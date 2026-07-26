Box Office USA: "Odyseja" z najlepszym wynikiem tego roku dla filmu z kategorią R

Amerykanie nie mają dość "Odysei" Christophera Nolana. Po rekordowym otwarciu przyszła pora na najlepszy drugi weekend w karierze reżysera.
Wystarczyło dziesięć dni, by "Odyseja" Nolana została najbardziej kasowym filmem z kategorią R, jaki w tym roku trafił do kin
. Aktualne szacunki mówią o 87 milionach dolarów, co łącznie daje 286,4 mln dolarów. Wynik drugiego weekendu jest najlepszy w karierze Nolana
. Jest to też ogólnie drugi najlepszy wynik filmu z kategorią R. A to oznacza, że "Odyseja"
rozpędza się. Wynik otwarcia był bowiem czwartym najlepszym w historii filmów z kategorią R.
Tymczasem aktorska "Vaiana"
po trzecim weekendzie w kinach wreszcie dołączyła do tegorocznych premier, które osiągnęły 100 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin. Film jednak tylko minimalnie wygrał walkę o drugie miejsce w weekendowym zestawieniu z "Toy Story 5"
, dla którego był to szósty weekend. Animacja Pixara ma już prawie 450 milionów dolarów tylko. Kolejne 570 milionów pochodzi z reszty świata.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Toy Story 5
|$448,6
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|3
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|4
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|5
|Odyseja (+6)
|$286,4
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|6
|Obsesja (-1)
|$261,4
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|7
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1)
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|8
|Backrooms. Bez wyjścia (-1)
|$196,8
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|9
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|10
|Hopnięci (-1)
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|11
|Minionki i straszydła (-1)
|$155,4
|$37,0
|4244
|1.07
|-
|$85
|12
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|13
|Dzień objawienia
|$116,0
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|14
|Straszny film
|$108,2
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|15
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
|16
|Vaiana (NOWOŚĆ)
|$102,5
|$43,1
|4200
|10.07
|-
|$250
Spośród nowości niespodziewanie najlepiej poradziło sobie nagranie przedstawienia "Hadestown"
z Broadwayu. Nagranie zarobiło 9,7 mln dolarów. Tym samym jest to drugi najlepszy wynik w historii nagrań przedstawień z nowojorskich teatrów. Rekordzistą pozostaje "Hamilton
", który w ubiegłym roku na otwarcie zgarnął 10,1 mln dolarów.
Z pozostałych nowości tylko "Motor City"
z gwiazdą serialu "Reacher
" Alanem Ritchsonem
w roli głównej. Niestety dla twórców i dystrybutorów film okazał się zbyt oryginalny dla masowego widza i zarobił na dzień dobry 1,6 mln dolarów.
Box Office USA: 24-26 lipca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Odyseja
|$87,0
|$286,37
|2
|3942
|2
|Vaiana
|$10,5
|$102,47
|3
|4015
|3
|Toy Story 5
|$10,0
|$448,56
|6
|3375
|4
|Hadestown (NOWOŚĆ)
|$8,19*
|$9,69
|1
|1949
|5
|Minionki i straszydła (-1)
|$9,6
|$155,39
|4
|3386
|6
|Zaproszenie (+1)
|$2,64
|$19,82
|4
|2032
|7
|Martwe zło: Ogień (-2)
|$2,61
|$29,18
|3
|2385
|8
|Młody Waszyngton (-2)
|$1,99
|$44,96
|3
|2029
|9
|Motor City (NOWOŚĆ)
|$1,15*
|$1,63
|1
|1600
|10
|Obsesja (-2)
|$1,5
|$261,36
|10
|1524
W następny piątek na pierwszym miejscu nastąpi zmiana, bowiem do kin trafi "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. Drugą dużą premierą będzie thriller erotyczny "I Want Your Sex"
. To pierwszy od 12 lat kinowy film Gregga Arakiego
, w którym główne role zagrali Olivia Wilde
(mająca już w tym roku na koncie dobrze przyjęte "Zaproszenie
") i Cooper Hoffman
.