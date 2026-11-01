Box Office USA: "Zobaczysz wszystko" czy "Clayface"? Dramatyczna walka o pierwsze miejsce

Przypadające w sobotę Halloween nie sprzyjało wycieczkom do kina. Brak tłumów w kinach spowodował, że ogólnie będzie to trzeci najsłabszy weekend tego roku. Łączne wpływy mają bowiem wynieść zaledwie ok. 62 mln dolarów.
Być może dlatego na szczycie box office'u doszło do dramatycznej walki o pozycję lidera. Na chwilę obecną nie ma możliwości wskazania, kto wygra.
Szacunkowe dane wskazują na minimalną przewagę dokumentu "Zobaczysz wszystko"
. Obraz przegrał zdecydowanie walkę o pierwsze miejsce w sobotę, ale w niedzielę sprzedaje się podobno lepiej. Według aktualnych szacunków ma ostatecznie wygrać z przewagą w okolicach 200 tysięcy dolarów.
Jednak wielu specjalistów twierdzi, że wieczorem "Clayface"
odrobi straty i ostatecznie to on wygra z przewagą nawet pół miliona dolarów. Na razie jednak szacunki dają mu drugie miejsce w zestawieniu.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$958,8
|$360,1
|4539
|31.07
|6.10
|$225
|2
|Odyseja
|$625,6
|$123,5
|3942
|17.07
|17.11
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Resident Evil
|$157,4
|$60,2
|3684
|18.09
|-
|$75
|14
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|15
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|16
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|17
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|18
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Po rozszerzeniu dystrybucji do pierwszej dziesiątki wejdzie film wyreżyserowany przez aktora Noah Segana "The Only Living Pickpocket in New York"
. Podczas drugiego weekendu w kinach zarobił ok. 1,8 mln dolarów.
Do pierwszej dziesiątki powróciło też "W sercu dziczy".
Głównie dlatego, że konkurencyjne filmy szybciej tracą widzów.
Całkowitą klęskę poniósł komediowy horror "Christmas at the Kringles"
. Obraz wprowadzony został do ponad 1800 kin, a zarobił nieco ponad 600 tysięcy dolarów. Choć w zasadzie należy napisać "aż 600 tysięcy". Film może bowiem "pochwalić się" wynikiem 0% na Rotten Tomatoes. Należy się więc dziwić, że ktokolwiek wybrał się na niego do kina.
Inne nowości wypadły niewiele lepiej. "The Mongoose"
z Liamem Neesonem
trafiło do 1014 kin i zdołało zarobić zaledwie 480 tysięcy dolarów. Z kolei "Sight & Sound Presents: JOSHUA Live!"
w 1230 kinach zgarnęło 757 tys. dolarów.
Słabo wypadła druga z kinowych nowości Netfliksa, "The Mosquito Bowl"
. Film w 349 kinach zarobił 455 tys. dolarów, co daje słabą średnią 1,3 tys. na kino. Tymczasem pierwsza z kinowych nowości Netfliksa - "Czarna kula"
- podczas trzeciego weekendu w kinach wciąż może pochwalić się najlepszą średnią (tym razem to 11 tys. dolarów). Film w sumie zarobił 1,2 mln dolarów. Dla porównania w Hiszpanii obraz zgarnął już ponad 38 milionów dolarów.
Box Office USA: 23-25 października 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|+1
|Zobaczysz wszystko
|$10,6
|$63,88
|3
|3243
|2
|-1
|Clayface
|$10,4
|$44,06
|2
|3478
|3
|Kroniki lasu. Wildwood
|$7,5
|$25,9
|2
|2920
|4
|+1
|Wicker
|$4,13
|$13,26
|2
|2374
|5
|-1
|Street Fighter. Uliczny wojownik
|$3,2
|$53,01
|3
|2825
|6
|N
|BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires and São Paulo Live Viewing
|$2,8
|$2,8
|1
|1010
|7
|+3
|Resident Evil
|$2,53
|$157,4
|7
|1943
|8
|-2
|Inna mamusia
|$2,5
|$55,63
|4
|2329
|9
|+16
|The Only Living Pickpocket in New York
|$1,77
|$1,97
|2
|1112
|10
|+1
|W sercu dziczy
|$1,62
|$65,11
|6
|1695
W nadchodzący piątek dojdzie do kinowego "royal rumble". O widza powalczą: animowana ekranizacja Dr. Seussa "Kot Prot"
, japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero"
, indyjska superprodukcja "Ramajana: Narodziny legendy"
, nowe dzieło Martina McDonagha "Dziki Koń Dziewięć"
, biografia legendarnego aktora Jamesa Stewarta "Jimmy"
oraz skierowany do patriotycznej, chrześcijańskiej widowni film historyczny "Drummer Boy"
.