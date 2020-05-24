Box Office USA: "Gwiezdne wojny" wróciły do kin. "Mandalorian i Grogu" z wynikiem lepszym od prognoz

W Disneyu muszą mieć mieszane uczucia. Z jednej strony mogą odetchnąć z ulgą, bo "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" sprzedają się lepiej od podawanych w mediach prognoz. Z drugiej strony to wciąż jest najgorsze otwarcie filmu Star Wars od czasu przejęcia Lucasfilm przez Disneya.
Przypomnijmy, że prognozy mówiły o czterodniowym otwarciu filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
(czterodniowym, bo w poniedziałek w USA jest Memorial Day) na poziomie co najmniej 80 milionów dolarów. Tymczasem widowisko zarobiło tyle w trzy dni. Disney podaje jako szacunkowy wynik weekendu 82 miliony dolarów.
To świetna wiadomość, dopóki sobie nie przypomnimy, że "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie
" w 2018 roku (wprowadzony także z okazji Memorial Day) zarobił w weekend 84,4 mln dolarów. Wynik ten został tak źle przyjęty w Lucasfilm, że pogrzebał cały program kinowych spin-offów.
Ale to jeszcze nie koniec dramatycznej walki pierwszego od siedmiu lat kinowego widowiska Star Wars
o względnie dobry wynik. Wciąż toczy się bój o 100 milionów w cztery dni. Konkurencyjne studia twierdzą, że "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
osiągnie ten poziom ("Han Solo
" miał 103 miliony dolarów), jednak sam Disney prognozuje 97-98 mln dolarów.
Warto zauważyć, że choć jest to film z najgorszym otwarciem cyklu w czasach Disneya, to jednak przez osoby, które go obejrzały, został przyjęty bardzo dobrze. Ocena A- w CinemaScore sugeruje, że film może przyciągnąć nowych widzów, którym będzie on polecony przez tych, którzy go już widziały.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$423,6
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$339,6
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|3
|Michael
|$314,2
|$97,2
|3955
|24.04
|-
|$200
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$196,1
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|5
|Hopnięci
|$165,9
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|6
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|7
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Długi weekend okazał się niezwykle udany także dla ubiegłotygodniowej premiery. "Obsesja"
dokonała rzadkiej w amerykańskim box offisie rzeczy, a mianowicie wpływy wzrosły aż o 30%
, choć liczba kin praktycznie nie uległa zmianie. W czasie drugiego weekendu horror zarobił (według szacunków) aż 22,4 mln dolarów i w sumie ma już na koncie ponad 52 miliony dolarów. Focus Features, który kupił prawa do niego za 15 milionów, ma powody do świętowania.
Drugą z dużych nowości okazał się horror "Pasażer"
. Według aktualnych szacunków film zarobił w weekend otwarcia 8,7 mln dolarów. To wynik gorszy od tego, jaki parę miesięcy wcześniej osiągnął na dzień dobry "Szympans
" (11,2 mln dolarów). Oba filmy wyprodukował były szef DC Films Walter Hamada
.
Trzecią nowością w pierwszej dziesiątce jest "I Love Boosters"
. Boots Riley
namawiał widzów, żeby obejrzeli film w weekend otwarcia. Ale niewiele to dało. Film na dzień dobry zgarnął 3,7 mln dolarów. Dla porównania, poprzedni film reżysera "Przepraszam, że przeszkadzam
" w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji zarobił 4,2 mln dolarów.
Ze starszych tytułów, zgodnie z oczekiwaniami "Michael" stał się trzecią premierą tego roku, która w amerykańskich kinach zarobiła na sprzedaży biletów ponad 300 milionów dolarów
. Jeśli biografia nagle nie zacznie gwałtownie tracić widzów (a na to się nie zanosi), to już wkrótce wyprzedzi "Projekt Hail Mary
" stając się drugą najbardziej kasową premierą roku.
Box Office USA: 22-24 maja 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (NOWOŚĆ)
|$69,96*
|$81,96
|1
|4300
|2
|Obsesja (+1)
|$22,4
|$52,78
|2
|2655
|3
|Michael (-2)
|$20,01
|$314,22
|5
|3306
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-2)
|$12,59
|$196,12
|4
|3300
|5
|Sprawiedliwość owiec
|$8,98
|$43,52
|3
|3207
|6
|Pasażer (NOWOŚĆ)
|$7,6*
|$8,7
|1
|2534
|7
|Mortal Kombat II (-3)
|$6,17
|$72,77
|3
|2726
|8
|I Love Boosters (NOWOŚĆ)
|$3,29*
|$3,72
|1
|1750
|9
|Super Mario Galaxy Film (-3)
|$3,17
|$423,64
|8
|2005
|10
|Projekt Hail Mary (-3)
|$2,72
|$339,61
|10
|1321
Trzy duże premiery powalczą o uwagę widzów w następny weekend. Na premierę tygodnia szykuje się bazujący na internetowym fenomenie horror A24 "Backrooms. Bez wyjścia"
. Focus Features spróbuje pójść za ciosem wprowadzając dramat wojenny "Niebo nad Normandią"
. Z kolei Sony ma dla widzów komedię "The Breadwinner"
.