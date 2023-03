Box Office USA: "Krzyk VI" kosi rekord cyklu. "Creed III" drugą "setką" roku

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Ant-Man i Osa: Kwantomania

$198,0

$106,1

4,345

17.02

b/d

$200

2

Creed III

$101,4

$58,4

4,007

3.03

b/d

$75



Box Office USA 10-12 marca Top 10



Marzec rozpoczął się w amerykańskich kinach fantastycznie. Najpierwznokautował rekord otwarcia cyklua teraz pogrzebany został dotychczasowy rekord otwarcia cyklu, który wynosił 34,7 mln dolarów (w lutym 2000 roku). Według aktualnych szacunkówstartuje z poziomuTym samym jest to trzecie najlepsze otwarcie w historii slasherów. Lepiej poradziły sobie tylko:(76,2 mln dolarów) i(49,4 mln).może też pochwalić się trzecim najlepszym otwarciem tego roku. To drugi udany start filmu Paramount Pictures w tym roku (po zaskakująco dobrych wynikach komedii, która zarobiła dotąd 39 mln dolarów).Tymczasemstracił w czasie drugiego weekendu 53% wpływów. To spadek porównywalny do tego, jaki uzyskała druga część, ale większy od spadku jedynki (49%). Mimo to po 10 dniach w kinach (plus trzech dniach pokazów przedpremierowych) film ma już na swoim koncie. Jest to druga premiera roku, której udała się ta sztuka.Pozostałe duże premiery tygodnia także poradziły sobie lepiej od przedweekendowych prognoz. Adamem Driverem miało nie przekroczyć 10 milionów dolarów. I choć krytycy oraz widzowie są zgodni, że nie jest to udany film, to i tak na otwarcie zgarnął 12,3 mln dolarów. Nie zmienia to jednak faktu, że widowisko jest na razie finansową klapą, ponieważ jego budżet wynosi 91 milionów dolarów (choć ostatnio Variety twierdziło, że jest o połowę mniejszy - 45 mln dolarów).Na 5,1 mln dolarów otworzył się film. Remake hiszpańskichosiągnął nieco lepszy wynik od oczekiwań. Te bliższe były poziomowi 4 milionów dolarów. Zapewne pomógł zachwyt tych widzów, którzy go widzieli. W CinemaScore otrzymał ocenę A.Tymczasem wciąż obecny w kinachpo weekendowych zarobkach w wysokości 2,7 mln dolarów ma już w sumie na swoim koncie 674,7 mln dolarów. Tym samym. Na dziewiąte spadł(674,4 mln dolarów).W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdzie tylko jedna duża premiera. To komiksowe widowisko od Warner Bros.