Box Office USA: "Spider-Man" o krok od historycznych 900 milionów dolarów

W kinach zmiany, ale numer jeden pozostaje ten sam. Od pięciu tygodni królem jest "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". I choć jego przewaga nad konkurencją spada, to jedna wciąż nie ma sobie równych. Dzięki czemu jest już o krok od osiągnięcia kolejnego historycznego wyniku.
Tym razem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
zarobi w weekend ok. 22,2 mln dolarów. Trzyma się więc wciąż świetnie, notując zaledwie 43-procentowy spadek. Tym samym na swoim koncie ma już 891,5 mln dolarów. I jest pewne, że jeszcze przed końcem nadchodzącego tygodnia zostanie drugim filmem w historii amerykańskiego box office'u, który bez uwzględniania inflacji może pochwalić się wpływami przekraczającymi 900 milionów dolarów.
Pierwszy - i wciąż jedynym - filmem, któremu udała się ta sztuka, jest widowisko "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
" (936,7 mln dolarów).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$891,5
|$360,1
|4539
|31.07
|-
|$225
|2
|Odyseja
|$563,8
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|3
|Toy Story 5
|$478,8
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$182,8
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Vaiana
|$126,1
|$43,1
|4200
|10.07
|-
|$250
|14
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|15
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|16
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|17
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Niespodzianką jest to, że "Odyseja"
w znów przegrała walkę o drugie miejsce w weekendowym box offisie. Tym razem pogromcą okazał się film, który miał nigdy nie wejść do kin - "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"
. Przypomnijmy, że obraz powstał dla studia Warner Bros., które jednak gotowy produkt postanowiło wrzucić do kosza, dzięki czemu w księgach mogłoby odpisać sobie od podatku 30 milionów dolarów. Po wielu protestach i dramatycznej walce o uratowanie projektu, kupiło go Ketchup Entertainment i teraz film trafił do kin. "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"
uzyskał ocenę A w CinemaScore, ale w box offisie mógł liczyć na wynik w okolicach 15,5 mln dolarów. Zapewne przez wiele dni fani box office'u będą debatować, czy taki wynik oznacza sukces czy porażkę filmu. Z jednej strony otwarcie jest mało imponujące, kiedy weźmiemy pod uwagę, że budżet produkcji wyniósł 70 milionów dolarów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że obraz trafił do kin w jeden z najgorszych box office'owo weekendów. Tuż przed Dniem Pracy widzowie raczej niechętnie chodzą do kin, a już najgorzej wypadają wtedy nowości. W efekcie 15,5 mln dolarów "Strusi Pędziwiatra i zemsty Kojota"
jest najlepszym otwarciem w ostatni weekend sierpnia od 2023 roku i "Gran Turismo
" (17,4 mln dolarów). Jest to też najlepsze otwarcie w historii Ketchup Entertainment.
O podobnym sukcesie nie ma mowy w przypadku nowego filmu Ridleya Scotta
. W amerykańskich mediach dominuje przekonanie, że wprowadzenie "Gwiazdozbioru Psa"
w jeden z najgorszych weekendów amerykańskiego box office'u było błędem. Tym bardziej, że - jak się okazało - nie może liczyć na wysokie noty w CinemaScore. Film, który kosztował ok. 60 milionów dolarów zdołał zarobić na dzień dobry tylko 8 milionów dolarów. Deadline już teraz porównuje ten wynik do otwarcia "Złodzieja z przypadku
", który dokładnie rok temu na otwarcie zgarnął 7,8 mln dolarów i kinową przygodę zakończył z kwotą 19 milionów dolarów.
Trzecia duża premiera tygodnia - "Buddy"
- według najświeższych szacunków zarobi na otwarcie 5,4 mln dolarów. Niezłe osiągnięcie, jak na niszową produkcję będącą połączeniem horroru z czarną komedią.
Box Office USA: 28-30 sierpnia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$22,2
|$891,51
|5
|3678
|2
|N
|Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota
|$13,77*
|$15,47
|1
|3575
|3
|Odyseja
|$14,3
|$563,82
|7
|2617
|4
|-2
|Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru
|$10,1
|$43,63
|2
|3303
|5
|N
|Gwiazdozbiór Psa
|$7,15*
|$8,0
|1
|3330
|6
|N
|Buddy
|$4,83*
|$5,36
|1
|1258
|7
|-2
|Koniec ulicy Dębowej
|$4,95
|$46,03
|3
|2923
|8
|-4
|Psi Patrol i dinozaury
|$4,88
|$43,31
|3
|3110
|9
|-3
|Buntownik
|$2,75
|$13,23
|2
|2703
|10
|-3
|Tony
|$2,22
|$11,05
|4
|1907
Za tydzień w amerykańskich kinach oficjalnie dobiegnie końca lato i wraz z długim weekendem związanym z Dniem Pracy rozpocznie się kinowa jesień. Tradycyjnie jest to całkiem dobry okres dla dystrybutorów. Nic więc dziwnego, że w kinach zrobi się tłoczno od premier. Pierwsze trafią już w środę. To "Nie patrz w dół 2"
oraz nagranie koncertu "Katy Perry: The Lifetimes Tour: Live From Paris"
. W piątek dołączą do nich m.in.: historyczny thriller kryminalny z Markiem Wahlbergiem "By Any Means"
oraz duchowy sequel "Gościa
" zatytułowany "Onslaught"
.