Box Office USA: Pomocy! Nie ma ludzi w kinach

Amerykańskie kina przechodzą trudny okres. Przez ostatnie tygodnie ruch ograniczała zimowa pogoda. Teraz przegrywają z najważniejszą sportową imprezą roku - Super Bowl. Finał jest co prawda dopiero w niedzielę wieczorem, ale atrakcje związane z nim trwają cały weekend i skutecznie trzymają ludzi z dala od kin. Najświeższe szacunki mówią o tym, że w kasach kinowych w ten weekend zostanie zaledwie 62 mln dolarów.
Oczywiście taki stan rzeczy nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Dystrybutorzy z góry poddali ten weekend i to pomimo pięciu dużych nowości w kinach. Jednak wszystkie premiery mają charakter niszowy i skierowane są do widowni, która mogła szukać alternatywy dla futbolowej gorączki.
Żadna z tych nowości nie miała jednak szans z filmem Sama Raimiego "Pomocy"
. Obraz wygrywa po raz drugi w amerykańskim box offisie, ale styl tego zwycięstwa nie zachwyca. Disney twierdzi, że "Pomocy
" zarobi 10 milionów dolarów. Jednak niektóre z prognoz rywali mówią o wyniku w okolicach 9 milionów dolarów.
Mocno trzyma się też druga z ubiegłotygodniowych nowości - wyprodukowany poza hollywoodzkim systemem horror "Iron Lung"
. Mimo potężnego spadku wpływów film wciąż stać jest na 6 milionów dolarów, co pozwoli zająć trzecią lokatę. Równie duży spadek zanotowała "Melania"
. Dla dokumentu o amerykańskiej pierwszej damie oznacza to spadek na dziesiątą pozycję.
Spośród nowości najlepiej poradziła sobie komedia romantyczna od chrześcijańskiego Angel Studios. "Solo Mio"
według prognoz może zarobić na dzień dobry 7,2 mln dolarów. To mało. Ale widzowie, którzy film obejrzeli, są nim zachwyceni i w CinemaScore ma ocenę A-.
Na czwartym miejscu wyląduje koncertowy dokument "Stray Kids: The dominATE Experience"
. Fani k-popu wydali na ten film 5,6 mln dolarów.
Kolejną nowością jest film, który widzowie w Polsce już znają, czyli gotycki romans Luca Bessona "Drakula. Historia wiecznej miłości"
. Wynik otwarcia to 4,5 mln dolarów.
Tymczasem Renny Harlin
do grobu wprowadził trylogię "Strangers"
. Trzecia część zaliczyła fatalny start - 3,5 mln dolarów. Oceny widzów są koszmarnie niskie, więc wygląda na to, że dużo więcej nie zarobi. A przecież dwie wcześniejsze części też hitami box office'u nie były. "Strangers
" z 2024 roku zarobili co prawda na otwarcie 11,8 mln dolarów (w sumie 35,2 mln), ale już dwójka na otwarcie zgarnęła 5,8 mln dolarów (a łącznie 15,2 mln).
Ale spośród wszystkich nowości zdecydowanie najgorzej Corin Hardy
. Reżyser "Zakonnicy
" na nowy film kinowy czekał siedem lat. Wygląda jednak na to, że w Ameryce nikt na jego nowy film nie czekał. "Dźwięk śmierci"
zarobił na otwarcie tylko 720 tysięcy dolarów.
Box Office USA: 30 stycznia - 1 lutego 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Pomocy
|$10,0
|$35,84
|2
|3475
|2
|Solo Mio (NOWOŚĆ)
|$6,46*
|$7,2
|1
|3052
|3
|Iron Lung (-1)
|$6,0
|$31,0
|2
|2930
|4
|Stray Kids: The dominATE Experience (NOWOŚĆ)
|$5,56
|$5,56
|1
|1724
|5
|Drakula. Historia wiecznej miłości (NOWOŚĆ)
|$4,06
|$4,51
|1
|2050
|6
|Zwierzogród 2 (-2)
|$4,0
|$414,51
|11
|2715
|7
|Avatar: Ogień i popiół (-2)
|$3,5
|$391,53
|8
|2365
|8
|The Strangers: Chapter 3 (NOWOŚĆ)
|$3,05*
|$3,5
|1
|2565
|9
|Samotnik (-3)
|$2,43
|$9,99
|2
|2726
|10
|Melania (-7)
|$2,38
|$13,35
|2
|2003
Tymczasem A24 zrezygnowało z szerokiej dystrybucji - przynajmniej na razie - filmu "The Moment"
. Przypomnijmy, że tydzień temu zanotował on trzecią najlepszą średnią na kino od wybuchu pandemii COVID-19. Teraz studio powiększyło dystrybucję do 581 kin i średnia na kino radykalnie spadła (do niespełna 3 tysięcy dolarów).
Ale w wąskiej dystrybucji A24 ma już kolejny hit. To "Pillion"
, który pojawił się w czterech kinach i osiągnął bardzo przyzwoitą średnią w wysokości 60,4 tys. dolarów.
Za tydzień w kinach powinno zrobić się tłoczno, a to za sprawą walentynek, które wypadają w sobotę. Dystrybutorzy bardzo na to liczą i zamierzają wprowadzić do kin aż pięć dużych nowości. Są to: melodramat "Wichrowe Wzgórza"
, przygodowe kino SF "Baw się dobrze i przeżyj"
, animacja "Wielka mała koza"
, thriller kryminalny z gwiazdami MCU "Crime 101"
oraz komedia SF "Skażenie"
.