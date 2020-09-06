Box Office USA: "Spider-Man" po raz szósty numerem 1

Amerykanie świętują długi weekend związany z poniedziałkowym Dniem Pracy. W kinach oznacza to koniec lata, które rozpoczęło się 1 maja. Do ostatniego seansu toczyć się będzie walka o rekordowy wynik. Aktualnie najlepsze lato w kinach za Oceanem miało miejsce w 2019 roku. Do 3 września tego roku wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 4,756 mld dolarów. A to oznacza, że do pobicia rekordu potrzeba 112,2 mln dolarów.
Jeśli rekord padnie, to nie będzie to zasługą premier z ostatniego weekendu lata. Jak przez cały sierpień i większość lipca, o ostatecznym kształcie letniego box office'u zdecydują największe hity tego roku: "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
oraz "Odyseja"
.
Widowisko Sony i Marvela po raz szósty zajmie pierwsze miejsce w weekendowym zestawieniu. Według najświeższych szacunków film zarobi w sam weekend 18 milionów dolarów. Z poniedziałkiem da to ponad 22 mln dolarów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
jest już bardzo bliski pokonania rekordu widowiska "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
" (936,7 mln dolarów), będzie bowiem miał w poniedziałek na swoim koncie 922 mln dolarów.
Po dwóch tygodniach na trzecim miejscu na pozycję wicelidera wraca "Odyseja"
. Ostatnie dni lata są szczególnie udane dla tego widowiska, co widać po liczbach. W porównaniu z ubiegłym tygodniem wpływy zmalały zaledwie o 9%.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$917,8
|$360,1
|4539
|31.07
|-
|$225
|2
|Odyseja
|$584,8
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|3
|Toy Story 5
|$479,7
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,1
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|14
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|15
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|16
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|17
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Z dużych premier tylko jedna zdołała poradzić sobie na tyle dobrze, by trafić do pierwszej dziesiątki. To thriller kryminalny z Markiem Wahlbergiem "By Any Means"
. Według obecnych szacunków film zadebiutował kwotą 7,4 mln dolarów. W poniedziałek podniesie się ona do około 9 milionów dolarów. "Nie patrz w dół 2"
poszło w ślady pierwszej części i na dzień dobry zgarnęło 2,3 mln dolarów. To nie daje miejsca w pierwszej dziesiątce. Jedynka w 2022 roku na otwarcie zarobiła 2,5 mln dolarów i z trudem wywalczyła miejsce dziesiąte.
Jeszcze gorzej wypadł "Onslaught"
, który w 1918 kinach zarobił zaledwie 1,9 mln dolarów. To i tak więcej niż "Gość
", z którym jest powiązany. Jednak tamten film w 2014 roku nie trafił do szerokiej dystrybucji. Maksymalnie był wyświetlany w zaledwie 53 kinach i w sumie zgarnął niespełna 333 tys. dolarów.
Lepiej od nowości poradziły sobie powroty kultowych tytułów po latach. "Auta"
zarobiły 6,1 mln dolarów, dzięki czemu łączne wpływy osiągnęły poziom 250 milionów dolarów. Z kolei "Akira"
, który teraz trafia do kin w tak szerokiej dystrybucji jak nigdy wcześniej w Ameryce, zgarnie w okolicach 2,7 mln dolarów. Od tego, ile dokładnie zarobi, będzie zależało to, czy ostatecznie zmieści się w pierwszej dziesiątce. Na razie jest na pozycji 11.
Box Office USA: 4-6 września 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$18,0
|$917,76
|6
|3520
|2
|+1
|Odyseja
|$13,0
|$584,78
|8
|2312
|3
|-1
|Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota
|$11,34
|$33,84
|2
|3727
|4
|N
|By Any Means
|$6,69*
|$7,42
|1
|2903
|5
|-1
|Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru
|$6,52
|$54,11
|3
|2897
|6
|W
|Auta
|$6,1
|$250,18
|-
|2900
|7
|-1
|Buddy
|$5,7
|$14,22
|2
|1771
|8
|Psi Patrol i dinozaury
|$3,3
|$48,48
|4
|2613
|9
|-2
|Koniec ulicy Dębowej
|$2,91
|$50,64
|4
|2202
|10
|-5
|Gwiazdozbiór Psa
|$2,7
|$13,04
|2
|3330
Pierwszy tydzień jesieni w amerykańskich kinach zapisze się jako klęska urodzaju nowości. Już w środę swoją premierę będzie miało koreańskie widowisko z hollywoodzkimi gwiazdami "Witajcie w Hope"
. Na czwartek planowane jest wznowienie słynnego filmu Mela Gibsona "Pasja"
. Zaś w piątek do kin trafią: "Totalna magia 2"
z Nicole Kidman
i Sandrą Bullock
, akcyjniak "Runner"
z gwiazdą serialu "Reacher
" Alanem Ritchsonem
, dramat historyczny Paula Greengrassa
z Andrew Garfieldem "Rebelia"
, thriller sensacyjny z Liamem Neesonem "The Fix"
oraz muzyczny dokument "Oasis: Don't Look Back in Anger"
.