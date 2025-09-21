Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Demon Slayer 2" pisze nową historię kina. To pierwsze japońskie anime ze 100 milionami dolarów na koncie
Box Office USA: "Demon Slayer 2" pisze nową historię kina. To pierwsze japońskie anime ze 100 milionami dolarów na koncie

Deadline / autor: /
Sony ponownie triumfuje. Wprowadzony przez należące do wytwórni Crunchyroll "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" pozostał na pierwszym miejscu i jako pierwszy japoński film animowany w historii zarobił w amerykańskich kinach co najmniej 100 milionów dolarów. Dotychczasowym rekordzistą był "Pokémon: Film pierwszy", który w 1999 roku zgarnął 85,7 mln dolarów.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" okazał się sporym frontloaderem. Jego wpływy podczas drugiego weekendu spadły o potężne 75%. Mimo to film pozostał numerem jeden weekendowego zestawienia. Dlaczego? Bo nowości okazały się bolesnymi rozczarowaniami.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,0$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$273,5$117,64,12525.0723.09$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,4$57,03,73227.0622.08$300
12Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (+2)$151,2$84,03,8025.09-$55
13Zniknięcia (-1)$149,7$43,53,6318.089.09$38
14Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)$138,1$51,63,52316.0517.06$50
15
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (NOWOŚĆ)
$104,7$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Najlepszą premierą był horror sportowy wyprodukowany przez Jordana Peele'a "Jestem nim". Jednak i on wystartował z poziomu niższego od tego, jaki prognozowano jeszcze na początku tygodnia. Aktualne szacunki mówią o wyniku w okolicach 13,5 mln dolarów. Film raczej szybko zniknie z ekranów, ponieważ oceny widzów nie są zbyt korzystne. W CinemaScore uzyskał tylko C-.

Katastrofą okazał się nowy film z Margot Robbie i Colinem Farrellem "Wielka, odważna, piękna podróż". Mało optymistyczne prognozy dawały mu otwarcie w okolicach 10 milionów dolarów. Rzeczywistość była dużo bardziej brutalna. Film zarobi zaledwie ok. 3,5 mln dolarów. Małym pocieszeniem jest fakt, że ci nieliczni widzowie, którzy wybrali się na film, dali mu ocenę B- w CinemaScore.

Jedynym filmem, który zachował się zgodnie z prognozami, jest sportowy dramat "The Senior". Cóż to jednak za satysfakcja, skoro te prognozy to zaledwie 2,8 mln dolarów.

W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla transmisji biblijnego musicalu "Sight & Sound Presents: Daniel LIVE". To specjalne wydarzenie przyniosło 1,4 mln dolarów wpływów.

Box Office USA: 19-21 września 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $17,3$104,7323342
2Jestem nim (NOWOŚĆ) 
$11,5*$13,513168
3Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)$12,95$151,1833413
4Downton Abbey. Wielki finał (-1)$6,3$31,6323711
4Wielki marsz $6,3$22,7222845
6Wielka, odważna, piękna podróż (NOWOŚĆ)
$3,1*$3,513330
7The Senior (NOWOŚĆ)
$2,77$2,7712405
8Toy Story (-3)$1,4$198,41b/d2340
9Sight & Sound Presents: Daniel LIVE (NOWOŚĆ)
$1,38$1,61933
10Zniknięcia (-4)$1,26$149,7371186
*wynik otwarcia z samego weekendu

Czy nowości poradzą sobie lepiej? W ofercie są: nowy Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej", slasher "The Strangers: Chapter 2" oraz "Koci domek Gabi: Film", czyli aktorska wersja serialu animowanego dla dzieci "Koci Domek Gabi".

