Box Office USA: "Wielka mała koza" mistrzem weekendu

Co się odwlecze, to nie uciecze. Po dobrym poprzednim weekendzie animacja Sony "Wielka mała koza" teraz notuje jeszcze lepszy weekend. Film zaskakująco łatwo poradził sobie z "Wichrowymi wzgórzami" i tym razem został numerem jeden box office'owego zestawianie weekendowego.
Oczywiście animacji pomógł fakt, że po niewielkim skoku frekwencyjnym przed tygodniem, ruch w kinach znów zmalał. Według obecnych szacunków w kasach kinowych Amerykanie pozostawili mniej niż 80 milionów dolarów.
W takich warunkach do zwycięstwa wystarczyło 17 milionów dolarów, które zarobiła "Wielka mała koza"
. Oznacza to spadek o 38% w porównaniu do wyniku otwarcia. Animacja Sony z wynikiem 58,3 mln dolarów jest aktualnie drugą najbardziej kasową premierą tego roku.
Pod tym względem numerem jeden są wciąż "Wichrowe wzgórza"
, które jako pierwsza premiera tego roku osiągnęła poziom 60 milionów dolarów. Jedna w sam weekend kontrowersyjny melodramat musiał uznać wyższość "Wielkiej małej kozy
". Film jednak zaliczył spadek w wysokości 57%, co jest zaskakująco dobrym wskaźnikiem jak na film, który wywołuje skrajne reakcje u widzów.
Ze starszych tytułów warto zwrócić uwagę na widowisko "Avatar: Ogień i popiół"
, który prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek wreszcie osiągnie 400 milionów dolarów wpływów
z amerykańskich kin. Na koniec weekendu na jego koncie będzie ok. 399,4 mln dolarów.
Do kin trafiły cztery duże nowości, ale tylko jedna z nich może pochwalić się dobrymi wynikami. To koncertowy dokument "EPiC: Elvis Presley in Concert"
. Co prawda zarobił on tylko 3,3 mln dolarów. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę liczbę kin, to okaże się, że ma on absolutnie najlepszą średnią na kino spośród wszystkich tytułów pierwszej dziesiątki. Wynosi ona aż 10 tysięcy dolarów.
Najlepiej sprzedającą się nowością był biograficzny "I Can Only Imagine 2"
. Film jednak osiągnął wynik zaledwie w dolnych granicach prognoz, czyli 8 milionów dolarów. To najsłabszy wynik otwarcia filmu w tym uniwersum. "Dotknij nieba
" w 2018 roku debiutowało kwotą 17,1 mln dolarów, a "Wierzę w Ciebie
" tuż przed zamknięciem kin w 2020 roku zarobiło 9,1 mln dolarów. Lionsgate może się pocieszać tym, że widzowie wychodzą z kin zachwyceni. W CinemaScore otrzymał maksymalną ocenę A+. Glen Powell zalicza drugą box office'ową wpadkę z rzędu. "Przepis na morderstwo"
wystartowało fatalnie zarabiając na dzień dobry tylko 3,6 mln dolarów. To najgorszy start filmu w szerokiej dystrybucji w karierze Powella
. Dotychczas najgorszym wynikiem otwarcia było 5,9 mln dolarów filmu "Towarzysze broni
".
Jednak absolutnie najgorzej wypadł slasher "Psycho Killer"
. Co nie powinno nikogo dziwić. Dystrybutor nie zrobił pokazu prasowego obawiając się negatywnych recenzji (które i tak się po piątkowej premierze pojawiły). Film ostatecznie na otwarcie zgarnął 1,6 mln dolarów, co nie wystarczyło, by tytuł pojawił się w Top 10.
Box Office USA: 20-22 lutego 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Wielka mała koza (+1)
|$17,0
|$58,3
|2
|3863
|2
|Wichrowe wzgórza (-1)
|$14,2
|$60,01
|2
|3682
|3
|I Can Only Imagine 2 (NOWOŚĆ)
|$6,2*
|$8,0
|1
|3105
|4
|Crime 101 (-1)
|$5,77
|$24,71
|2
|3161
|5
|Pomocy (-1)
|$4,5
|$55,53
|4
|2800
|6
|Przepis na morderstwo (NOWOŚĆ)
|$3,56
|$3,56
|1
|1625
|7
|EPiC: Elvis Presley in Concert (NOWOŚĆ)
|$3,25
|$3,25
|1
|325
|8
|Solo Mio (-3)
|$2,56
|$21,83
|3
|2300
|9
|Zwierzogród 2 (-3)
|$2,3
|$423,92
|13
|1820
|10
|Avatar: Ogień i popiół (-2)
|$1,8
|$399,44
|10
|1335
Za tydzień jedyną dużą premierą będzie "Krzyk 7"
.