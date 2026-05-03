Box Office USA: Prada i Michael rozgrzewają kinową widownię

Nie było powtórki z ubiegłego tygodnia. "Diabeł ubiera się u Prady 2" nie zaskoczył i nie pobił box office'owych prognoz. Na szczęście dla Disneya w tym przypadku większość kasy pochodzić będzie z reszty świata. A tam film sprzedaje się dużo lepiej od przewidywań.
Najnowsze szacunki mówią o otwarciu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
na poziomie 77 milionów dolarów. Jest to niemal pośrodku przedziału prognoz podawanych przed premierą. Warto jednak pamiętać o tym, że tydzień temu "Michael
" rozbił w proch prognozy zarabiając na otwarcie dużo więcej.
Nawet taki wynik zostanie jednak w wielu kręgach przyjęty wielkimi brawami. "Diabeł ubiera się u Prady 2" to bowiem pierwszy w historii film skierowany do kobiecej widowni, który otwiera kinowe lato w Ameryce.
I obyło się bez blamażu. Tradycyjnie pierwszy weekend maja zarezerwowany jest dla dużych widowisk dla młodych mężczyzn. Tak więc otwarcie "Prady 2
" na równi z innymi debiutami początku lata, to znaczące wydarzenie. Jeśli bowiem prognozy się potwierdzą, będzie to otwarcie lepsze od tego, jakie przed rokiem uzyskało widowisko Marvela "Thunderbolts*"
(74,3 mln dolarów) i dużo lepsze od otwarcia "Kaskadera"
, który dwa lata temu na początek lata zarobił 27,7 mln dolarów.
Jeśli jednak chodzi o premiery tego roku, to "Diabeł ubiera się u Prady 2"
już nie wypada tak dobrze. 77 milionów dolarów oznacza dopiero czwarte najlepsze otwarcie. By znaleźć się w pierwszej trójce, film musi mieć na dzień dobry ponad 80,5 mln dolarów.
Tymczasem euforia trwa w siedzibie Lionsgate'u. Okazało się bowiem, że "Michael" nie jest frontloaderem
. Film w czasie drugiego weekendu stracił tylko 44%. A to oznacza, że zarobił w okolicach 54 milionów dolarów. Łącznie przekłada się to na kwotę 183,8 mln dolarów. Tym samym film już teraz pisze zupełnie nowy rozdział w historii muzycznych biografii filmowych.
Świąteczna atmosfera jest też w siedzibie Universal Pictures. W ten weekend wreszcie "Super Mario Galaxy Film" przekroczyło granicę 400 milionów dolarów
. To na razie jedyna premiera 2026 roku, której udała się ta sztuka.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$402,7
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$318,3
|$80,5
|4077
|20.03
|-
|$190
|3
|Michael (NOWOŚĆ)
|$183,8
|$97,2
|3955
|24.04
|-
|$200
|4
|Hopnięci (-1)
|$165,3
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|5
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|6
|Wielka mała koza (-1)
|$103,2
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
"Diabeł ubiera się u Prady 2
" nie jest jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Jeszcze cztery film po raz pierwszy notowane były w Top 10.
Z tej czwórki najlepiej poradził sobie horror "Hokum"
. Film zarobił na dzień dobry 6,4 mln dolarów. Jak na obraz wprowadzany przez Neon, jest to całkiem niezły wynik. Dystrybutora musi też cieszyć wysoka (jak na horror) ocena w CinemaScore - B.
Wyreżyserowana przez Andy'ego Serkisa
animacja "Folwark zwierzęcy"
nie znalazła zbyt wielu zainteresowanych widzów. Otwarcie filmu szacuje się obecnie na 3,4 mln dolarów. Co gorsza, większość osób, która animację widziała, nie jest z tego faktu zadowolona. Ocena filmu w CinemaScore wynosi zaledwie C-.
Niezmordowany Renny Harlin
wciąż próbuje przypomnieć widzom, że kiedyś kochali jego filmy. Na razie bezskutecznie. "Deep Water"
to drugi jego film wprowadzony do amerykańskich kin w tym roku i druga porażka. Obraz zarobił 2,2 mln dolarów. Jest to więc otwarcie jeszcze gorsze od startu w lutym "Strangers 3
" (3,5 mln dolarów).
Ostatnią nowością na liście jest anime "Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego"
. Japońskie animacje zazwyczaj mogą liczyć na rzeszę oddanych widzów. Tym razem było inaczej i film na otwarcie zgarnął tylko milion dolarów.
Box Office USA: 1-3 maja 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (NOWOŚĆ)
|$67,0*
|$77,0
|1
|4150
|2
|Michael (-1)
|$54,0
|$183,8
|2
|3955
|3
|Super Mario Galaxy Film (-1)
|$12,1
|$402,68
|5
|3419
|4
|Projekt Hail Mary (-1)
|$8,55
|$318,34
|7
|3017
|5
|Hokum (NOWOŚĆ)
|$5,51*
|$6,41
|1
|1885
|6
|Folwark zwierzęcy (NOWOŚĆ)
|$3,4
|$3,4
|1
|2600
|7
|Mumia: Film Lee Cronina (-3)
|$2,23
|$27,45
|3
|2083
|8
|Deep Water (NOWOŚĆ)
|$2,15
|$2,15
|1
|1675
|9
|Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego (NOWOŚĆ)
|$1,0
|$1,0
|1
|837
|10
|Drama (-5)
|$0,91
|$46,95
|5
|857
Drugi weekend lata przyniesie amerykańskim widzom trzy duże premiery: growe widowisko "Mortal Kombat II"
, komedię kryminalną o owcach w roli detektywów-amatorów "Sprawiedliwość owiec"
oraz dokument koncertowy w 3D wyreżyserowany przez Jamesa Camerona "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour"
.