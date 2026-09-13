Box Office USA: "Totalna magia 2" nowym liderem, pierwszym od końca lipca

W amerykańskich kinach zawitała jesień. Zmianie pory roku towarzyszyła zmiana na pozycji lidera. Pierwsza od końca lipca i premiery "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień".
Zgodnie z oczekiwaniami nowym numerem jeden jest "Totalna magia 2"
. Jednak wszystko wskazuje na to, że entuzjastyczne prognozy większości branży nie sprawdziły się. Obecne szacunki mówią bowiem o otwarciu na poziomie 30 milionów dolarów.
Oznacza to podobną popularność dwójki do jedynki, która 28 lat temu w październiku zarobiła na otwarcie 13,1 mln dolarów. Po uwzględnieniu inflacji daje to ok. 26,8 mln dolarów.
Dla Warner Bros. w tym momencie najważniejsze staje się pytanie, jak dużym frontloaderem
jest "Totalna magia 2"
. Jednak odpowiedź na nie poznamy dopiero za tydzień.
Tymczasem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
i "Odyseja"
stoczyły dramatyczną walkę o drugą lokatę. Aktualne szacunki mówią o zwycięstwie widowiska Marvela, ale przewaga nad filmem Christophera Nolana
wynosi zaledwie milion dolarów. Spadek "Spider-Mana"
był nieco większy od oczekiwań, przez co na pobicie rekordu wpływów z amerykańskich kin trzeba poczekać do jutra. Widowisko potrzebuje bowiem jeszcze 1,5 mln dolarów. Z kolei "Odyseja" dziś pokona kolejną barierę - 600 milionów dolarów.
Jest to 18. film w historii amerykańskiego box office'u, któremu udała się ta sztuka (bez uwzględniania inflacji).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$935,2
|$360,1
|4539
|31.07
|-
|$225
|2
|Odyseja
|$600,5
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,2
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|14
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|15
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|16
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|17
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
"Totalna magia 2
" była zaledwie jedną z pięciu dużych premier tygodnia. Jednak żadna z pozostałych nowości nie zdołała przyciągnąć uwagi widzów.
Najbliżej tego był "Runner"
z gwiazdą serialu "Reacher
" Alanem Ritchsonem
w roli głównej. Obraz zarobił 6,4 mln dolarów. To kolejny dowód na to, że Ritchson może być gwiazdą platform streamingowych (oprócz "Reachera
" na Prime Video miał też duży hit na Netfliksie - "Maszyna do zabijania
"), ale w kinach radzi sobie słabiutko. "Runner"
to drugi kinowy film aktora w tym roku, który nie znalazł swojej widowni. Pierwszym był "Motor City
", który pod koniec lipca debiutował kwotą 1,7 mln dolarów i dotąd zarobił 2,7 mln dolarów.
Koreańskie "Witajcie w Hope"
u siebie w kraju było wielkim przebojem kasowym. Mimo obecności hollywoodzkich gwiazd w amerykańskich kinach na seansach panowały pustki. W weekend film zgarnął ledwie 3,3 mln dolarów. Jednak film miał premierę w środę, więc w sumie na koncie ma 5 milionów dolarów.
Historyczne widowisko z Andrew Garfieldem "Rebelia"
wypadło jeszcze słabiej. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 3,3 mln dolarów.
Dla ostatniej nowości - dokumentu muzycznego "Oasis: Don't Look Back in Anger"
- nie starczyło miejsca w pierwszej dziesiątce. W Ameryce najwyraźniej nie ma zbyt wielu fanów brytyjskiej grupy Oasis, bo na otwarcie film zgarnął zaledwie 1,4 mln dolarów.
Box Office USA: 11-13 września 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Totalna magia 2
|$25,3*
|$30,0
|1
|4146
|2
|-1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$8,4
|$935,17
|7
|3303
|3
|-1
|Odyseja
|$7,4
|$600,51
|9
|1983
|4
|N
|Runner
|$6,43
|$6,43
|1
|2568
|5
|-2
|Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota
|$6,24
|$47,76
|3
|3355
|6
|+1
|Buddy
|$3,52
|$21,29
|3
|1720
|7
|-2
|Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru
|$3,35
|$60,53
|4
|2353
|8
|N
|Witajcie w Hope
|$3,32
|$5,01
|1
|1560
|9
|N
|Rebelia
|$3,25
|$3,25
|1
|2068
|10
|-6
|By Any Means
|$2,5
|$13,49
|2
|2903
Nadchodzący piątek znów będzie obfitował w kinowe nowości. Wśród nich są: inspirowany cyklem gier wideo "Resident Evil"
, czarna komedia z Saoirse Ronan "Bad Apples"
, nowa animacja studia Aardman "Baranek Shaun i kudłata bestia"
, dramat historyczny "The Weight"
, w którym zagrali m.in. Ethan Hawke
i Russell Crowe
, oraz biblijne widowisko o królu Dawidzie "Daniel and the Fiery Furnace"
.