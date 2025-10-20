Box Office USA: "Czarny telefon 2" hitem. Rekordowy rok dla horrorów

Po kilku słabszych tygodniach do kin znów wrócili widzowie. Stało się tak za sprawą horroru "Czarny telefon 2", który z łatwością wygrał weekend.
Nowość od studia Blumhouse sprzedaje się nieco lepiej od części pierwszej. Najnowsze szacunki studia mówią o 26,5 mln dolarów. Pierwszy "Czarny telefon
" miał na dzień dobry o trzy miliony dolarów mniej. "Czarny telefon 2"
przypieczętował rekordowy rok dla horrorów w amerykańskich kinach
. Jak podaje comScore, filmy z tego gatunku osiągnęły wpływy w wysokości 1,2 mld dolarów
. Poprzedni rekord padł w 2017 roku i wynosił 1,17 mld dolarów. A warto pamiętać, że horrory nie powiedziały jeszcze w tym roku ostatniego słowa.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$175,4
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,4
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$131,2
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Lionsgate nadal nie potrafi przyciągnąć widzów do kin. Druga w tym roku propozycja studia z Keanu Reevesem
okazała się finansową wtopą. Najwyraźniej wprowadzanie komedii do kin w weekend, kiedy targetowa widownia wyszła na ulice, by brać udział w protestach spod znaku NO KINGS, nie okazało się trafną decyzją. Najnowsze szacunki mówią o tym, że na otwarcie komedia "Anioł stróż"
zarobi 6,2 mln dolarów.
Dramat historyczny o nastolatkach, którzy w III Rzeszy organizują protest przeciwko nazistowskiej władzy, jest trzecią z dużych nowości weekendu w pierwszej dziesiątce. "Truth & Treason"
przyciągnął jednak niewielką widownię zarabiając 2,7 mln dolarów.
Jest to jednak i tak wynik dużo lepszy od tego, co udało się osiągnąć najnowszemu filmowi Luki Guadagnino "Po polowaniu"
. Nie pomogła Julia Roberts
i Andrew Garfield
w obsadzie. Po limitowanej dystrybucji przed tygodniem teraz film trafił do ponad tysiąca kin, lecz zdołał zarobić tylko 1,6 mln dolarów.
Najlepszy film ubiegłego weekendu traci widzów w ekspresowym tempie. Co prawda "Tron: Ares"
zdołał jeszcze zająć drugie miejsce, jednak widowisko zaliczyło aż 66-procentowy spadek wpływów wobec wyniku otwarcia, który przecież był daleki od oczekiwań.
Box Office USA: 17-19 października 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Czarny telefon 2 (NOWOŚĆ)
|$23,9*
|$26,5
|1
|3411
|2
|Tron: Ares" (-1)
|$11,14
|$54,58
|2
|4000
|3
|Anioł stróż (NOWOŚĆ)
|$5,48*
|$6,2
|1
|2990
|4
|Jedna bitwa po drugiej (-1)
|$4,0
|$61,91
|4
|2532
|5
|Urodzony rabuś (-3)
|$3,7
|$15,52
|2
|3370
|6
|Truth & Treason (NOWOŚĆ)
|$2,72
|$2,72
|1
|2106
|7
|Koci domek Gabi: Film (-3)
|$1,65
|$29,93
|4
|2535
|8
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-3)
|$1,57
|$175,44
|7
|1981
|9
|Po polowaniu (debiut)
|$1,56
|$1,77
|2
|1238
|10
|Soul on Fire (-4)
|$1,3
|$5,54
|2
|1720
|10
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-3)
|$1,3
|$131,18
|6
|1284
W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże nowości: film biograficzny "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
, ekranizacja bestsellera Colleen Hoover "Gdyby nie ty"
oraz nowy hit z Japonii "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"
.