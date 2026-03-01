Box Office USA: "Krzyk 7" najgłośniejszą premierą roku. Padł rekord serii

Prognozy znów się nie sprawdziły. Tym razem jednak specjaliści nie doszacowali siły cyklu "Krzyk". W siedzibie Paramount, gdzie pewnie dopiero sprzątnięto wszystkie korki od szampana po świętowaniu przejęcia Warner Bros., szampan znów się zapewne leje strumieniami. "Krzyk 7" pobił rekord serii. I dokonał tego w spektakularnym stylu.
Przypomnijmy, że nawet najwięksi optymiści liczyli na otwarcie "Krzyku 7"
w okolicach 50 milionów dolarów. Tymczasem najświeższe dane mówią o debiucie na poziomie 64,1 mln dolarów! Jest to wynik o 20 milionów dolarów lepszy od startu "Krzyku VI", do którego dotąd należał rekord otwarcia.
Wydaje się niemal pewne, że jeszcze przed końcem następnego tygodnia "Krzyk 7"
zostanie pierwszą premierą 2026 roku, której wpływy z amerykańskich kin wyniosą co najmniej 100 milionów dolarów. Być może będzie mieć nawet nowy rekord serii "Krzyk", który należy do szóstki i wynosi 108,4 mln dolarów. Nieźle, jak na film, które budżet szacowany jest na 45 milionów dolarów.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Krzyk 7
" był jedyną dużą premierą filmową tygodnia. Nie oznacza to jednak, że jest jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Na czwartym miejscu wylądował zapis koncertu Twenty One Pilots zatytułowany "Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined – Live in Mexico City"
. W ciągu trzech dni zarobił on 4,3 mln dolarów.
Do szerokiej dystrybucji trafił z kolei inny dokument koncertowy "EPiC: Elvis Presley in Concert"
. Niewiele to filmowi pomogło. Wpływy co prawda wzrosły, ale tylko o 9%. To niewiele zważywszy na fakt, że film powiększył swój zasięg aż o 1615 kin.
Zgodnie z przewidywaniami "Wielka mała koza"
wyprzedziła "Wichrowe wzgórza"
i jest na tę chwilę najbardziej kasową premierą tego roku. Animacja będzie się jednak cieszyć tytułem zaledwie kilka dni. Produkcja zaliczyła zaskakująco mały spadek, co w innych okolicznościach dawałoby nadzieję na 100 milionów dolarów z amerykańskich kin. Jednak już w piątek do kin wchodzi nowa produkcja Pixara
, która też jest o zwierzętach, więc może zabrać widzów Sony.
Box Office USA: 27 lutego -1 marca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Krzyk 7 (NOWOŚĆ)
|$56,3*
|$64,1
|1
|3540
|2
|Wielka mała koza (-1)
|$12,0
|$73,99
|3
|3707
|3
|Wichrowe wzgórza (-1)
|$6,95
|$72,35
|3
|3221
|4
|Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined – Live in Mexico City (NOWOŚĆ)
|$4,3
|$4,3
|1
|833
|5
|EPiC: Elvis Presley in Concert (+2)
|$3,51
|$7,83
|2
|1940
|6
|Crime 101 (-2)
|$3,42
|$30,07
|3
|2607
|7
|I Can Only Imagine 2 (-4)
|$3,14
|$13,26
|2
|3105
|8
|Pomocy (-3)
|$2,28
|$59,4
|5
|2500
|9
|Przepis na morderstwo (-3)
|$1,56
|$6,29
|2
|1726
|10
|Zwierzogród 2 (-1)
|$1,44
|$425,84
|14
|1350
W najbliższy piątek do kin wejdą trzy nowości: wspomniana animacja Pixara "Hopnięci"
, "Panna młoda!"
- czyli film, którego realizacji odmówił Netflix oraz akcyjniak "Protector"
z Millą Jovovich
od reżysera "Rambo: Ostatnia krew
".