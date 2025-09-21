Box Office USA: "Demon Slayer 2" pisze nową historię kina. To pierwsze japońskie anime ze 100 milionami dolarów na koncie

Sony ponownie triumfuje. Wprowadzony przez należące do wytwórni Crunchyroll "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" pozostał na pierwszym miejscu i jako pierwszy japoński film animowany w historii zarobił w amerykańskich kinach co najmniej 100 milionów dolarów. Dotychczasowym rekordzistą był "Pokémon: Film pierwszy", który w 1999 roku zgarnął 85,7 mln dolarów. "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
okazał się sporym frontloaderem
. Jego wpływy podczas drugiego weekendu spadły o potężne 75%. Mimo to film pozostał numerem jeden weekendowego zestawienia. Dlaczego? Bo nowości okazały się bolesnymi rozczarowaniami.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,0
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$273,5
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,4
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (+2)
|$151,2
|$84,0
|3,802
|5.09
|-
|$55
|13
|Zniknięcia (-1)
|$149,7
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (NOWOŚĆ)
|$104,7
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Najlepszą premierą był horror sportowy wyprodukowany przez Jordana Peele'a "Jestem nim"
. Jednak i on wystartował z poziomu niższego od tego, jaki prognozowano jeszcze na początku tygodnia. Aktualne szacunki mówią o wyniku w okolicach 13,5 mln dolarów. Film raczej szybko zniknie z ekranów, ponieważ oceny widzów nie są zbyt korzystne. W CinemaScore uzyskał tylko C-.
Katastrofą okazał się nowy film z Margot Robbie
i Colinem Farrellem "Wielka, odważna, piękna podróż"
. Mało optymistyczne prognozy dawały mu otwarcie w okolicach 10 milionów dolarów. Rzeczywistość była dużo bardziej brutalna. Film zarobi zaledwie ok. 3,5 mln dolarów. Małym pocieszeniem jest fakt, że ci nieliczni widzowie, którzy wybrali się na film, dali mu ocenę B- w CinemaScore.
Jedynym filmem, który zachował się zgodnie z prognozami, jest sportowy dramat "The Senior"
. Cóż to jednak za satysfakcja, skoro te prognozy to zaledwie 2,8 mln dolarów.
W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla transmisji biblijnego musicalu "Sight & Sound Presents: Daniel LIVE"
. To specjalne wydarzenie przyniosło 1,4 mln dolarów wpływów.
Box Office USA: 19-21 września 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$17,3
|$104,73
|2
|3342
|2
|Jestem nim (NOWOŚĆ)
|$11,5*
|$13,5
|1
|3168
|3
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$12,95
|$151,18
|3
|3413
|4
|Downton Abbey. Wielki finał (-1)
|$6,3
|$31,63
|2
|3711
|4
|Wielki marsz
|$6,3
|$22,72
|2
|2845
|6
|Wielka, odważna, piękna podróż (NOWOŚĆ)
|$3,1*
|$3,5
|1
|3330
|7
|The Senior (NOWOŚĆ)
|$2,77
|$2,77
|1
|2405
|8
|Toy Story (-3)
|$1,4
|$198,41
|b/d
|2340
|9
|Sight & Sound Presents: Daniel LIVE (NOWOŚĆ)
|$1,38
|$1,6
|1
|933
|10
|Zniknięcia (-4)
|$1,26
|$149,73
|7
|1186
Czy nowości poradzą sobie lepiej? W ofercie są: nowy Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"
, slasher "The Strangers: Chapter 2"
oraz "Koci domek Gabi: Film"
, czyli aktorska wersja serialu animowanego dla dzieci "Koci Domek Gabi
".