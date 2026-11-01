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Box Office USA: "Zobaczysz wszystko" czy "Clayface"? Dramatyczna walka o pierwsze miejsce

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Box Office USA: &quot;Zobaczysz wszystko&quot; czy &quot;Clayface&quot;? Dramatyczna walka o pierwsze miejsce
Przypadające w sobotę Halloween nie sprzyjało wycieczkom do kina. Brak tłumów w kinach spowodował, że ogólnie będzie to trzeci najsłabszy weekend tego roku. Łączne wpływy mają bowiem wynieść zaledwie ok. 62 mln dolarów.

Być może dlatego na szczycie box office'u doszło do dramatycznej walki o pozycję lidera. Na chwilę obecną nie ma możliwości wskazania, kto wygra.

Szacunkowe dane wskazują na minimalną przewagę dokumentu "Zobaczysz wszystko". Obraz przegrał zdecydowanie walkę o pierwsze miejsce w sobotę, ale w niedzielę sprzedaje się podobno lepiej. Według aktualnych szacunków ma ostatecznie wygrać z przewagą w okolicach 200 tysięcy dolarów.

Jednak wielu specjalistów twierdzi, że wieczorem "Clayface" odrobi straty i ostatecznie to on wygra z przewagą nawet pół miliona dolarów. Na razie jednak szacunki dają mu drugie miejsce w zestawieniu.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $958,8$360,1453931.076.10$225
2Odyseja $625,6$123,5394217.0717.11$250
3Toy Story 5 $480,3$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,2$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Resident Evil $157,4$60,2368418.09-$75
14Vaiana $126,2$43,1420010.078.09$250
15Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
16Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
17Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
18Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Po rozszerzeniu dystrybucji do pierwszej dziesiątki wejdzie film wyreżyserowany przez aktora Noah Segana "The Only Living Pickpocket in New York". Podczas drugiego weekendu w kinach zarobił ok. 1,8 mln dolarów.

Do pierwszej dziesiątki powróciło też "W sercu dziczy". Głównie dlatego, że konkurencyjne filmy szybciej tracą widzów.

Całkowitą klęskę poniósł komediowy horror "Christmas at the Kringles". Obraz wprowadzony został do ponad 1800 kin, a zarobił nieco ponad 600 tysięcy dolarów. Choć w zasadzie należy napisać "aż 600 tysięcy". Film może bowiem "pochwalić się" wynikiem 0% na Rotten Tomatoes. Należy się więc dziwić, że ktokolwiek wybrał się na niego do kina.

Inne nowości wypadły niewiele lepiej. "The Mongoose" z Liamem Neesonem trafiło do 1014 kin i zdołało zarobić zaledwie 480 tysięcy dolarów. Z kolei "Sight & Sound Presents: JOSHUA Live!" w 1230 kinach zgarnęło 757 tys. dolarów.

Słabo wypadła druga z kinowych nowości Netfliksa, "The Mosquito Bowl". Film w 349 kinach zarobił 455 tys. dolarów, co daje słabą średnią 1,3 tys. na kino. Tymczasem pierwsza z kinowych nowości Netfliksa - "Czarna kula" - podczas trzeciego weekendu w kinach wciąż może pochwalić się najlepszą średnią (tym razem to 11 tys. dolarów). Film w sumie zarobił 1,2 mln dolarów. Dla porównania w Hiszpanii obraz zgarnął już ponad 38 milionów dolarów.

Box Office USA: 23-25 października 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1+1Zobaczysz wszystko$10,6$63,8833243
2-1Clayface$10,4$44,0623478
3
Kroniki lasu. Wildwood$7,5$25,922920
4+1Wicker$4,13$13,2622374
5-1Street Fighter. Uliczny wojownik$3,2$53,0132825
6NBTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires and São Paulo Live Viewing$2,8$2,811010
7+3Resident Evil$2,53$157,471943
8-2Inna mamusia$2,5$55,6342329
9+16The Only Living Pickpocket in New York$1,77$1,9721112
10+1W sercu dziczy$1,62$65,1161695
*wynik otwarcia z samego weekendu

W nadchodzący piątek dojdzie do kinowego "royal rumble". O widza powalczą: animowana ekranizacja Dr. Seussa "Kot Prot", japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero", indyjska superprodukcja "Ramajana: Narodziny legendy", nowe dzieło Martina McDonagha "Dziki Koń Dziewięć", biografia legendarnego aktora Jamesa Stewarta "Jimmy" oraz skierowany do patriotycznej, chrześcijańskiej widowni film historyczny "Drummer Boy".

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