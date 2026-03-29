Box Office USA: "Projekt Hail Mary" największym hitem roku

Wystarczyło zaledwie 9 dni, by "Projekt Hail Mary" stał się najbardziej kasową premierą roku w amerykańskich kinach. Oczywiście nie będzie się tym tytułem długo cieszyć - premiera "Super Mario Galaxy Film" już za rogiem - niemniej jednak jest to wielki wyczyn.

Film naprawdę spodobał się Amerykanom. W efekcie w czasie drugiego weekendu frekwencja spadła zaledwie o 32%. Aktualne szacunki mówią o wyniki w okolicach 54,5 mln dolarów. Co łącznie daje już 164,3 mln dolarów. Jest niemal pewne, że "Projekt Hail Mary" zarobi tylko w samej Ameryce co najmniej ćwierć miliarda dolarów. Może nawet przekroczyć granicę 300 milionów dolarów, ale do tego będą potrzebne "nogi", jakie miał "Oppenheimer".

Produkcja Amazon MGM Studios nie jest jedyną, która w ten weekend osiągnęła granicę 100 milionów dolarów. Animacja Sony "Wielka mała koza" potrzebowała co prawda prawie dwóch miesięcy, ale jednak w niedzielę powinna osiągnąć tę granicę. Będzie czwartą premierą tego roku, której udała się ta sztuka.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Projekt Hail Mary (NOWOŚĆ)
$164,3$80,5407720.03-$190
2Hopnięci (-1)
$138,6$45,340006.03-$150
3Krzyk 7 (-1)
$118,7$63,6354027.02-$45
4Wielka mała koza (NOWOŚĆ)
$100,9$27,2386313.02-$90

Ktoś się cieszy, ktoś się smuci. Tym razem padło na debiutantów. Wszystkie premiery sprzedają się bardzo słabo. Najlepszą z nich okazał się horror "Oni cię zabiją". Apetyt dystrybutorów był dużo. Tymczasem ta kosztująca 20 milionów dolarów produkcja w Stanach potrafiła zarobić zaledwie 5 milionów dolarów. Niektórzy analitycy uważają, że filmowi zaszkodziła ubiegłotygodniowa premiera "Zabawy w pochowanego 2" (która w czasie drugiego weekendu zarobiła 4 mln dolarów.

Oczywiście filmowi nie pomogło również to, że drugą z dużych nowości był skierowany dokładnie do tego samego widza horror "Forbidden Fruits". Ten obraz poradził sobie jeszcze gorzej i na dzień dobry zgarnął tylko 1,1 mln dolarów i z trudem załapał się do pierwszej dziesiątki.

Złą wiadomość dostał też Universal i twórcy zapowiedzianej właśnie czwartej "Mumii". Wznowienie widowiska "Mumia powraca" przeszło bez echa. W kasach kinowych zostawiono zaledwie 600 tysięcy dolarów.

Box Office USA: 27-29 marca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Projekt Hail Mary $54,54$164,324077
2Hopnięci $12,2$138,5643650
3Oni cię zabiją (NOWOŚĆ)$4,0*$5,012778
4Dhurandhar The Revenge (-1)$4,75$22,772987
5Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam $4,7$41,0733181
6Zabawa w pochowanego 2 (-2)$4,0$16,2823010
7Krzyk 7 (-1)$2,6$118,6752345
8Wielka mała koza (-1)$2,2$100,8772246
9undertone (-1)$1,65$18,4631852
10Forbidden Fruits (NOWOŚĆ)$1,17$1,1711525
*wynik otwarcia z samego weekendu

Już w środę w amerykańskim box offisie wszystko się zmieni. Wtedy do kin trafi wspominany już wyżej "Super Mario Galaxy Film". W piątek dołączą do niego: "Drama" z Zendayą i Robertem Pattinsonem oraz "A Great Awakening", czyli kolejny po "Testamencie Ann Lee" dramat historyczny opowiadający o czasach "wielkiego przebudzenia" religijnego.

Projekt Hail Mary (2026)

 Projekt Hail Mary

