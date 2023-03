Box Office USA: "John Wick 4" z drugim otwarciem roku i rekordem serii

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 24-26 marca Top 10



Po potknięciu, jakim był przed tygodniem, marzec wróci na rekordowe tory. Po tym, jak najlepsze otwarcie serii zanotowały, teraz nowy rekord osiąga. Według obecnych szacunków film zarobił 73,5 mln dolarów.Dla porównania, poprzednie części po pierwszym weekendzie miały:- 14,4 mln dolarów- 30,4 mln dolarów- 56,8 mln dolarówCzwarta część cyklu filmów akcji z Keanu Reevesem może też pochwalić się drugim najlepszym otwarciem tego roku (numerem jeden pozostajez wynikiem 106,1 mln dolarów).A tymczasempo fatalnym starcie notuje jeszcze gorszy drugi weekend. Spadek wpływów wyniósł aż 68%. W sumie na koncie produkcji jest 46,3 mln dolarów. Czyli wciąż pozostaje najgorzej sprzedającym się tytułem DC Extended Universe . W poniedziałek powinien jednak opuścić tę pozycję i wyprzedzićWonder Woman 1984, do której traci obecnie pół miliona dolarów.Tymczasemjest już trzecią najbardziej kasową częścią cyklu, z wynikiem 89,9 mln dolarów o 800 tysięcy dolarów wyprzedzając końcowe osiągnięcie. Aby zostać numerem jeden, musi zarobić jeszcze tylko 13,2 mln dolarów.Rekord serii z każdym kolejnym dniem śrubuje. Obecnie ma na swoim koncie 140,9 mln dolarów. Jednak po uwzględnieniu inflacji, to wyników trzeciej i czwartej częścijest mu jeszcze daleko. Ten pierwszy według portalu The Numbers ma 390 milionów dolarów, ten drugi - prawie 328 mln.Trzy duże premiery szykują się do podboju amerykańskich kin w przyszłym tygodniu. Pierwszą jest widowisko fantasy na bazie najsłynniejszej gry RPG świata D&D -. Drugą - najlepszy film tegorocznego festiwalu Sundance. Trzecią zaś muzyczny film biograficzny o wydawcy płyt KISS, Donny Summer i The Village PeopleDo szerokiej dystrybucji trafi też nowy film Zacha Braffa . Film w ten weekend pokazywany jest w 530 kinach i zarobił w nich słabiutkie 834 tys. dolarów.