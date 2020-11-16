Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Iluzja 3" pokonała konkurencję. Lionsgate z pierwszym numerem 1 od stycznia
W amerykańskich kinach mamy sporo nowości, jednak widzów wciąż niewielu. Żadna z trzech dużych premier nie zdołała przełamać negatywnego trendu. Nie wszystko było jednak stracone.

W tych warunkach największym wygranym jest Lionsgate. Studio w tym roku zalicza praktycznie same klapy. I "Iluzja 3" też nie sprzedaje się najlepiej. Mimo to zajmie pierwsze miejsce. Lionsgate czekało na tę chwilę od początku stycznia, kiedy numerem jeden był "Skok stulecia 2".

Jednak wyniki "Iluzji 3" pozostawiają wiele do życzenia. Nie jest to wcale najlepsze otwarcie Lionsgate'u w tym roku. To należy do "Balleriny. Z uniwersum Johna Wicka" i wynosi 32,4 mln dolarów (dało to w czerwcu drugie miejsce). Aktualnie szacunki mówią o wyniku otwarcia "Iluzji 3" na poziomie 21,3 mln dolarów. Jest to najgorszy debiut z całego cyklu. W 2013 roku pierwsza "Iluzja" zgarnęła na starcie 29,4 mln dolarów, zaś dwójka w 2016 - 22,4 mln dolarów.

"Uciekinier" Paramountu również rozczarował. W tym przypadku można mówić o finansowej klapie. Przy budżecie sięgającym 110 milionów dolarów film nie osiągnął nawet minimum wynoszącego 20 milionów dolarów. Obecne szacunki mówią o 17 milionach dolarów na otwarcie. Wynik ten prawdopodobnie będzie jednak gorszy, ponieważ szacunki nie uwzględniają, ilu mężczyzn zdecyduje się dziś wieczorem odpuścić wyjście do kina, by oglądać transmisje meczy NFL.

Ale i tu mamy szczyptę optymizmu. "Uciekinier" to trzecia adaptacja prozy Stephena Kinga, która trafiła do kin w tym roku. I to właśnie ten film może pochwalić się najlepszym otwarciem. "Małpa" w lutym debiutowała z wynikiem 14 milionów dolarów, z kolei we wrześniu "Wielki marsz" podczas pierwszego weekendu zgarnął 11,7 mln dolarów.

Najgorzej wypadł Oz Perkins. Jego "Bezpieczne miejsce" zarobiło na otwarcie zaledwie 2,5 mln dolarów. To zdecydowanie najgorszy wynik filmu Perkinsa, który trafił do szerokiej dystrybucji. Co gorsza w CinemaScore dostał zaledwie D+, a to oznacza, że bardzo szybko zniknie z kin.

Złe wiadomości dostał też Disney. Wygląda na to, że "Predator: Strefa zagrożenia" to frontloader. Przed tygodniem film zaliczył rekordowe dla serii otwarcie. Teraz jednak jego wpływy spadły aż o 68%. A to oznacza, że 100 milionów z rynku amerykańskiego wcale nie jest przesądzone. Na razie na jego koncie jest nieco ponad 66 mln dolarów.

Box Office USA: 14-16 listopada 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Iluzja 3 (NOWOŚĆ) 
$19,2*$21,313403
2Uciekinier (NOWOŚĆ)
$15,1*$17,013534
3Predator: Strefa zagrożenia (-2)$13,0$66,323725
4Gdyby nie ty (-2)$5,0$45,9642709
5Czarny telefon 2 (-2)$2,65$74,6752419
6Bezpieczne miejsce (NOWOŚĆ)
$2,23*$2,511950
7Norymberga (-2)$2,44$8,4921830
8Sarah's Oil (-4)$2,34$8,6622410
9Bugonia (-3)$1,6$15,6841253
9Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (-2)$1,6$41,2341420
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy weekend ruch w kinach zdecydowanie się nasili, a to za sprawą musicalu "Wicked: Na dobre". Nie będzie to jedyna duża premiera. Sony powalczy o męską widownię akcyjniakiem "Sisu: Droga do zemsty". Z kolei Disney zaprosi widzów na pokazy dramatu obyczajowego "Rodzina do wynajęcia".

