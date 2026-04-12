Box Office USA: "Super Mario Galaxy Film" szaleje. Ma już 300 milionów dolarów.

Lato w amerykańskich kinach rozpoczęło się w tym roku wcześniej. "Super Mario Galaxy Film" sprzedaje się znakomicie i po 12 dniach w kinach ma już na koncie 300 milionów dolarów. Oczywiście jest to pierwsza tegoroczna premiera, której udała się ta sztuka.
Animacja studia Illumination miała znakomity drugi weekend. Wpływy spadły tylko o 48%, co przekłada się na prognozę w wysokości 69 milionów dolarów. To dobra wiadomość dla dystrybutora, która ma jedno "ale". Film sprzedaje się wyraźniej gorzej od "Super Mario Bros. Film
". Przed tygodniem różnica wynosiła "tylko" 13,8 mln dolarów. Teraz powiększyła się do 45 milionów dolarów. Część pierwsza w czasie drugiego weekendu zgarnęła ponad 92 mln dolarów. "Super Mario Galaxy Film" jest pierwszą premierą roku z wpływami powyżej 300 milionów dolarów
, ale może nie być ostatnią. Dzielnie o osiągnięcie tego poziomu walczy "Projekt Hail Mary"
, który utrzymał się na drugiej lokacie. Film ma obecnie na koncie 256,7 mln dolarów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film (+1)
|$308,1
|$131,7
|4284
|3.04
|-
|$110
|2
|Projekt Hail Mary (-1)
|$256,7
|$80,5
|4077
|20.03
|-
|$190
|3
|Hopnięci
|$157,1
|$45,3
|4000
|6.03
|-
|$150
|4
|Krzyk 7
|$121,5
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|5
|Wielka mała koza
|$103,1
|$27,2
|3863
|13.02
|-
|$90
Najlepsza z premier tygodnia wylądowała na miejscu czwartym. To zrealizowana za 18 milionów dolarów komedia romantyczną z gwiazdami "Małej syrenki
" (Halle Bailey
) i "Bridgertonów
" (Regé-Jean Page
). "You, Me & Tuscany"
zarobiło na otwarcie niezłe 8 milionów dolarów.
Na szóstym miejscu znalazł się zapis z koncertu koreańskiego zespołu BTS pod tytułem "BTS World Tour 'Arirang' in Japan: Live Viewing"
. Sobotnie projekcje przyniosły 2,4 mln dolarów.
Horror "Faces of Death"
z gwiazdą "Stranger Things
" Dacre'em Montgomerym
zajął siódme miejsce zarabiając 1,7 mln dolarów.
W pierwszej dziesiątce jest też koreański "Exit 8"
, który w polskich kinach pokazywany był pod koniec września ubiegłego roku. Film nie zainteresował szerszej widowni zarabiając tylko 1,4 mln dolarów.
Box Office USA: 10-12 kwietnia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$69,0
|$308,12
|2
|4284
|2
|Projekt Hail Mary
|$24,58
|$256,66
|4
|3817
|3
|Drama
|$8,71
|$30,85
|2
|3151
|4
|You, Me & Tuscany (NOWOŚĆ)
|$7,25*
|$8,0
|1
|3151
|5
|Hopnięci (-1)
|$4,1
|$157,12
|6
|2850
|6
|BTS World Tour 'Arirang' in Japan: Live Viewing (NOWOŚĆ)
|$2,44
|$2,44
|1
|1189
|7
|Faces of Death (NOWOŚĆ)
|$1,7
|$1,7
|1
|1600
|8
|Exit 8 (NOWOŚĆ)
|$1,4
|$1,4
|1
|495
|9
|A Great Awakening (-3)
|$1,2
|$4,8
|2
|1274
|10
|Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam (-5)
|$1,0
|$47,46
|5
|1407
Aż cztery duże nowości powalczą o uwagę widzów w nadchodzącym tygodniu. Warner zaproponuje horror "Mumia: Film Lee Cronina"
, A24 pokaże "Mother Mary"
, Magnolia ma w planach akcyjniak "Normal"
, a Lionsgate kryminał "Wasteman"
.