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Box Office USA: Widzowie mają nową obsesję. Kolejki na film "Zobaczysz wszystko"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+%22Street+Fighter.+Uliczny+wojownik%22+liderem+weekendu%2C+ale+to+o+%22Zobaczysz+wszystko%22+wszyscy+rozmawiaj%C4%85-169169
Box Office USA: Widzowie mają nową obsesję. Kolejki na film &quot;Zobaczysz wszystko&quot;
Po kilku słabszych frekwencyjnie weekendach do amerykańskich kin wrócili widzowie. I poszli niekoniecznie na to, na co liczyły wielkie wytwórnie. Najwięcej powodów do radości ma A24. Takiego hitu studio nie miało już od dawna.

Chodzi oczywiście o dokument "Zobaczysz wszystko", który wszedł na razie do limitowanej dystrybucji, a mimo to sprzedaje się znakomicie. Już mówi się, że jest to nowa "Obsesja" albo "Backrooms". W mediach społecznościowych można znaleźć posty, na których widać kolejki ustawiających się przed kinami, by obejrzeć najbardziej wiralowy dokument od lat.

W efekcie "Zobaczysz wszystko" zajęło w weekendowym zestawieniu drugie miejsce. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w wysokości 15 milionów dolarów. A to oznacza drugie najlepsze otwarcie filmu dokumentalnego w amerykańskich kinach. Lepiej poradził sobie tylko "Fahrenheit 9.11" (23,9 mln dolarów) z 2004 roku.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $958,3$360,1453931.076.10$225
2Odyseja $624,9$123,5394217.0717.11$250
3Toy Story 5 $480,3$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,2$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Resident Evil $148,5$60,2368418.09-$75
14Vaiana $126,2$43,1420010.078.09$250
15Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
16Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
17Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
18Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Tymczasem numerem jeden, zgodnie z oczekiwaniami, został "Street Fighter. Uliczny wojownik". Widowisko powstałe na bazie serii gier wideo zgarnęło na otwarcie w amerykańskich kinach około 31 milionów dolarów. Dla tej serii jest to absolutny rekord. "Uliczny wojownik" z 1994 roku zadebiutował kwotą 9,5 mln dolarów i w sumie zgarnął 33,4 mln dolarów. Z kolei wyreżyserowany przez Polaka Andrzeja Bartkowiaka "Street Fighter: Legenda Chun-Li" startował z poziomu 4,7 mln dolarów i swoją przygodę w kinach skończył z wynikiem 8,7 mln dolarów.

Niemniej jednak w siedzibie Skydance radości nie ma. "Street Fighter. Uliczny wojownik" sprzedał się bowiem gorzej niż tegoroczny "Mortal Kombat II". Tamten film na starcie zgarnął 38,5 mln dolarów. Co gorsza, miał też minimalnie lepszą ocenę w CinemaScore (B wobec B- "Street Fightera").

Tymczasem naprawdę bolesną porażkę, kolejną w tym roku, zalicza Disney. Zrealizowany przez 20th Century Studios "Upadek wieloryba" zarobił na otwarcie w okolicach 8 milionów dolarów. Nie pomogła obecność gwiazdy "Resident Evil", Austina Abramsa. Przy budżecie sięgającym 60 milionów dolarów takie otwarcie jednoznacznie wskazuje, że obraz przyniesie wytwórni poważne straty.

Niewiele słabszy wynik uzyskał kostiumowy film "Rozważna i romantyczna". Według najświeższych szacunków obraz zarobi 7,3 mln dolarów w weekend otwarcia. Ponieważ budżet produkcji wyniósł tylko 20 milionów dolarów, o klapie w tym przypadku nie ma mowy.

W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla indyjskiego kina akcji. "Jailer 2" w weekend zarobił 3,3 mln dolarów. Ponieważ premierę miał w czwartek, w sumie na koncie ma już 5,3 mln dolarów.

Tymczasem największym hitem limitowanej dystrybucji wcale nie jest "Zobaczysz wszystko", a hiszpańska "Czarna kula". Netflix wprowadził film do czterech kin, gdzie zarobił 277,5 tysiąca dolarów. Daje to średnią w wysokości 69,3 tys. dolarów. To drugi najlepszy wynik w historii dystrybucji filmów nieanglojęzycznych w Ameryce (numerem jeden pozostaje "Parasite" ze średnią 131 tys. dolarów). Jest to również trzecia najlepsza średnia zanotowana w tym roku w USA.

Box Office USA: 16-18 października 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1NStreet Fighter. Uliczny wojownik$27,0*$31,013575
2NZobaczysz wszystko$13,25*$15,01855
3-2Inna mamusia$8,35$44,8523370
4NUpadek wieloryba$7,1*$8,013065
5NRozważna i romantyczna$6,1$7,2512545
6-4Verity. Coraz większy mrok$6,21$66,0933072
7-4Resident Evil$5,5$148,4652705
8-1W sercu dziczy$4,83$58,3243049
9NJailer 2$3,27$5,271800
10-4Zapomniana wyspa$2,25$35,1142149
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do kin wejdą m.in.: komiksowy horror "Clayface", "półkownik" "Klara i słońce", kryminał "A Talent for Murder" oraz dziwaczna komedia "Wicker". Do kin ma też wejść "Ali G: Kto ja jezdem?", ale los tego tytułu ze względu na spore kontrowersje, pozostaje pod znakiem zapytania.

Zobaczysz wszystko  (2026)

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