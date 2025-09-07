Box Office USA: "Obecność 4" z 3. najlepszym otwarciem horroru w historii

Zestaw wrzesień + horror od Warner Bros. znów okazał się strzałem w dziesiątkę. Wytwórnia, która przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej historii, ma kolejny hit. I tym razem wszyscy są zszokowani. Przed premierą szacowano, że "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" w ciągu pięciu dni na całym świecie zarobi w okolicach 80 milionów dolarów, a tymczasem aktualne prognozy mówią o 83 milionach tylko z Ameryki!
Jeśli wynik ten się potwierdzi, to "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zostanie trzecim najlepiej sprzedającym się w premierowy weekend horrorem w historii.
Lepsze otwarcia miały tylko obie części dylogii "To
" (także horrory Warner Bros.).
Oczywiście "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"
ma najlepsze otwarcie w historii całej serii. Poprzedni rekord zmiażdżony został w sposób spektakularny. "Zakonnica
" zarobiła bowiem w pierwszy weekend "tylko" 53,8 mln dolarów. Co więcej już w poniedziałek zostanie piątą najbardziej kasową odsłoną cyklu w ogóle. Za tydzień zapewne będzie już numerem jeden, bo rekordzista – pierwsza "Obecność
" – ma na swoim koncie zaledwie 137,4 mln dolarów. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"
to ósmy numer jeden od Warner Bros. w tym roku. Jest to zarazem siódma premiera studia w tym roku, która na otwarcie zarobiła co najmniej 40 milionów dolarów
. Żadna inna wytwórnia nie może pochwalić się podobnym wyczynem. Dzięki temu WB jest aktualnie na pierwszym miejscu w rankingu dystrybutorów. Trzeba jednak pamiętać, że prawdopodobnie najbardziej kasowa premiera roku (od Disneya) jeszcze czeka na wejście do kin.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,6
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$353,3
|$125,0
|4,275
|11.07
|-
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,1
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$270,1
|$117,6
|4,125
|25.07
|-
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|-
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,0
|$57,0
|3,732
|27.06
|-
|$300
|12
|Zniknięcia (+1)
|$143,0
|$43,5
|3,631
|8.08
|-
|$38
|13
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
Parę tygodni temu "K-popowe łowczynie demonów
" pokazały, że obecność na popularnej platformie streamingowej nie przeszkadza w rozbiciu box-office'owego banku. W ten weekend prawdę tę potwierdził "Hamilton"
. Nagranie popularnego przedstawienia miało swoją premierę w szczycie pandemii w 2020 roku na Disney+. Teraz trafiło do kin i zarobiło mocne 10 milionów dolarów. To wystarczyło, by musical zajął drugie miejsce w box offisie.
Trzecią dużą nowością była chrześcijańska animacja "Light of the World"
. Tę opowieść o Jezusie wierni jednak w większości sobie odpuścili. Obraz zebrał 2,4 mln dolarów, co dało dopiero dziewiąte miejsce w weekendowym zestawieniu. Dla dystrybutora – Salvation Poem Project – jest to jednak spore osiągnięcie. "Light of the World"
to pierwszy film wprowadzony przez niego i od razu debiutuje w pierwszej dziesiątce.
Przed tygodniem wszystkich zaskoczyła świetna postawa filmu "Szczęki"
. Jak się jednak okazuje, nostalgia daje krótkotrwały efekt. Widowisko, które zajęło przed tygodniem drugie miejsce, teraz spadło na miejsce 11. tracąc aż 90% swoich wpływów
. Takie wyniki to rzadkość.
Box Office USA: 5-9 września 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (NOWOŚĆ)
|$74,5*
|$83,0
|1
|3802
|2
|Hamilton (NOWOŚĆ)
|$9,15*
|$10,0
|1
|1825
|3
|Zniknięcia (-2)
|$5,37
|$143,05
|5
|3284
|4
|Zakręcony piątek 2
|$3,8
|$87,81
|5
|3125
|5
|Złodziej z przypadku (-2)
|$3,2
|$14,9
|2
|3578
|6
|Państwo Rose (-1)
|$2,8
|$12,28
|2
|2700
|7
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)
|$2,75
|$270,13
|7
|2385
|8
|Pan wilk i spółka 2 (-1)
|$2,45
|$77,71
|6
|2602
|9
|Light of the World (NOWOŚĆ)
|$2,4
|$2,4
|1
|2075
|10
|Superman (-2)
|$1,0
|$353,3
|9
|1187
Najbliższy weekend zapowiada się w amerykańskich kinach bardzo ciekawie. Do kin trafi bowiem trzecia najbardziej kasowa japońska produkcja wszech czasów "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
jak również kolejne wznowienie hitu Pixara "Toy Story"
. Lionsgate spróbuje przerwać fatalną kinową passę ekranizacją Kinga "Wielki marsz"
. Zaś Universal liczy na sukces kostiumowego dramatu "Downton Abbey. Wielki finał"
. Do kin trafi także zrealizowany 40 lat po oryginalne "Spinal Tap II: The End Continues"
.