Box Office USA: "Super Mario Bros. Film" bije record "Krainy lodu II"

W postpandemicznej rzeczywistości regułą stało się, że nawet filmy ze świetnym otwarciem notują spore spadki w czasie drugiego weekendu. Ale od każdej reguły są wyjątki. Takim wyjątkiem jest animacjaMimo obfitości premier w szerokiej dystrybucji najnowszy hit studia Universal nie wykazuje oznak słabnięcia. Jego spadek wyniósł zaledwie 41%, a to oznacza, że w czasie drugiego weekendu zarobił 87 milionów dolarów. Jeśli wynik ten potwierdzi się, to, który należy doi wynosi 85,9 mln dolarów.Przed końcem następnego tygodnia animacja powinna pobić najlepszy wynik ubiegłorocznej produkcji studia Universal - 376,9 mln dolarów ().Spośród wszystkich nowości niespodziewanie najlepiej poradził sobie horror z Russellem Crowe'em . Przed premierą spodziewano się otwarcia w przedziale 5-7 milionów dolarów. Tymczasem obecne szacunki dają mu 9,2 mln dolarów. Jest to jednak wciąż wynik gorszy od niemal wszystkich horrorów o opętaniach z ostatnich lat. Gorzej wypadły tylko ubiegłoroczne(7,1 mln dolarów).Tymczasem ponowna miłość Hollywoodu do Nicolasa Cage'a wciąż nie przekłada się na tłumy na salach kinowych. Po słabym box office'owym wyniku komediirównie rozczarowująco wypada komediowy horror. Większość prognoz dawała mu co najmniej 10 milionów dolarów na otwarcie. W rzeczywistości udało się filmowi uzbierać zaledwie 7,8 mln dolarów. Na razie daje to czwarte miejsce, ale po ostatecznym zliczeniu wpływów może okazać się, że przegrał jeszcze zNa siódmej pozycji wylądowała trzecia z nowości, japońska animacja. Na otwarcie film zarobił 4,8-5,0 mln dolarów. Makoto Shinkai nie należy w Ameryce do kasowych reżyserów. Jegozarobiło w sumie 5 milionów dolarów (przy otwarciu 1,6 mln), a8 milionów (przy otwarciu 1,8 mln), więcjest z tej perspektywy wielkim hitem. Jednak w porównaniu z osiągnięciami innych japońskich animacji, jest to wynik słabiutki. Nawet kilka tygodni temubył w stanie zgarnąć 10,1 mln dolarów, choć przecież nie jest to prawdziwy film tylko kompilacja kilku odcinków serialu.Kolejna nowość znalazła się na miejscu ósmym. To komedia o włoskiej mafii Catherine Hardwicke . Film niestety nie znalazł widzów i zarobił 2 miliony dolarów. W reżyserskiej karierze Hardwicke żaden jej film w szerokiej dystrybucji nie miał dotąd otwarcia poniżej 5 milionów dolarów (5,6 mln -).W pierwszej dziesiątce debiutował jeszcze horror. To drugie reżyserskie dzieło pary scenarzystów chrześcijańskich hitów, w tym. Ten film nie powtórzy jednak sukcesu zarabiając na otwarcie 1,3 mln dolarów.A tymczasem w czterech kinach fantastycznie wystartował. Średnia na kino wyniosła 80 tys. dolarów, co jesti drugim najlepszym od wybuchu pandemii COVID-19 (po 86,3 tys. dolarów).trafi do szerokiej dystrybucji w najbliższy piątek. O widza będzie musiał walczyć jeszcze z trzema innymi nowościami: horrorem, biografia kompozytora Josepha Bologneoraz wojenny film