Box Office USA: "Super Mario" i "Hail Mary" wciąż rządzą w kinach

W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla aż czterech nowości. Nie miało to jednak żadnego wpływu na to, jak wygląda szczyt weekendowego zestawiania box office'u. Tu wciąż liczą się tylko dwa tytuły.

Numerem jeden pozostała animacja "Super Mario Galaxy Film", która ma już na swoim koncie 355 milionów dolarów. W tym roku żadna premiera nie może się z nim równać. Jednak trzeba pamiętać, że w tym samym czasie "Super Mario Bros. Film" miał już grubo ponad 400 milionów dolarów.

Dwójka, choć nie osiągnie sukcesu jedynki, ma mocne "nogi". W ten weekend spadki wyniosą 49%. A to oznacza, że "Super Mario Galaxy Film" zarobi w weekend aż 35 milionów dolarów.

Jest już pewne, że "Projekt Hail Mary" jako druga tegoroczna premiera osiągnie w amerykańskich kinach próg 300 milionów dolarów. Według szacunków Amazon MGM Studios widowisko straciło w ten weekend tylko 15% wpływów i zarobiło co najmniej 20 milionów dolarów. A to oznacza, że już teraz ma na koncie 285 milionów dolarów.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$355,2$131,742843.04-$110
2Projekt Hail Mary $285,1$80,5407720.03-$190
3Hopnięci$161,2$45,340006.03-$150
4Krzyk 7$121,8$63,6354027.0231.03$45
5Wielka mała koza $103,2$27,2386313.0224.03$90

Z nowości tygodnia najlepiej sprzedał się horror "Mumia: Film Lee Cronina". Szacunki Warner Bros. mówią o otwarciu na poziomie 13,5 mln dolarów. Tym samy jest to wynik lepszy od tego, jaki przed rokiem osiągnął "Wolf Man". On miał na otwarcie 10,9 mln dolarów. Jednak trzeci film potwornego uniwersum Blumhouse nie może równać się z "Niewidzialnym człowiekiem", który tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 zarobił na dzień dobry w kinach 28,2 mln dolarów.

Pozostałe nowości miały minimalny wpływ na kształt box office'u. "Normal" zadebiutowało na siódmym miejscu z wynikiem 2,7 mln dolarów. Dla porównania poprzedni film reżysera Bena Wheatleya "Meg 2: Głębia" na dzień dobry zgarnął 30 milionów dolarów.

Na dziewiątym miejscu znalazła się niezależna komedia "Busboys". Wynik otwarcia to mikrusie 1,7 mln dolarów. Z kolej komediowy horror z Indii "Bhooth Bangla" zarobił prawie milion dolarów.

Box Office USA: 17-19 kwietnia 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Super Mario Galaxy Film$35,0$355,2534170
2Projekt Hail Mary$20,46$285,0953820
3Mumia: Film Lee Cronina (NOWOŚĆ)
$12,02*$13,5213304
4Drama (-1)$4,84$39,6632629
5You, Me & Tuscany (-1)$3,8$14,3723157
6Hopnięci (-1)$2,9$161,1672475
7Normal (NOWOŚĆ)$2,65$2,6512060
8BTS World Tour 'Arirang' in Japan: Live Viewing (-2)$1,8$4,2421189
9Busboys (NOWOŚĆ)$1,65$1,651800
10Bhooth Bangla (NOWOŚĆ)$0,95$0,951500
*wynik otwarcia z samego weekendu

W limitowanej dystrybucji pojawił się kontrowersyjny film "Mother Mary". Obraz uzyskał średnią 33,6 tys. dolarów na kino, co nie jest wynikiem złym, ale też nie wskazuje na jakieś szczególnie duże zainteresowanie tytułem.

Być może za tydzień na pozycji lidera w końcu nastąpi zmiana. Do kin ma bowiem trafić film biograficzny "Michael". O widza powalczą też historyczne widowisko z Anthonym Mackie "Desert Warrior", thriller z Aaronem Taylorem-Johnsonem "Fuze" oraz komedia kryminalna z Samarą Weaving i Jasonem Segelem "Over Your Dead Body".

