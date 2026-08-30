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Box Office USA: "Spider-Man" o krok od historycznych 900 milionów dolarów

Deadline / autor: /
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Box Office USA: &quot;Spider-Man&quot; o krok od historycznych 900 milionów dolarów
W kinach zmiany, ale numer jeden pozostaje ten sam. Od pięciu tygodni królem jest "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". I choć jego przewaga nad konkurencją spada, to jedna wciąż nie ma sobie równych. Dzięki czemu jest już o krok od osiągnięcia kolejnego historycznego wyniku.

Tym razem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zarobi w weekend ok. 22,2 mln dolarów. Trzyma się więc wciąż świetnie, notując zaledwie 43-procentowy spadek. Tym samym na swoim koncie ma już 891,5 mln dolarów. I jest pewne, że jeszcze przed końcem nadchodzącego tygodnia zostanie drugim filmem w historii amerykańskiego box office'u, który bez uwzględniania inflacji może pochwalić się wpływami przekraczającymi 900 milionów dolarów. Pierwszy - i wciąż jedynym - filmem, któremu udała się ta sztuka, jest widowisko "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" (936,7 mln dolarów).

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $891,5$360,1453931.07-$225
2Odyseja $563,8$123,5394217.07-$250
3Toy Story 5 $478,8$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $182,8$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Vaiana $126,1$43,1420010.07-$250
14Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
15Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
16Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
17Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Niespodzianką jest to, że "Odyseja" w znów przegrała walkę o drugie miejsce w weekendowym box offisie. Tym razem pogromcą okazał się film, który miał nigdy nie wejść do kin - "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota". Przypomnijmy, że obraz powstał dla studia Warner Bros., które jednak gotowy produkt postanowiło wrzucić do kosza, dzięki czemu w księgach mogłoby odpisać sobie od podatku 30 milionów dolarów. Po wielu protestach i dramatycznej walce o uratowanie projektu, kupiło go Ketchup Entertainment i teraz film trafił do kin.

"Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" uzyskał ocenę A w CinemaScore, ale w box offisie mógł liczyć na wynik w okolicach 15,5 mln dolarów. Zapewne przez wiele dni fani box office'u będą debatować, czy taki wynik oznacza sukces czy porażkę filmu. Z jednej strony otwarcie jest mało imponujące, kiedy weźmiemy pod uwagę, że budżet produkcji wyniósł 70 milionów dolarów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że obraz trafił do kin w jeden z najgorszych box office'owo weekendów. Tuż przed Dniem Pracy widzowie raczej niechętnie chodzą do kin, a już najgorzej wypadają wtedy nowości. W efekcie 15,5 mln dolarów "Strusi Pędziwiatra i zemsty Kojota" jest najlepszym otwarciem w ostatni weekend sierpnia od 2023 roku i "Gran Turismo" (17,4 mln dolarów). Jest to też najlepsze otwarcie w historii Ketchup Entertainment.

O podobnym sukcesie nie ma mowy w przypadku nowego filmu Ridleya Scotta. W amerykańskich mediach dominuje przekonanie, że wprowadzenie "Gwiazdozbioru Psa" w jeden z najgorszych weekendów amerykańskiego box office'u było błędem. Tym bardziej, że - jak się okazało - nie może liczyć na wysokie noty w CinemaScore. Film, który kosztował ok. 60 milionów dolarów zdołał zarobić na dzień dobry tylko 8 milionów dolarów. Deadline już teraz porównuje ten wynik do otwarcia "Złodzieja z przypadku", który dokładnie rok temu na otwarcie zgarnął 7,8 mln dolarów i kinową przygodę zakończył z kwotą 19 milionów dolarów.

Trzecia duża premiera tygodnia - "Buddy" - według najświeższych szacunków zarobi na otwarcie 5,4 mln dolarów. Niezłe osiągnięcie, jak na niszową produkcję będącą połączeniem horroru z czarną komedią.

Box Office USA: 28-30 sierpnia 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Spider-Man: Całkiem nowy dzień$22,2$891,5153678
2NStruś Pędziwiatr i zemsta Kojota$13,77*$15,4713575
3
Odyseja$14,3$563,8272617
4-2Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru$10,1$43,6323303
5NGwiazdozbiór Psa$7,15*$8,013330
6NBuddy$4,83*$5,3611258
7-2Koniec ulicy Dębowej$4,95$46,0332923
8-4Psi Patrol i dinozaury$4,88$43,3133110
9-3Buntownik$2,75$13,2322703
10-3Tony$2,22$11,0541907
*wynik otwarcia z samego weekendu

Za tydzień w amerykańskich kinach oficjalnie dobiegnie końca lato i wraz z długim weekendem związanym z Dniem Pracy rozpocznie się kinowa jesień. Tradycyjnie jest to całkiem dobry okres dla dystrybutorów. Nic więc dziwnego, że w kinach zrobi się tłoczno od premier. Pierwsze trafią już w środę. To "Nie patrz w dół 2" oraz nagranie koncertu "Katy Perry: The Lifetimes Tour: Live From Paris". W piątek dołączą do nich m.in.: historyczny thriller kryminalny z Markiem Wahlbergiem "By Any Means" oraz duchowy sequel "Gościa" zatytułowany "Onslaught".

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

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Avengers  (2012)

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Strażnicy Galaktyki  (2014)

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