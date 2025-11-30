Box Office USA: "Zwierzogród 2" z drugim najlepszym otwarciem w weekend po Dniu Dziękczynienia

O tym, że Disney ma wielki hit, wiedzieliśmy już jakiś czas przed premierą. Jednak prognozy nie przewidziały rzeczywistej popularności animacji "Zwierzogród 2". Film rozgrzał amerykański box office do czerwoności.
Prognozy mówiły o 125 milionach po pierwszych pięciu dniach wyświetlania. Aktualne szacunki dają animacji "Zwierzogród 2"
aż 156 milionów dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik w długi weekend z Dniem Dziękczynienia w historii
. Lepiej sprzedała się tylko przed rokiem "Vaiana 2
" - 225,4 mln dolarów na otwarcie. "Zwierzogród 2"
daleko w tyle pozostawia też część pierwszą. Po pięciu dniach wynik dwójki jest niemal dwukrotnie lepszy. "Zwierzogród
" po pięciu dniach miał bowiem "zaledwie" 85 milionów dolarów.
Jeśli chodzi o sam weekend, to "Zwierzogród 2"
zgarnął 96,8 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy weekend otwarcia w historii Walt Disney Animation
za drugą częścią "Vaiany
" oraz drugą częścią "Krainy lodu
".
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Wicked: Na dobre (+7)
|$270,4
|$147,0
|4,115
|21.11
|-
|$165
|8
|Jak wytresować smoka (-1)
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|9
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-1)
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|10
|Mission: Impossible—The Final Reckoning (-1)
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|11
|Thunderbolts* (-1)
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|12
|F1: Film (-1)
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|13
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|14
|Zwierzogród 2 (NOWOŚĆ)
|$156,0
|$96,5
|4,000
|26.11
|-
|$150
|15
|Zniknięcia (-1)
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|16
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|17
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)
|$134,1
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Pozostałe nowości sprzedały się dużo słabiej. Komedia romantyczna "Eternity. Wybieram ciebie"
po pięciu dniach ma 5,2 mln dolarów. Wynik skromny, ale film był niezwykle tani w realizacji (15 milionów dolarów), więc A24 dużo na nim nie straci.
Do amerykańskich kin trafił także kryminał "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże""
. Netflix oczywiście nie podaje wyników sprzedaży. Deadline bazując na źródłach z samych kin wskazuje na 4,25 mln dolarów po pięciu dniach wyświetlania.
W zaledwie 119 kinach pojawił się dramat kostiumowy "Hamnet"
. Wzbudził jednak wystarczające zainteresowanie, by trafić do pierwszej dziesiątki. Po pięciu dniach na jego koncie jest 1,4 mln dolarów. "Wicked: Na dobre"
okazał się frontloaderem
. Po weekendzie otwarcia miał wpływy o 34,5 mln dolarów lepsze od debiutu "Wicked
". Jednak po dziesięciu dniach ta przewaga stopniała do siedmiu milionów. Mimo to Universal Pictures nie ma powodów do narzekań. Musical ma już na swoim koncie 270 milionów dolarów.
Disney może się również cieszyć z wyników filmu "Predator: Strefa zagrożenia"
. Z łącznymi wpływami w wysokości 85 milionów dolarów jest to najlepiej sprzedająca się w Ameryce część o Predatorze.
Box Office USA: 28-30 listopada 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Zwierzogród 2 (NOWOŚĆ)
|$96,8
|$156,0
|1
|4000
|2
|Wicked: Na dobre (-1)
|$62,8
|$270,44
|2
|4115
|3
|Iluzja 3 (-1)
|$7,0
|$49,67
|3
|3092
|4
|Predator: Strefa zagrożenia (-1)
|$4,8
|$85,04
|4
|2750
|5
|Uciekinier (-1)
|$3,72
|$34,26
|3
|2749
|6
|Eternity. Wybieram ciebie (NOWOŚĆ)
|$3,17
|$5,24
|1
|1348
|7
|Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" (NOWOŚĆ)
|$3,1
|$4,25
|1
|600
|8
|Rodzina do wynajęcia (-3)
|$2,1
|$7,39
|2
|1925
|9
|Hamnet (NOWOŚĆ)
|$0,88
|$1,35
|1
|119
|10
|Sisu: Droga do zemsty (-4)
|$0,81
|$4,13
|2
|2222
Pierwszy grudniowy weekend obfitować będzie w duże premiery kinowe. Lionsgate wprowadzi film "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"
(czyli dylogię "Kill Bill
" Quentina Tarantino
przerobioną na jeden film). Universal liczy na kolejny hit, tym razem ze slasherem "Pięć koszmarnych nocy 2"
. Do kin wchodzi także ekranizacja komiksu "100 Nights of Hero"
, anime "Jujutsu Kaisen: Execution"
oraz "Merrily We Roll Along"
, czyli nagranie broadwayowskiego musicalu pod tym samym tytułem.