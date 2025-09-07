Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Obecność 4" z 3. najlepszym otwarciem horroru w historii
Box Office USA: "Obecność 4" z 3. najlepszym otwarciem horroru w historii

Zestaw wrzesień + horror od Warner Bros. znów okazał się strzałem w dziesiątkę. Wytwórnia, która przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej historii, ma kolejny hit. I tym razem wszyscy są zszokowani. Przed premierą szacowano, że "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" w ciągu pięciu dni na całym świecie zarobi w okolicach 80 milionów dolarów, a tymczasem aktualne prognozy mówią o 83 milionach tylko z Ameryki!

Jeśli wynik ten się potwierdzi, to "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zostanie trzecim najlepiej sprzedającym się w premierowy weekend horrorem w historii. Lepsze otwarcia miały tylko obie części dylogii "To" (także horrory Warner Bros.).

Oczywiście "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ma najlepsze otwarcie w historii całej serii. Poprzedni rekord zmiażdżony został w sposób spektakularny. "Zakonnica" zarobiła bowiem w pierwszy weekend "tylko" 53,8 mln dolarów. Co więcej już w poniedziałek zostanie piątą najbardziej kasową odsłoną cyklu w ogóle. Za tydzień zapewne będzie już numerem jeden, bo rekordzista – pierwsza "Obecność" – ma na swoim koncie zaledwie 137,4 mln dolarów.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to ósmy numer jeden od Warner Bros. w tym roku. Jest to zarazem siódma premiera studia w tym roku, która na otwarcie zarobiła co najmniej 40 milionów dolarów. Żadna inna wytwórnia nie może pochwalić się podobnym wyczynem. Dzięki temu WB jest aktualnie na pierwszym miejscu w rankingu dystrybutorów. Trzeba jednak pamiętać, że prawdopodobnie najbardziej kasowa premiera roku (od Disneya) jeszcze czeka na wejście do kin.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,6$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$353,3$125,04,27511.07-$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,1$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$270,1$117,64,12525.07-$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.05-$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,0$57,03,73227.06-$300
12Zniknięcia (+1)$143,0$43,53,6318.08-$38
13Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)$138,1$51,63,52316.0517.06$50
*Niektóre źródła podają 225 mln

Parę tygodni temu "K-popowe łowczynie demonów" pokazały, że obecność na popularnej platformie streamingowej nie przeszkadza w rozbiciu box-office'owego banku. W ten weekend prawdę tę potwierdził "Hamilton". Nagranie popularnego przedstawienia miało swoją premierę w szczycie pandemii w 2020 roku na Disney+. Teraz trafiło do kin i zarobiło mocne 10 milionów dolarów. To wystarczyło, by musical zajął drugie miejsce w box offisie.

Trzecią dużą nowością była chrześcijańska animacja "Light of the World". Tę opowieść o Jezusie wierni jednak w większości sobie odpuścili. Obraz zebrał 2,4 mln dolarów, co dało dopiero dziewiąte miejsce w weekendowym zestawieniu. Dla dystrybutora – Salvation Poem Project – jest to jednak spore osiągnięcie. "Light of the World" to pierwszy film wprowadzony przez niego i od razu debiutuje w pierwszej dziesiątce.

Przed tygodniem wszystkich zaskoczyła świetna postawa filmu "Szczęki". Jak się jednak okazuje, nostalgia daje krótkotrwały efekt. Widowisko, które zajęło przed tygodniem drugie miejsce, teraz spadło na miejsce 11. tracąc aż 90% swoich wpływów. Takie wyniki to rzadkość.

Box Office USA: 5-9 września 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (NOWOŚĆ)
$74,5*$83,013802
2Hamilton (NOWOŚĆ)
$9,15*$10,011825
3Zniknięcia (-2)$5,37$143,0553284
4Zakręcony piątek 2 $3,8$87,8153125
5Złodziej z przypadku (-2)$3,2$14,923578
6Państwo Rose (-1)$2,8$12,2822700
7Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)$2,75$270,1372385
8Pan wilk i spółka 2 (-1)$2,45$77,7162602
9Light of the World (NOWOŚĆ)
$2,4$2,412075
10Superman (-2)$1,0$353,391187
*wynik otwarcia z samego weekendu

Najbliższy weekend zapowiada się w amerykańskich kinach bardzo ciekawie. Do kin trafi bowiem trzecia najbardziej kasowa japońska produkcja wszech czasów "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" jak również kolejne wznowienie hitu Pixara "Toy Story". Lionsgate spróbuje przerwać fatalną kinową passę ekranizacją Kinga "Wielki marsz". Zaś Universal liczy na sukces kostiumowego dramatu "Downton Abbey. Wielki finał". Do kin trafi także zrealizowany 40 lat po oryginalne "Spinal Tap II: The End Continues".

