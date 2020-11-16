Box Office USA: "Iluzja 3" pokonała konkurencję. Lionsgate z pierwszym numerem 1 od stycznia

W amerykańskich kinach mamy sporo nowości, jednak widzów wciąż niewielu. Żadna z trzech dużych premier nie zdołała przełamać negatywnego trendu. Nie wszystko było jednak stracone.
W tych warunkach największym wygranym jest Lionsgate. Studio w tym roku zalicza praktycznie same klapy. I "Iluzja 3"
też nie sprzedaje się najlepiej. Mimo to zajmie pierwsze miejsce. Lionsgate czekało na tę chwilę od początku stycznia, kiedy numerem jeden był "Skok stulecia 2
".
Jednak wyniki "Iluzji 3
" pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest to wcale najlepsze otwarcie Lionsgate'u w tym roku. To należy do "Balleriny. Z uniwersum Johna Wicka
" i wynosi 32,4 mln dolarów (dało to w czerwcu drugie miejsce). Aktualnie szacunki mówią o wyniku otwarcia "Iluzji 3"
na poziomie 21,3 mln dolarów. Jest to najgorszy debiut z całego cyklu
. W 2013 roku pierwsza "Iluzja
" zgarnęła na starcie 29,4 mln dolarów, zaś dwójka w 2016 - 22,4 mln dolarów.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln "Uciekinier"
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,7
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$133,9
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Paramountu również rozczarował. W tym przypadku można mówić o finansowej klapie. Przy budżecie sięgającym 110 milionów dolarów film nie osiągnął nawet minimum wynoszącego 20 milionów dolarów
. Obecne szacunki mówią o 17 milionach dolarów na otwarcie. Wynik ten prawdopodobnie będzie jednak gorszy, ponieważ szacunki nie uwzględniają, ilu mężczyzn zdecyduje się dziś wieczorem odpuścić wyjście do kina, by oglądać transmisje meczy NFL.
Ale i tu mamy szczyptę optymizmu. "Uciekinier"
to trzecia adaptacja prozy Stephena Kinga
, która trafiła do kin w tym roku. I to właśnie ten film może pochwalić się najlepszym otwarciem. "Małpa
" w lutym debiutowała z wynikiem 14 milionów dolarów, z kolei we wrześniu "Wielki marsz
" podczas pierwszego weekendu zgarnął 11,7 mln dolarów.
Najgorzej wypadł Oz Perkins
. Jego "Bezpieczne miejsce"
zarobiło na otwarcie zaledwie 2,5 mln dolarów. To zdecydowanie najgorszy wynik filmu Perkinsa, który trafił do szerokiej dystrybucji
. Co gorsza w CinemaScore dostał zaledwie D+, a to oznacza, że bardzo szybko zniknie z kin.
Złe wiadomości dostał też Disney. Wygląda na to, że "Predator: Strefa zagrożenia"
to frontloader
. Przed tygodniem film zaliczył rekordowe dla serii otwarcie. Teraz jednak jego wpływy spadły aż o 68%. A to oznacza, że 100 milionów z rynku amerykańskiego wcale nie jest przesądzone. Na razie na jego koncie jest nieco ponad 66 mln dolarów.
Box Office USA: 14-16 listopada 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Iluzja 3 (NOWOŚĆ)
|$19,2*
|$21,3
|1
|3403
|2
|Uciekinier (NOWOŚĆ)
|$15,1*
|$17,0
|1
|3534
|3
|Predator: Strefa zagrożenia (-2)
|$13,0
|$66,3
|2
|3725
|4
|Gdyby nie ty (-2)
|$5,0
|$45,96
|4
|2709
|5
|Czarny telefon 2 (-2)
|$2,65
|$74,67
|5
|2419
|6
|Bezpieczne miejsce (NOWOŚĆ)
|$2,23*
|$2,5
|1
|1950
|7
|Norymberga (-2)
|$2,44
|$8,49
|2
|1830
|8
|Sarah's Oil (-4)
|$2,34
|$8,66
|2
|2410
|9
|Bugonia (-3)
|$1,6
|$15,68
|4
|1253
|9
|Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (-2)
|$1,6
|$41,23
|4
|1420
W najbliższy weekend ruch w kinach zdecydowanie się nasili, a to za sprawą musicalu "Wicked: Na dobre"
. Nie będzie to jedyna duża premiera. Sony powalczy o męską widownię akcyjniakiem "Sisu: Droga do zemsty".
Z kolei Disney zaprosi widzów na pokazy dramatu obyczajowego "Rodzina do wynajęcia"
.