Box Office USA: "Straszny film" z rekordem serii. "Backrooms" to jednak nie jest druga "Obsesja"

Kolejny weekend tego lata przynosi nam kolejne rekordy. Tym razem świetnym wynikiem może pochwalić się "Straszny film". Do kin wszedł też kolejny projekt, który związany jest z YouTube'em. Zaś He-Man sprzedał się zgodnie z oczekiwaniami, co oznacza, że szanse na sequel są raczej małe.
Numerem jeden jest oczywiście "Straszny film"
. Od dłuższego czasu wiadomo było, że komedia sprzeda się dobrze w amerykańskich kinach. I rzeczywiście, obecne szacunki mówią o 55 milionach dolarów. To oznacza nowy rekord serii.
Dotychczas najlepszym otwarciem mógł pochwalić się "Straszny film 3
", który zgarnął 48,1 mln dolarów w 2003 roku.
Przy otwarciu "Strasznego filmu
" trzeba postawić gwiazdkę. Choć bowiem wynik jest bardzo dobry, to nadzieje były większe. Jeszcze w czwartek sugerowano, że komedię stać na 60 milionów dolarów na otwarcie. Po drugie, gdy uwzględnimy inflację, wynik nowego filmu nie jest już tak imponujący. Zarówno pierwszy jak i trzeci film cyklu po uwzględnieniu inflacji mają wyniki otwarcia przekraczające 80 milionów dolarów.
Niespodziewanie na drugim miejscu wylądowało widowisko fantasy "Władcy Wszechświata"
. Jednak to nie film Travisa Knighta
zaskoczył. Przeciwnie, prognozy dawały mu w okolicach 30 milionów dolarów na otwarcie, a obecne szacunki mówią o 29,3 mln dolarów. Jeszcze parę dni temu wydawało się, że taki wynik da filmowi trzecie miejsce. Okazało się jednak, że "Backrooms. Bez wyjścia"
nie jest drugą "Obsesją
". Film okazał się olbrzymim frontloaderem
i zanotował aż 68-procentowy spadek wpływów. To wystarczyło, by weekendowy wynik był niż od wyniku "Władców Wszechświata
", dzięki czemu to widowisko fantasy zajęło drugie miejsce.
Jest to jednak jedyny powód do radości, jaki mają producenci "Władców Wszechświata"
. Przy budżecie sięgającym co najmniej 170 mln dolarów otwarcie poniżej 35 mln dolarów oznacza dużą klapę finansową. Na szczęście dla Amazonu studio to ma już w tym roku jeden wielki komercyjny hit, więc ta porażka zapewne aż tak bardzo nie boli.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$428,5
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Michael (+1)
|$354,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|3
|Projekt Hail Mary (-1)
|$342,9
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$215,0
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|5
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|6
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$155,8
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|7
|Obsesja (+1)
|$152,1
|$17,2
|2781
|15.05
|-
|$0,8
|8
|Backrooms. Bez wyjścia (NOWOŚĆ)
|$135,1
|$81,4
|3565
|29.05
|-
|$10
|9
|Krzyk 7 (-2)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|10
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
"Backrooms. Bez wyjścia
" może w ekspresowym tempie tracić widzów, a tymczasem "Obsesja"
trzyma się mocno. Co prawda po raz pierwszy w swojej historii film zanotował spadek wpływów w porównaniu do wyników sprzed tygodnia, ale jest on symboliczny. Wyniósł bowiem zaledwie 7%. Na chwilę obecną daje to filmowi czwarte miejsce. Kiedy jednak zostaną podsumowane dane z niedzieli, może się okazać, że "Obsesja
" pokona "Backrooms
".
Kolejną niespodzianką jest numer 5 w zestawieniu. To "The Amazing Digital Circus: The Last Act"
, czyli jeszcze jeden YouTube'owy fenomen, który podbija kinową widownię. Projekt, który składa się z dwóch odcinków internetowego serialu "The Amazing Digital Circus
". W amerykańskich kinach na dzień dobry zgarnął aż 12,4 mln dolarów. Film miał jednak premierę w czwartek, więc w sumie zgarnął już 20 milionów dolarów.
Drugim, obok He-Mana
, przegranym weekendu okazał się film "Power Ballad"
. Muzyczna opowieść z Paulem Ruddem
i Nickiem Jonasem
została zignorowana przez amerykańskich widzów. W efekcie film zarobił jedynie 1,3 mln dolarów, co nie wystarczyło do zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce.
Box Office USA: 5-7 czerwca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Straszny film (NOWOŚĆ)
|$47,3*
|$55,0
|1
|3490
|2
|Władcy Wszechświata (NOWOŚĆ)
|$24,91*
|$29,31
|1
|3677
|3
|Backrooms. Bez wyjścia (-2)
|$25,94
|$135,06
|2
|3565
|4
|Obsesja
|$25,6
|$152,13
|4
|2900
|5
|The Amazing Digital Circus: The Last Act (NOWOŚĆ)
|$12,39
|$20,76
|1
|2221
|6
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-3)
|$10,0
|$155,82
|3
|3355
|7
|Michael (-3)
|$7,7
|$354,28
|7
|2636
|8
|The Breadwinner (-3)
|$3,4
|$13,84
|2
|3252
|9
|Niebo nad Normandią (-2)
|$3,0
|$11,15
|2
|1855
|10
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-4)
|$2,8
|$214,97
|6
|1800
Trzy duże premiery planowane są na następny weekend. Universal pokaże film Spielberga "Dzień objawienia"
. Lionsgate spróbuje przyciągnąć widzów akcyjniakiem z Hongkongu "The Furious"
. Zaś Bleecker Street zaproponuje komedię "Stop! That! Train!"
, której reżyser musiał się bronić przed oskarżeniami o to, że w czasie realizacji korzystał z AI.