sieci pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące otwarcia widowiska Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół". Przewidywany debiut nie wygląda imponująco.
Ponad 100 milionów dolarów na otwarcie. Tyle ma zarobić "Avatar 3"
Jak donosi portal Deadline, pierwsze prognozy mówią o otwarciu widowiska "Avatar: Ogień i popiół" w przedziale 100-130 milionów dolarów
(czyli w okolicach 110 milionów). To wynik słabszy od otwarcia "Avatara: Istoty wody"
(134,1 mln dolarów). Taki wynik nie daje miejsca nawet w Top 3 tegorocznych otwarć.
Skąd tak niskie prognozy? Jednym z powodów mogą być doświadczenia związane z prognozami "Istoty wody
". Wtedy szacunki mówiły o starcie na poziomie 150-175 milionów dolarów. Rzeczywistość okazała się dużo gorsza. Być może nikt nie chce powtórki z tamtego blamażu. Wizerunkowo zawsze lepiej wypadają niedoszacowane otwarcia niż prognozy dużo przesadzone.
Warto jednak pamiętać, że prognoza jest i tak dużo lepsza od wyniku pierwszego "Avatara", który na otwarcie zarobił "tylko" 77 milionów dolarów
. Tamten film miał jednak imponująco "długie nogi" zgarniając ostatecznie ponad 785 milionów dolarów (i 2,9 mld dolarów w skali całego globu). "Avatar: Istota wody
" zarobił w Ameryce prawie 689 mln dolarów (a globalnie 2,3 mld dolarów).
W USA "Avatar: Ogień i popiół"
wejdzie do kin 19 grudnia (z pokazami przedpremierowymi 18 grudnia).
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"