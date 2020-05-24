Box Office USA: "Gwiezdne wojny" wróciły do kin. "Mandalorian i Grogu" z wynikiem lepszym od prognoz
Box Office USA: "Gwiezdne wojny" wróciły do kin. "Mandalorian i Grogu" z wynikiem lepszym od prognoz

Deadline, Reddit / autor: /
W Disneyu muszą mieć mieszane uczucia. Z jednej strony mogą odetchnąć z ulgą, bo "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" sprzedają się lepiej od podawanych w mediach prognoz. Z drugiej strony to wciąż jest najgorsze otwarcie filmu Star Wars od czasu przejęcia Lucasfilm przez Disneya.

Przypomnijmy, że prognozy mówiły o czterodniowym otwarciu filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" (czterodniowym, bo w poniedziałek w USA jest Memorial Day) na poziomie co najmniej 80 milionów dolarów. Tymczasem widowisko zarobiło tyle w trzy dni. Disney podaje jako szacunkowy wynik weekendu 82 miliony dolarów.

To świetna wiadomość, dopóki sobie nie przypomnimy, że "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" w 2018 roku (wprowadzony także z okazji Memorial Day) zarobił w weekend 84,4 mln dolarów. Wynik ten został tak źle przyjęty w Lucasfilm, że pogrzebał cały program kinowych spin-offów.

Ale to jeszcze nie koniec dramatycznej walki pierwszego od siedmiu lat kinowego widowiska Star Wars o względnie dobry wynik. Wciąż toczy się bój o 100 milionów w cztery dni. Konkurencyjne studia twierdzą, że "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" osiągnie ten poziom ("Han Solo" miał 103 miliony dolarów), jednak sam Disney prognozuje 97-98 mln dolarów.

Warto zauważyć, że choć jest to film z najgorszym otwarciem cyklu w czasach Disneya, to jednak przez osoby, które go obejrzały, został przyjęty bardzo dobrze. Ocena A- w CinemaScore sugeruje, że film może przyciągnąć nowych widzów, którym będzie on polecony przez tych, którzy go już widziały.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$423,6$131,742843.0419.05$110
2Projekt Hail Mary $339,6$80,5407720.0311.05$190
3Michael $314,2$97,2395524.04-$200
4Diabeł ubiera się u Prady 2 $196,1$76,742001.05-$100
5Hopnięci $165,9$45,340006.0328.04$150
6Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
7Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Długi weekend okazał się niezwykle udany także dla ubiegłotygodniowej premiery. "Obsesja" dokonała rzadkiej w amerykańskim box offisie rzeczy, a mianowicie wpływy wzrosły aż o 30%, choć liczba kin praktycznie nie uległa zmianie. W czasie drugiego weekendu horror zarobił (według szacunków) aż 22,4 mln dolarów i w sumie ma już na koncie ponad 52 miliony dolarów. Focus Features, który kupił prawa do niego za 15 milionów, ma powody do świętowania.

Drugą z dużych nowości okazał się horror "Pasażer". Według aktualnych szacunków film zarobił w weekend otwarcia 8,7 mln dolarów. To wynik gorszy od tego, jaki parę miesięcy wcześniej osiągnął na dzień dobry "Szympans" (11,2 mln dolarów). Oba filmy wyprodukował były szef DC Films Walter Hamada.

Trzecią nowością w pierwszej dziesiątce jest "I Love Boosters". Boots Riley namawiał widzów, żeby obejrzeli film w weekend otwarcia. Ale niewiele to dało. Film na dzień dobry zgarnął 3,7 mln dolarów. Dla porównania, poprzedni film reżysera "Przepraszam, że przeszkadzam" w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji zarobił 4,2 mln dolarów.

Ze starszych tytułów, zgodnie z oczekiwaniami "Michael" stał się trzecią premierą tego roku, która w amerykańskich kinach zarobiła na sprzedaży biletów ponad 300 milionów dolarów. Jeśli biografia nagle nie zacznie gwałtownie tracić widzów (a na to się nie zanosi), to już wkrótce wyprzedzi "Projekt Hail Mary" stając się drugą najbardziej kasową premierą roku.

Box Office USA: 22-24 maja 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (NOWOŚĆ)$69,96*$81,9614300
2Obsesja (+1)$22,4$52,7822655
3Michael (-2)$20,01$314,2253306
4Diabeł ubiera się u Prady 2 (-2)$12,59$196,1243300
5Sprawiedliwość owiec $8,98$43,5233207
6Pasażer (NOWOŚĆ)$7,6*$8,712534
7Mortal Kombat II (-3)$6,17$72,7732726
8I Love Boosters (NOWOŚĆ)$3,29*$3,7211750
9Super Mario Galaxy Film (-3)$3,17$423,6482005
10Projekt Hail Mary (-3)$2,72$339,61101321
*wynik otwarcia z samego weekendu

Trzy duże premiery powalczą o uwagę widzów w następny weekend. Na premierę tygodnia szykuje się bazujący na internetowym fenomenie horror A24 "Backrooms. Bez wyjścia". Focus Features spróbuje pójść za ciosem wprowadzając dramat wojenny "Niebo nad Normandią". Z kolei Sony ma dla widzów komedię "The Breadwinner".

