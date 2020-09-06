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Box Office USA: "Spider-Man" po raz szósty numerem 1

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+%22Spider-Man%22+po+raz+sz%C3%B3sty+numerem+1-168461
Box Office USA: &quot;Spider-Man&quot; po raz szósty numerem 1
źródło: materialy promocyjne
Amerykanie świętują długi weekend związany z poniedziałkowym Dniem Pracy. W kinach oznacza to koniec lata, które rozpoczęło się 1 maja. Do ostatniego seansu toczyć się będzie walka o rekordowy wynik. Aktualnie najlepsze lato w kinach za Oceanem miało miejsce w 2019 roku. Do 3 września tego roku wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 4,756 mld dolarów. A to oznacza, że do pobicia rekordu potrzeba 112,2 mln dolarów.

Jeśli rekord padnie, to nie będzie to zasługą premier z ostatniego weekendu lata. Jak przez cały sierpień i większość lipca, o ostatecznym kształcie letniego box office'u zdecydują największe hity tego roku: "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" oraz "Odyseja".

Widowisko Sony i Marvela po raz szósty zajmie pierwsze miejsce w weekendowym zestawieniu. Według najświeższych szacunków film zarobi w sam weekend 18 milionów dolarów. Z poniedziałkiem da to ponad 22 mln dolarów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest już bardzo bliski pokonania rekordu widowiska "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" (936,7 mln dolarów), będzie bowiem miał w poniedziałek na swoim koncie 922 mln dolarów.

Po dwóch tygodniach na trzecim miejscu na pozycję wicelidera wraca "Odyseja". Ostatnie dni lata są szczególnie udane dla tego widowiska, co widać po liczbach. W porównaniu z ubiegłym tygodniem wpływy zmalały zaledwie o 9%.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $917,8$360,1453931.07-$225
2Odyseja $584,8$123,5394217.07-$250
3Toy Story 5 $479,7$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,1$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Vaiana $126,2$43,1420010.078.09$250
14Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
15Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
16Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
17Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Z dużych premier tylko jedna zdołała poradzić sobie na tyle dobrze, by trafić do pierwszej dziesiątki. To thriller kryminalny z Markiem Wahlbergiem "By Any Means". Według obecnych szacunków film zadebiutował kwotą 7,4 mln dolarów. W poniedziałek podniesie się ona do około 9 milionów dolarów.

"Nie patrz w dół 2" poszło w ślady pierwszej części i na dzień dobry zgarnęło 2,3 mln dolarów. To nie daje miejsca w pierwszej dziesiątce. Jedynka w 2022 roku na otwarcie zarobiła 2,5 mln dolarów i z trudem wywalczyła miejsce dziesiąte.

Jeszcze gorzej wypadł "Onslaught", który w 1918 kinach zarobił zaledwie 1,9 mln dolarów. To i tak więcej niż "Gość", z którym jest powiązany. Jednak tamten film w 2014 roku nie trafił do szerokiej dystrybucji. Maksymalnie był wyświetlany w zaledwie 53 kinach i w sumie zgarnął niespełna 333 tys. dolarów.

Lepiej od nowości poradziły sobie powroty kultowych tytułów po latach. "Auta" zarobiły 6,1 mln dolarów, dzięki czemu łączne wpływy osiągnęły poziom 250 milionów dolarów. Z kolei "Akira", który teraz trafia do kin w tak szerokiej dystrybucji jak nigdy wcześniej w Ameryce, zgarnie w okolicach 2,7 mln dolarów. Od tego, ile dokładnie zarobi, będzie zależało to, czy ostatecznie zmieści się w pierwszej dziesiątce. Na razie jest na pozycji 11.

Box Office USA: 4-6 września 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Spider-Man: Całkiem nowy dzień$18,0$917,7663520
2+1Odyseja$13,0$584,7882312
3-1Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota$11,34$33,8423727
4NBy Any Means$6,69*$7,4212903
5-1Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru$6,52$54,1132897
6WAuta$6,1$250,18-2900
7-1Buddy$5,7$14,2221771
8
Psi Patrol i dinozaury$3,3$48,4842613
9-2Koniec ulicy Dębowej$2,91$50,6442202
10-5Gwiazdozbiór Psa$2,7$13,0423330
*wynik otwarcia z samego weekendu

Pierwszy tydzień jesieni w amerykańskich kinach zapisze się jako klęska urodzaju nowości. Już w środę swoją premierę będzie miało koreańskie widowisko z hollywoodzkimi gwiazdami "Witajcie w Hope". Na czwartek planowane jest wznowienie słynnego filmu Mela Gibsona "Pasja". Zaś w piątek do kin trafią: "Totalna magia 2" z Nicole Kidman i Sandrą Bullock, akcyjniak "Runner" z gwiazdą serialu "Reacher" Alanem Ritchsonem, dramat historyczny Paula Greengrassa z Andrew Garfieldem "Rebelia", thriller sensacyjny z Liamem Neesonem "The Fix" oraz muzyczny dokument "Oasis: Don't Look Back in Anger".

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