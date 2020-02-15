Box Office USA: "Wichrowe wzgórza" liderem weekendu. Ale to "Wielka mała koza" okazała się hitem

Zgodnie z oczekiwaniami ruch w amerykańskich kinach zwiększył się znacząco w porównaniu do tego, co widzieliśmy przez ostatnie kilka tygodni. Jednak tłumów na salach kinowych nie było. W każdym razie nie takich, jak 11 lat temu, kiedy po raz ostatni walentynki przypadały w sobotę.
Aktualne szacunki mówią o łącznych wpływach w okolicach 120 milionów dolarów. 11 lat temu taki wynik osiągnęły dwa najlepiej sprzedające się tytuły weekendu "Pięćdziesiąt twarzy Greya
" (85,2 mln dolarów) i "Kingsman: Tajne służby
" (36,2 mln dolarów).
Teraz do zajęcia pierwszego miejsca w amerykańskim box offisie wystarczy 34,8 mln dolarów. Na tyle bowiem Warner Bros. szacuje obecnie trzydniowy wynik otwarcia melodramatu "Wichrowe wzgórza"
. Jednak inne studia są przekonane, że WB mocno przesadza z optymizmem i taki wynik film osiągnie dopiero w poniedziałek (który jest w USA dniem wolnym).
Nie zmienia to faktu, że jest to najlepsze otwarcie premiery 2026 roku
w amerykańskich kinach. Do tej pory żadna z nich nie osiągnęła na dzień dobry nawet 20 milionów dolarów. Jest to również już teraz najlepszy wynik w całej karierze Jacoba Elordiego.
Poprzedni rekord wynosił zaledwie 20,9 mln dolarów (tyle w amerykańskich kinach zarobiła "Priscilla
").
O ile wynik "Wichrowych wzgórz
" rozczarował, o tyle animacja "Wielka mała koza"
sprzedaje się lepiej od wcześniejszych prognoz. Sony co prawda daje filmowi 26 milionów dolarów na otwarcie i 32 mln dolarów wraz z poniedziałkiem, ale inne studia są przekonane, że prognozy te są zaniżone i do poniedziałku film może zgarnąć 34 mln dolarów, czyli ledwie o milion mniej od prognoz "Wichrowych wzgórz
".
W górnych granicach prognoz ląduje też kryminał "Crime 101"
. Amazon MGM Studios szacuje trzydniowe otwarcie na 15,1 mln dolarów. Taki wynik oznacza jednak, że film jest klapą finansową. Budżet produkcji przekroczył bowiem 90 milionów dolarów.
Prawie dekadę czekaliśmy na nowy film Gore'a Verbinskiego
. A teraz okazuje się, że nikt na jego film nie czekał. "Baw się dobrze i przeżyj"
na otwarcie notuje zaledwie 3,6 mln dolarów. Jest to najgorsze otwarcie w karierze reżysera
. Do tej pory żaden z jego filmów nie miał startu poniżej 4 mln dolarów.
Ale i tak nie był to najgorszy debiut tygodnia w szerokiej dystrybucji. Okazuje się, że nikt już nie chce oglądać Liama Neesona
. Nie pomogła nawet obecność gwiazdy "Stranger Things
" Joe Keery'ego
. "Skażenie"
na otwarcie zarobiło zaledwie 1,1 mln dolarów. A to oznacza dopiero 14. miejsce w weekendowym zestawieniu box office'u.
Nieudane przejście z limitowanej dystrybucji do szerokiej zaliczył też film z Charli xcx "The Moment"
. Parę tygodni temu w kilku kinach był w stanie zapełnić sale po brzegi. A teraz, kiedy liczba kin podwoiła się, wpływy spadły o 73% i wyniosły zaledwie 448 tys. dolarów. A24 z całą pewnością liczyło na inny wynik.
Na słabości (większości) nowości skorzystały starsze tytuły. Wpływy "Pomocy"
spadły zaledwie o 1% w porównaniu do poprzedniego weekendu, "Solo Mio"
o 3%, "Avatara: Ogień i popiół"
o 4%, a "Zwierzogrodu 2"
o 6%.
Box Office USA: 13-15 lutego 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Wichrowe wzgórza (NOWOŚĆ)
|$31,8*
|$34,8
|1
|3682
|2
|Wielka mała koza (NOWOŚĆ)
|$25,0*
|$26,0
|1
|3863
|3
|Crime 101 (NOWOŚĆ)
|$14,13*
|$15,14
|1
|3161
|4
|Pomocy (-3)
|$8,97
|$47,9
|3
|2975
|5
|Solo Mio (-3)
|$6,8
|$17,33
|2
|3000
|6
|Zwierzogród 2
|$3,76
|$419,37
|12
|2200
|7
|Baw się dobrze i przeżyj (NOWOŚĆ)
|$3,17*
|$3,62
|1
|1610
|8
|Iron Lung (-5)
|$3,45
|$37,55
|3
|2445
|9
|Avatar: Ogień i popiół (-1)
|$3,33
|$396,09
|9
|1650
|10
|Drakula. Historia wiecznej miłości (-5)
|$3,0
|$9,0
|2
|1787
W najbliższy piątek do kin wejdą: thriller "Psycho Killer"
, melodramat "Midwinter Break"
, biograficzny "I Can Only Imagine 2"
oraz nowy film z Glenem Powellem "Przepis na morderstwo"
.