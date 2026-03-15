Box Office USA: "Krzyk 7" pierwszą premierą roku ze 100 milionami dolarów

Obecny weekend minął w amerykańskich kinach bez wielkich tłumów, ale też bez dużych pustek na salach. Dwie nowości poradziły sobie nieco lepiej od prognoz, choć nie były w stanie nawiązać realnej walki o pierwsze miejsce.
Powody do świętowania ma także Paramount. "Krzyk 7"
trochę późno, ale jednak zdołał osiągnąć 100 milionów dolarów
. To pierwsza tegoroczna premiera, której udała się ta sztuka
w amerykańskich kinach. Film ma na koncie 106,5 mln dolarów. Potrzebuje więc już tylko dwóch milionów dolarów, by stać się najbardziej kasową częścią cyklu.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Krzyk 7 (NOWOŚĆ)
|$106,5
|$63,6
|3540
|27.02
|-
|$45
Tymczasem liderem weekendowego zestawienia pozostali "Hopnięci"
. Animacja Pixara według obecnych szacunków Disneya zarobi w czasie drugiego weekendu 28,5 mln dolarów. Oznacza to spadek zaledwie o 37% w porównaniu do weekendu otwarcia. Łącznie animacja zgarnęła już 86,8 mln dolarów i jest trzecią najbardziej kasową premierą roku wyprzedzając "Wichrowe wzgórza
" i prawie doganiając "Wielką małą kozę
". Za tydzień będzie drugą premierą tego roku ze 100 milionami na koncie.
Najlepszą nowością okazał się dramat obyczajowy "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam"
. Film zajął drugie miejsce w naszym zestawieniu z wynikiem 18,3 mln dolarów. Jest to otwarcie lepsze od prognoz, które dawały mu nie więcej niż 15 milionów dolarów. Film zawdzięcza sukces widzom na południu i ze środkowego zachodu.
Także lepiej od prognoz wypadł horror "undertone"
. Niewiele zabrakło, by zgarnął na otwarcie nawet 10 milionów dolarów. I choć jest to wciąż możliwe, to aktualne szacunku dają mu 9,3 mln dolarów. Producenci filmu już dawno na nim zarobili. "undertone" powstał bowiem za pół miliona dolarów
, a A24 kupiło prawa do dystrybucji za około 5 mln dolarów. Tak więc A24 także na tym filmie zarobi.
W ten weekend dużą popularnością cieszyły się powroty filmów po latach. "Podniebna poczta Kiki"
zarobiła 1,7 mln dolarów, a "Wojownicze żółwie ninja II: Tajemnica szlamu"
- 1,5 mln dolarów.
Box Office USA: 13-15 marca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Hopnięci
|$28,5
|$86,8
|2
|4000
|2
|Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam (NOWOŚĆ)
|$16,35*
|$18,25
|1
|3402
|3
|undertone (NOWOŚĆ)
|$8,29*
|$9,34
|1
|2570
|4
|Krzyk 7 (-2)
|$8,35
|$106,55
|3
|3243
|5
|Wielka mała koza (-1)
|$4,7
|$90,56
|5
|2946
|6
|Panna młoda! (-3)
|$2,11
|$11,34
|2
|3304
|7
|Podniebna poczta Kiki (wznowienie)
|$1,67
|$2,67
|b/d
|249
|8
|Wichrowe wzgórza (-3)
|$1,67
|$81,93
|5
|1901
|9
|Wojownicze żółwie ninja II: Tajemnica szlamu (wznowienie)
|$1,48
|$80,13
|b/d
|1372
|10
|Crime 101 (-4)
|$1,14
|$35,56
|5
|1310
Na najbliższy weekend planowane są w Stanach Zjednoczonych trzy duże premiery: widowisko SF z Ryanem Goslingiem "Projekt Hail Mary"
, slasher z Samarą Weaving "Zabawa w pochowanego 2"
oraz kolejna animacja o zwierzakach "Pan Ryba".