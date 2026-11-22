Rok 2026 będzie jednym z najlepszych w całej historii studia Lionsgate. Po rekordowej sprzedaży filmu "Michael" teraz rekordy popularności bije widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".
Tym razem prognozy się sprawdziły. Do kin poszły prawdziwe tłumy. W efekcie aktualne szacunki dają nowym "Igrzyskom śmierci"
otwarcie w wysokości 120 milionów dolarów. Jest to dopiero piąta premiera 2026 roku, która przekroczyła na dzień dobry granicę 100 milionów dolarów. Dla Lionsgate'u jest to najlepszy debiut od 12 lat
(od czasu filmu "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1
"). Zaś portal Deadline twierdzi, że jest to drugi najlepszy start prequela w amerykańskich kinach (za filmem "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie
").
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$959,1
|$360,1
|4539
|31.07
|6.10
|$225
|2
|Odyseja
|$625,6
|$123,5
|3942
|17.07
|17.11
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Resident Evil
|$160,8
|$60,2
|3684
|18.09
|3.11
|$75
|14
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|15
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|16
|Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek (NOWOŚĆ)
|$120,0
|$120,0
|4018
|20.11
|-
|$150
|17
|Dzień objawienia (-1)
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|18
|Straszny film (-1)
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|19
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Po wejściu do szerokiej dystrybucji na drugie miejsce weekendowego zestawienia wskoczył "Jestem Rocky"
. Obecne szacunki mówią o 9,3 mln dolarów w ten weekend. Od premiery daje to 10,4 mln dolarów. Film zachwycił amerykańską widownię. "Jestem Rocky" jest 136. tytułem, który w CinemaScore uzyskał najwyższą możliwą ocenę A+
.
Powody do radości mają też filmowcy z Indii. "Ramajana: Narodziny legendy"
osiągnęła wpływy w wysokości 28,4 mln dolarów, tym samym stając się najbardziej kasową indyjską produkcją w amerykańskich kinach
. Poprzednim liderem był tegoroczny "Dhurandhar The Revenge
" (28,1 mln dolarów).
Dla pozostałych filmów w szerokiej dystrybucji ten weekend nie wyglądał już tak udanie. Mimo wysokiej oceny w CinemaScore "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"
zanotował duży, bo 59-procentowy spadek wpływów w stosunku do otwarcia. Tym samym możemy już stwierdzić, że o triumfalnym powrocie Johnny'ego Deppa
do amerykańskich kin nie ma mowy. Na szczęście dla niego nie ma też mowy o klapie, ponieważ film był stosunkowo tani w realizacji.
Fatalnie radzi sobie także w amerykańskich kinach "Godzilla Minus Zero"
. Po znakomitym otwarciu nie pozostał najmniejszy ślad. Film zalicza tak potężne spadki, że po 17 dniach w kinach wciąż nie pokonał ostatecznego wyniku filmu "Godzilla Minus One
". A przecież na otwarcie zgarnął 30,6 mln dolarów i do wyniku poprzedniej części tracił tylko 26,5 mln dolarów.
Box Office USA: 20-22 listopada
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
|$99,0*
|$120,0
|1
|4018
|2
|+19
|Jestem Rocky
|$9,33
|$10,42
|3
|2477
|3
|-2
|Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna
|$7,7
|$32,55
|2
|3545
|4
|-2
|Kot Prot
|$6,85
|$47,12
|3
|3262
|5
|-2
|Godzilla Minus Zero
|$2,7
|$54,56
|3
|2107
|6
|-1
|Zobaczysz wszystko
|$2,52
|$93,47
|6
|1252
|7
|+1
|Dziki Koń Dziewięć
|$2,5
|$17,96
|3
|2000
|8
|-1
|Żołnierz widmo
|$2,35
|$12,49
|2
|2558
|9
|-5
|Ramajana: Narodziny legendy
|$2,07
|$28,41
|3
|681
|10
|-1
|Kroniki lasu. Wildwood
|$1,93
|$52,02
|5
|1298
Inaczej wygląda sytuacja na rynku dystrybucji limitowanej. Trzy nowości zanotowały całkiem niezłe otwarcia. Najlepiej wypadł "Ostatni Hamlet"
, który uzyskał średnią 40 tys. dolarów w sześciu kinach. "Minotaur"
zaliczył średnią w wysokości 32,4 tys. dolarów (z trzech kin), a "Josephine"
– 21,1 tys. dolarów (z czterech kin).
Ponieważ w nadchodzącym tygodniu Amerykanie będą świętować Dzień Dziękczynienia, duże premiery trafią do kin już w środę. Są to: komedia "Poznaj swojego teścia"
, disnejowska animacja "Hokus: Królestwo magii"
oraz film biograficzny "Hershey"
.