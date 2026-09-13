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Box Office USA: "Totalna magia 2" nowym liderem, pierwszym od końca lipca

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Box Office USA: &quot;Totalna magia 2&quot; nowym liderem, pierwszym od końca lipca
W amerykańskich kinach zawitała jesień. Zmianie pory roku towarzyszyła zmiana na pozycji lidera. Pierwsza od końca lipca i premiery "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień".

Zgodnie z oczekiwaniami nowym numerem jeden jest "Totalna magia 2". Jednak wszystko wskazuje na to, że entuzjastyczne prognozy większości branży nie sprawdziły się. Obecne szacunki mówią bowiem o otwarciu na poziomie 30 milionów dolarów.

Oznacza to podobną popularność dwójki do jedynki, która 28 lat temu w październiku zarobiła na otwarcie 13,1 mln dolarów. Po uwzględnieniu inflacji daje to ok. 26,8 mln dolarów.

Dla Warner Bros. w tym momencie najważniejsze staje się pytanie, jak dużym frontloaderem jest "Totalna magia 2". Jednak odpowiedź na nie poznamy dopiero za tydzień.

Tymczasem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" i "Odyseja" stoczyły dramatyczną walkę o drugą lokatę. Aktualne szacunki mówią o zwycięstwie widowiska Marvela, ale przewaga nad filmem Christophera Nolana wynosi zaledwie milion dolarów. Spadek "Spider-Mana" był nieco większy od oczekiwań, przez co na pobicie rekordu wpływów z amerykańskich kin trzeba poczekać do jutra. Widowisko potrzebuje bowiem jeszcze 1,5 mln dolarów. Z kolei "Odyseja" dziś pokona kolejną barierę - 600 milionów dolarów. Jest to 18. film w historii amerykańskiego box office'u, któremu udała się ta sztuka (bez uwzględniania inflacji).

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $935,2$360,1453931.07-$225
2Odyseja $600,5$123,5394217.07-$250
3Toy Story 5 $480,2$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,2$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Vaiana $126,2$43,1420010.078.09$250
14Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
15Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
16Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
17Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

"Totalna magia 2" była zaledwie jedną z pięciu dużych premier tygodnia. Jednak żadna z pozostałych nowości nie zdołała przyciągnąć uwagi widzów.

Najbliżej tego był "Runner" z gwiazdą serialu "Reacher" Alanem Ritchsonem w roli głównej. Obraz zarobił 6,4 mln dolarów. To kolejny dowód na to, że Ritchson może być gwiazdą platform streamingowych (oprócz "Reachera" na Prime Video miał też duży hit na Netfliksie - "Maszyna do zabijania"), ale w kinach radzi sobie słabiutko. "Runner" to drugi kinowy film aktora w tym roku, który nie znalazł swojej widowni. Pierwszym był "Motor City", który pod koniec lipca debiutował kwotą 1,7 mln dolarów i dotąd zarobił 2,7 mln dolarów.

Koreańskie "Witajcie w Hope" u siebie w kraju było wielkim przebojem kasowym. Mimo obecności hollywoodzkich gwiazd w amerykańskich kinach na seansach panowały pustki. W weekend film zgarnął ledwie 3,3 mln dolarów. Jednak film miał premierę w środę, więc w sumie na koncie ma 5 milionów dolarów.

Historyczne widowisko z Andrew Garfieldem "Rebelia" wypadło jeszcze słabiej. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 3,3 mln dolarów.

Dla ostatniej nowości - dokumentu muzycznego "Oasis: Don't Look Back in Anger" - nie starczyło miejsca w pierwszej dziesiątce. W Ameryce najwyraźniej nie ma zbyt wielu fanów brytyjskiej grupy Oasis, bo na otwarcie film zgarnął zaledwie 1,4 mln dolarów.

Box Office USA: 11-13 września 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1NTotalna magia 2$25,3*$30,014146
2-1Spider-Man: Całkiem nowy dzień$8,4$935,1773303
3-1Odyseja$7,4$600,5191983
4NRunner$6,43$6,4312568
5-2Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota$6,24$47,7633355
6+1Buddy$3,52$21,2931720
7-2Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru$3,35$60,5342353
8NWitajcie w Hope$3,32$5,0111560
9NRebelia$3,25$3,2512068
10-6By Any Means$2,5$13,4922903
*wynik otwarcia z samego weekendu

Nadchodzący piątek znów będzie obfitował w kinowe nowości. Wśród nich są: inspirowany cyklem gier wideo "Resident Evil", czarna komedia z Saoirse Ronan "Bad Apples", nowa animacja studia Aardman "Baranek Shaun i kudłata bestia", dramat historyczny "The Weight", w którym zagrali m.in. Ethan Hawke i Russell Crowe, oraz biblijne widowisko o królu Dawidzie "Daniel and the Fiery Furnace".

Totalna magia 2  (2026)

 Totalna magia 2

Totalna magia  (1998)

 Totalna magia

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