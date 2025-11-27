Newsy Filmy Box office Ile zarobi "Avatar: Ogień i popiół" na otwarcie? Są pierwsze prognozy
W sieci pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące otwarcia widowiska Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół". Przewidywany debiut nie wygląda imponująco.

Ponad 100 milionów dolarów na otwarcie. Tyle ma zarobić "Avatar 3"



Jak donosi portal Deadline, pierwsze prognozy mówią o otwarciu widowiska "Avatar: Ogień i popiół" w przedziale 100-130 milionów dolarów (czyli w okolicach 110 milionów). To wynik słabszy od otwarcia "Avatara: Istoty wody" (134,1 mln dolarów). Taki wynik nie daje miejsca nawet w Top 3 tegorocznych otwarć.


Skąd tak niskie prognozy? Jednym z powodów mogą być doświadczenia związane z prognozami "Istoty wody". Wtedy szacunki mówiły o starcie na poziomie 150-175 milionów dolarów. Rzeczywistość okazała się dużo gorsza. Być może nikt nie chce powtórki z tamtego blamażu. Wizerunkowo zawsze lepiej wypadają niedoszacowane otwarcia niż prognozy dużo przesadzone.

Warto jednak pamiętać, że prognoza jest i tak dużo lepsza od wyniku pierwszego "Avatara", który na otwarcie zarobił "tylko" 77 milionów dolarów. Tamten film miał jednak imponująco "długie nogi" zgarniając ostatecznie ponad 785 milionów dolarów (i 2,9 mld dolarów w skali całego globu). "Avatar: Istota wody" zarobił w Ameryce prawie 689 mln dolarów (a globalnie 2,3 mld dolarów).

W USA "Avatar: Ogień i popiół" wejdzie do kin 19 grudnia (z pokazami przedpremierowymi 18 grudnia).

