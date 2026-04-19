Box Office USA: "Super Mario" i "Hail Mary" wciąż rządzą w kinach

W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla aż czterech nowości. Nie miało to jednak żadnego wpływu na to, jak wygląda szczyt weekendowego zestawiania box office'u. Tu wciąż liczą się tylko dwa tytuły.
Numerem jeden pozostała animacja "Super Mario Galaxy Film"
, która ma już na swoim koncie 355 milionów dolarów. W tym roku żadna premiera nie może się z nim równać. Jednak trzeba pamiętać, że w tym samym czasie "Super Mario Bros. Film
" miał już grubo ponad 400 milionów dolarów.
Dwójka, choć nie osiągnie sukcesu jedynki, ma mocne "nogi". W ten weekend spadki wyniosą 49%. A to oznacza, że "Super Mario Galaxy Film"
zarobi w weekend aż 35 milionów dolarów.
Jest już pewne, że "Projekt Hail Mary"
jako druga tegoroczna premiera osiągnie w amerykańskich kinach próg 300 milionów dolarów. Według szacunków Amazon MGM Studios widowisko straciło w ten weekend tylko 15% wpływów i zarobiło co najmniej 20 milionów dolarów. A to oznacza, że już teraz ma na koncie 285 milionów dolarów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$355,2
|$131,7
|4284
|3.04
|-
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$285,1
|$80,5
|4077
|20.03
|-
|$190
|3
|Hopnięci
|$161,2
|$45,3
|4000
|6.03
|-
|$150
|4
|Krzyk 7
|$121,8
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|5
|Wielka mała koza
|$103,2
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Z nowości tygodnia najlepiej sprzedał się horror "Mumia: Film Lee Cronina"
. Szacunki Warner Bros. mówią o otwarciu na poziomie 13,5 mln dolarów. Tym samy jest to wynik lepszy od tego, jaki przed rokiem osiągnął "Wolf Man
". On miał na otwarcie 10,9 mln dolarów. Jednak trzeci film potwornego uniwersum Blumhouse nie może równać się z "Niewidzialnym człowiekiem
", który tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 zarobił na dzień dobry w kinach 28,2 mln dolarów.
Pozostałe nowości miały minimalny wpływ na kształt box office'u. "Normal"
zadebiutowało na siódmym miejscu z wynikiem 2,7 mln dolarów. Dla porównania poprzedni film reżysera Bena Wheatleya
"Meg 2: Głębia
" na dzień dobry zgarnął 30 milionów dolarów.
Na dziewiątym miejscu znalazła się niezależna komedia "Busboys"
. Wynik otwarcia to mikrusie 1,7 mln dolarów. Z kolej komediowy horror z Indii "Bhooth Bangla"
zarobił prawie milion dolarów.
Box Office USA: 17-19 kwietnia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$35,0
|$355,25
|3
|4170
|2
|Projekt Hail Mary
|$20,46
|$285,09
|5
|3820
|3
|Mumia: Film Lee Cronina (NOWOŚĆ)
|$12,02*
|$13,52
|1
|3304
|4
|Drama (-1)
|$4,84
|$39,66
|3
|2629
|5
|You, Me & Tuscany (-1)
|$3,8
|$14,37
|2
|3157
|6
|Hopnięci (-1)
|$2,9
|$161,16
|7
|2475
|7
|Normal (NOWOŚĆ)
|$2,65
|$2,65
|1
|2060
|8
|BTS World Tour 'Arirang' in Japan: Live Viewing (-2)
|$1,8
|$4,24
|2
|1189
|9
|Busboys (NOWOŚĆ)
|$1,65
|$1,65
|1
|800
|10
|Bhooth Bangla (NOWOŚĆ)
|$0,95
|$0,95
|1
|500
W limitowanej dystrybucji pojawił się kontrowersyjny film "Mother Mary"
. Obraz uzyskał średnią 33,6 tys. dolarów na kino, co nie jest wynikiem złym, ale też nie wskazuje na jakieś szczególnie duże zainteresowanie tytułem.
Być może za tydzień na pozycji lidera w końcu nastąpi zmiana. Do kin ma bowiem trafić film biograficzny "Michael"
. O widza powalczą też historyczne widowisko z Anthonym Mackie "Desert Warrior"
, thriller z Aaronem Taylorem-Johnsonem "Fuze"
oraz komedia kryminalna z Samarą Weaving
i Jasonem Segelem "Over Your Dead Body"
.