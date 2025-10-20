Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Czarny telefon 2" hitem. Rekordowy rok dla horrorów
Box Office USA: "Czarny telefon 2" hitem. Rekordowy rok dla horrorów

Po kilku słabszych tygodniach do kin znów wrócili widzowie. Stało się tak za sprawą horroru "Czarny telefon 2", który z łatwością wygrał weekend.

Nowość od studia Blumhouse sprzedaje się nieco lepiej od części pierwszej. Najnowsze szacunki studia mówią o 26,5 mln dolarów. Pierwszy "Czarny telefon" miał na dzień dobry o trzy miliony dolarów mniej.

"Czarny telefon 2" przypieczętował rekordowy rok dla horrorów w amerykańskich kinach. Jak podaje comScore, filmy z tego gatunku osiągnęły wpływy w wysokości 1,2 mld dolarów. Poprzedni rekord padł w 2017 roku i wynosił 1,17 mld dolarów. A warto pamiętać, że horrory nie powiedziały jeszcze w tym roku ostatniego słowa.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,3$117,64,12525.0723.09$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
12Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $175,4$84,03,8025.097.10$55
13Zniknięcia $151,4$43,53,6318.089.09$38
14Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
15
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle$131,2$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Lionsgate nadal nie potrafi przyciągnąć widzów do kin. Druga w tym roku propozycja studia z Keanu Reevesem okazała się finansową wtopą. Najwyraźniej wprowadzanie komedii do kin w weekend, kiedy targetowa widownia wyszła na ulice, by brać udział w protestach spod znaku NO KINGS, nie okazało się trafną decyzją. Najnowsze szacunki mówią o tym, że na otwarcie komedia "Anioł stróż" zarobi 6,2 mln dolarów.

Dramat historyczny o nastolatkach, którzy w III Rzeszy organizują protest przeciwko nazistowskiej władzy, jest trzecią z dużych nowości weekendu w pierwszej dziesiątce. "Truth & Treason" przyciągnął jednak niewielką widownię zarabiając 2,7 mln dolarów.

Jest to jednak i tak wynik dużo lepszy od tego, co udało się osiągnąć najnowszemu filmowi Luki Guadagnino "Po polowaniu". Nie pomogła Julia Roberts i Andrew Garfield w obsadzie. Po limitowanej dystrybucji przed tygodniem teraz film trafił do ponad tysiąca kin, lecz zdołał zarobić tylko 1,6 mln dolarów.

Najlepszy film ubiegłego weekendu traci widzów w ekspresowym tempie. Co prawda "Tron: Ares" zdołał jeszcze zająć drugie miejsce, jednak widowisko zaliczyło aż 66-procentowy spadek wpływów wobec wyniku otwarcia, który przecież był daleki od oczekiwań.

Box Office USA: 17-19 października 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Czarny telefon 2 (NOWOŚĆ)
$23,9*$26,513411
2Tron: Ares" (-1)$11,14$54,5824000
3Anioł stróż (NOWOŚĆ)
$5,48*$6,212990
4Jedna bitwa po drugiej (-1)$4,0$61,9142532
5Urodzony rabuś (-3)$3,7$15,5223370
6Truth & Treason (NOWOŚĆ) $2,72$2,7212106
7Koci domek Gabi: Film (-3)$1,65$29,9342535
8Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-3)$1,57$175,4471981
9Po polowaniu (debiut) 
$1,56$1,7721238
10Soul on Fire (-4)$1,3$5,5421720
10Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-3)$1,3$131,1861284
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże nowości: film biograficzny "Springsteen: Ocal mnie od nicości", ekranizacja bestsellera Colleen Hoover "Gdyby nie ty" oraz nowy hit z Japonii "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc".

