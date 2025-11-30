Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Zwierzogród 2" z drugim najlepszym otwarciem w weekend po Dniu Dziękczynienia
O tym, że Disney ma wielki hit, wiedzieliśmy już jakiś czas przed premierą. Jednak prognozy nie przewidziały rzeczywistej popularności animacji "Zwierzogród 2". Film rozgrzał amerykański box office do czerwoności.

Prognozy mówiły o 125 milionach po pierwszych pięciu dniach wyświetlania. Aktualne szacunki dają animacji "Zwierzogród 2" aż 156 milionów dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik w długi weekend z Dniem Dziękczynienia w historii. Lepiej sprzedała się tylko przed rokiem "Vaiana 2" - 225,4 mln dolarów na otwarcie.

"Zwierzogród 2" daleko w tyle pozostawia też część pierwszą. Po pięciu dniach wynik dwójki jest niemal dwukrotnie lepszy. "Zwierzogród" po pięciu dniach miał bowiem "zaledwie" 85 milionów dolarów.

Jeśli chodzi o sam weekend, to "Zwierzogród 2" zgarnął 96,8 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy weekend otwarcia w historii Walt Disney Animation za drugą częścią "Vaiany" oraz drugą częścią "Krainy lodu".

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$279,7$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,3$117,64,12525.0723.09$200
7Wicked: Na dobre (+7)$270,4$147,04,11521.11-$165
8Jak wytresować smoka (-1)$263,0$84,64,37313.0615.07$150
9Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-1)$200,5$88,84,10514.0215.04$380
10Mission: Impossible—The Final Reckoning (-1)$197,4$64,03,86123.0519.08$400
11Thunderbolts* (-1)$190,3$74,34,3302.051.07$180
12F1: Film (-1)$189,5$57,03,73227.0622.08$300
13Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)$177,8$84,03,8025.097.10$55
14Zwierzogród 2 (NOWOŚĆ)
$156,0$96,54,00026.11-$150
15Zniknięcia (-1)$151,6$43,53,6318.089.09$38
16Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)$138,1$51,63,52316.0517.06$50
17Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)$134,1$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Pozostałe nowości sprzedały się dużo słabiej. Komedia romantyczna "Eternity. Wybieram ciebie" po pięciu dniach ma 5,2 mln dolarów. Wynik skromny, ale film był niezwykle tani w realizacji (15 milionów dolarów), więc A24 dużo na nim nie straci.

Do amerykańskich kin trafił także kryminał "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"". Netflix oczywiście nie podaje wyników sprzedaży. Deadline bazując na źródłach z samych kin wskazuje na 4,25 mln dolarów po pięciu dniach wyświetlania.

W zaledwie 119 kinach pojawił się dramat kostiumowy "Hamnet". Wzbudził jednak wystarczające zainteresowanie, by trafić do pierwszej dziesiątki. Po pięciu dniach na jego koncie jest 1,4 mln dolarów.

"Wicked: Na dobre" okazał się frontloaderem. Po weekendzie otwarcia miał wpływy o 34,5 mln dolarów lepsze od debiutu "Wicked". Jednak po dziesięciu dniach ta przewaga stopniała do siedmiu milionów. Mimo to Universal Pictures nie ma powodów do narzekań. Musical ma już na swoim koncie 270 milionów dolarów.

Disney może się również cieszyć z wyników filmu "Predator: Strefa zagrożenia". Z łącznymi wpływami w wysokości 85 milionów dolarów jest to najlepiej sprzedająca się w Ameryce część o Predatorze.

Box Office USA: 28-30 listopada 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Zwierzogród 2 (NOWOŚĆ)  
$96,8$156,014000
2Wicked: Na dobre (-1)  
$62,8$270,4424115
3Iluzja 3 (-1)$7,0$49,6733092
4Predator: Strefa zagrożenia (-1)$4,8$85,0442750
5Uciekinier (-1)$3,72$34,2632749
6Eternity. Wybieram ciebie (NOWOŚĆ)
$3,17$5,2411348
7Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" (NOWOŚĆ)
$3,1$4,251600
8Rodzina do wynajęcia (-3)$2,1$7,3921925
9Hamnet (NOWOŚĆ)
$0,88$1,351119
10Sisu: Droga do zemsty (-4)$0,81$4,1322222
*wynik otwarcia z samego weekendu

Pierwszy grudniowy weekend obfitować będzie w duże premiery kinowe. Lionsgate wprowadzi film "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" (czyli dylogię "Kill Bill" Quentina Tarantino przerobioną na jeden film). Universal liczy na kolejny hit, tym razem ze slasherem "Pięć koszmarnych nocy 2". Do kin wchodzi także ekranizacja komiksu "100 Nights of Hero", anime "Jujutsu Kaisen: Execution" oraz "Merrily We Roll Along", czyli nagranie broadwayowskiego musicalu pod tym samym tytułem.

