Box Office USA: "Vaiana" zaczyna jak "Śnieżka". Za to "Toy Story 5" idzie po rekord

Zła passa premier w amerykańskich kinach trwa. Trzeci weekend z rzędu nowości sprzedają się poniżej oczekiwań. Tym razem spektakularną klapę zaliczył Disney. Ale studio ma też i dobre wieści. "Toy Story 5" jest już bardzo bliskie osiągnięcia rekordowych wpływów.
Nikt nie spodziewał się, że aktorska "Vaiana"
może być jedną z największych wtop tego roku. A na razie tak się zapowiada. Wczesne prognozy mówiły o otwarciu na poziomie 80 milionów dolarów. Kiedy ruszyła przedsprzedaż, prognozy spadły do 60 milionów. Jednak teraz szacunki mówią zaledwie o 43 milionach.
To wynik niemal identyczny do tego, jaki na otwarcie zaliczyła aktorska "Śnieżka
" (42,2 mln dolarów). A wszystko to przy budżecie sięgającym 250 milionów dolarów.
To, że fani kochają tę serię, udowodnił 2024 rok, kiedy to animowana "Vaiana 2
" zgarnęła na otwarcie fantastyczne 139,8 mln dolarów. Na ten moment, jeśli aktorska "Vaiana"
łącznie przebije wynik otwarcia tamtej animacji, to będzie już sukces. Nadzieją na uratowaniu filmu są dobre opinie o nim. Widzowie dali mu A- w CinemaScore, jest więc szansa na to, że będą polecać go swoim znajomym.
Wydaje się jednak, że na przeszkodzie w uzyskaniu dobrego wyniku stanie fakt, że jest to już trzecia w krótkim czasie produkcja familijna, która trafiła do kin. Z tych trzech tylko jedna okazała się bezsprzecznie hitem. To oczywiście "Toy Story 5"
. Animacja właśnie została drugą premierą roku, która osiągnęła poziom 400 milionów dolarów
. Film jest na najlepszej drodze do stania się najbardziej kasową częścią cyklu. By pokonać "Toy Story 4
" potrzebuje już tylko 30 milionów dolarów.
Drugim konkurentem "Vaiany
" o widza jest animacja "Minionki i straszydła"
. Film przed tygodniem zanotował najgorsze otwarcie całego cyklu, a drugi weekend wcale nie poprawił sytuacji. Obecne szacunki mówią o tym, że ledwo uda się osiągnąć 20 milionów dolarów. Żadna z wcześniejszych części nie miała mniej podczas drugiego weekendu niż 30 mln dolarów. Mimo to "Minionki i straszydła"
zostały 14. premierą tego roku z wpływami przekraczającymi 100 milionów dolarów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Toy Story 5 (+1)
|$403,8
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|3
|Michael (-1)
|$371,9
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|4
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|5
|Obsesja
|$253,3
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|6
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,4
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|7
|Backrooms. Bez wyjścia
|$194,2
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|8
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,4
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|9
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|10
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|11
|Dzień objawienia (+1)
|$111,3
|$44,5
|3824
|12.06
|-
|$115
|12
|Minionki i straszydła (NOWOŚĆ)
|$108,3
|$37,0
|4244
|1.07
|-
|$85
|13
|Straszny film (-2)
|$107,5
|$54,3
|3504
|5.06
|-
|$30
|14
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Druga z nowości - "Martwe zło: Ogień"
- też niczym specjalnym nie zaskoczyła. Obecne prognozy mówią o otwarciu na poziomie 13,7 mln dolarów. A to oznacza debiut dużo gorszy od tego, jakie zaliczyły dwie poprzednie części: "Martwe zło: Przebudzenie
" (24,5 mln dolarów) i "Martwe zło
" (25,8 mln dolarów).
Trzecia z nowości - "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass"
- sprzedała się tak słabo, że zabrakło dla niej miejsca w pierwszej dziesiątce. Film zarobił na dzień dobry jedynie 875 tys. dolarów.
Wygląda też na to, że Angel Studio za wcześnie świętowało sukces "Młodego Waszyngtona".
Film miał co prawda mocne otwarcie, ale okazał się olbrzymim frontloaderem
. W czasie drugiego weekendu stracił 67% i zarobił już tylko 6,4 mln dolarów.
Za to po wejściu do szerokiej dystrybucji swój najlepszy weekend notuje "Zaproszenie"
. Wpływy wzrosły o ponad 700% i wyniosły 5,7 mln dolarów.
Box Office USA: 10-12 lipca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Vaiana (NOWOŚĆ)
|$38,5*
|$43,0
|1
|3875
|2
|Minionki i straszydła (-1)
|$20,5
|$108,27
|1
|4244
|3
|Toy Story 5 (-1)
|$18,5
|$403,77
|4
|3575
|4
|Martwe zło: Ogień (NOWOŚĆ)
|$11,4*
|$13,7
|1
|3004
|5
|Młody Waszyngton (-2)
|$6,45
|$33,11
|2
|2771
|6
|Zaproszenie (+5)
|$5,72
|$7,38
|2
|1610
|7
|Obsesja (-1)
|$3,8
|$253,32
|8
|2640
|8
|Supergirl (-4)
|$3,56
|$66,0
|3
|2584
|9
|Dzień objawienia (-4)
|$3,2
|$111,31
|5
|2204
|10
|Backrooms. Bez wyjścia (-3)
|$1,49
|$194,2
|7
|1262
W najbliższy piątek do kin wejdzie tylko jedna duża nowość. To widowisko fantasy Christophera Nolana
inspirowane mitologią grecką "Odyseja"
.