Box Office USA: "Wicked: Na dobre" największym hitem tej jesieni? Są pierwsze prognozy

W sieci pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące "Wicked: Na dobre". Wygląda na to, że produkcja studia Universal ustanowi nowy rekord otwarcia dla filmowego musicalu, który ustanowiło "Wicked" przed rokiem.
Mocny start "Wicked: Na dobre". Jak mocny? "Wicked: Na dobre"
trafi do amerykańskich kin 21 listopada, czyli rok po premierze części pierwszej. Pierwsze prognozy mówią, że film może zarobić na dzień dobry 115 milionów dolarów
. The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że kwota może być wyższa i wynieść nawet 120 milionów dolarów.
Rok temu "Wicked"
zszokowało wszystkich, kiedy na otwarcie zgarnęło 112,5 mln dolarów
. Wtedy prognozy publikowane przed premierą mówiły o wyniku w granicach 85 milionów dolarów.
Istnieje więc szansa, że prognozy i tym razem będą mocno niedoszacowane. Dane spływające z kin, w których trwa już przedsprzedaż biletów, sugerują większe zainteresowanie filmem niż to było rok temu o tej samej porze. Nie można jednak wykluczyć, że "Wicked: Na dobre"
będzie frontloaderem
i po prostu ci, co widzieli pierwszą część, chcą jak najszybciej zobaczyć zakończenie.
O filmie "Wicked: Na dobre"
Elphaba (Cynthia Erivo
), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu ukryta w lesie Oz i desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum
). Tymczasem Glinda (Ariana Grande
) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh
) Glinda służy Oz i zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja. Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey
). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki kończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć się wzajemnym zaufaniem i empatią.
Polska premiera filmu odbędzie się równocześnie z amerykańską.
Zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"