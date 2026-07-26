Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Odyseja" z najlepszym wynikiem tego roku dla filmu z kategorią R
Filmy / Box office

Box Office USA: "Odyseja" z najlepszym wynikiem tego roku dla filmu z kategorią R

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+%22Odyseja%22+z+najlepszym+wynikiem+tego+roku+dla+filmu+z+kategori%C4%85+R-167763
Box Office USA: &quot;Odyseja&quot; z najlepszym wynikiem tego roku dla filmu z kategorią R
Amerykanie nie mają dość "Odysei" Christophera Nolana. Po rekordowym otwarciu przyszła pora na najlepszy drugi weekend w karierze reżysera. 

Wystarczyło dziesięć dni, by "Odyseja" Nolana została najbardziej kasowym filmem z kategorią R, jaki w tym roku trafił do kin. Aktualne szacunki mówią o 87 milionach dolarów, co łącznie daje 286,4 mln dolarów. 

Wynik drugiego weekendu jest najlepszy w karierze Nolana. Jest to też ogólnie drugi najlepszy wynik filmu z kategorią R. A to oznacza, że "Odyseja" rozpędza się. Wynik otwarcia był bowiem czwartym najlepszym w historii filmów z kategorią R.

Tymczasem aktorska "Vaiana" po trzecim weekendzie w kinach wreszcie dołączyła do tegorocznych premier, które osiągnęły 100 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin. Film jednak tylko minimalnie wygrał walkę o drugie miejsce w weekendowym zestawieniu z "Toy Story 5", dla którego był to szósty weekend. Animacja Pixara ma już prawie 450 milionów dolarów tylko. Kolejne 570 milionów pochodzi z reszty świata.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Toy Story 5$448,6$159,7442519.06-$250
2Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
3Michael$372,3$97,2395524.049.06$200
4Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
5Odyseja (+6)$286,4$123,5394217.07-$250
6Obsesja (-1)$261,4$17,2306815.0530.06$0,8
7Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1)$220,6$76,742001.0530.06$100
8Backrooms. Bez wyjścia (-1)$196,8$81,4356529.0514.07$10
9Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)$177,7$81,7430022.0521.07$165
10Hopnięci (-1)$166,0$45,340006.0328.04$150
11Minionki i straszydła (-1)$155,4$37,042441.07-$85
12Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
13Dzień objawienia $116,0$44,5382412.0621.07$115
14Straszny film $108,2$54,335045.0621.07$30
15Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90
16Vaiana (NOWOŚĆ)$102,5$43,1420010.07-$250

Spośród nowości niespodziewanie najlepiej poradziło sobie nagranie przedstawienia "Hadestown" z Broadwayu. Nagranie zarobiło 9,7 mln dolarów. Tym samym jest to drugi najlepszy wynik w historii nagrań przedstawień z nowojorskich teatrów. Rekordzistą pozostaje "Hamilton", który w ubiegłym roku na otwarcie zgarnął 10,1 mln dolarów.

Z pozostałych nowości tylko "Motor City" z gwiazdą serialu "Reacher" Alanem Ritchsonem w roli głównej. Niestety dla twórców i dystrybutorów film okazał się zbyt oryginalny dla masowego widza i zarobił na dzień dobry 1,6 mln dolarów.

Box Office USA: 24-26 lipca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Odyseja $87,0$286,3723942
2Vaiana $10,5$102,4734015
3Toy Story 5 $10,0$448,5663375
4Hadestown (NOWOŚĆ)$8,19*$9,6911949
5Minionki i straszydła (-1)$9,6$155,3943386
6Zaproszenie (+1)$2,64$19,8242032
7Martwe zło: Ogień (-2)$2,61$29,1832385
8Młody Waszyngton (-2)$1,99$44,9632029
9Motor City (NOWOŚĆ)$1,15*$1,6311600
10Obsesja (-2)$1,5$261,36101524
*wynik otwarcia z samego weekendu

W następny piątek na pierwszym miejscu nastąpi zmiana, bowiem do kin trafi "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Drugą dużą premierą będzie thriller erotyczny "I Want Your Sex". To pierwszy od 12 lat kinowy film Gregga Arakiego, w którym główne role zagrali Olivia Wilde (mająca już w tym roku na koncie dobrze przyjęte "Zaproszenie") i Cooper Hoffman.

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

Filmy

"Avengers: Doomsday": Doktor Doom spotka Deadpoola?

13 komentarzy
Wideo

Nadchodzi "Reacher". Zobacz zwiastun 4. sezonu

11 komentarzy
VOD Seriale Wideo

Mówili, że nie da się go zekranizować. Oto teaser "Neuromancera"

15 komentarzy
Wideo

A mogły zostać koleżankami... Oto pierwszy zwiastun "Carrie"

12 komentarzy
VOD Filmy Wideo

Resoraki Matchbox zmieniły się w film! Zobacz zwiastun

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscarowa rola Sandry Hüller? (RECENZJA)

8 komentarzy
Filmy

Plotki były prawdziwe! Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela

25 komentarzy