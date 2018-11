Box Office USA: 20th Century Fox śpiewająco masakruje Disneya

Getty Images © Mark Wilson



Amerykańska widownia po raz drugi tej jesieni dała jasno do zrozumienia, że nie ma dla niej żadnego znaczenia, do jakich dramatów dochodziło na planach filmowych. Pod warunkiem oczywiście, że jest to rzecz, na którą czekają. Tak było w przypadku, któremu w odniesieniu sukcesu nie przeszkodziły doniesienia o konfliktach reżysera z producentami i o problemach z Tomem Hardym . A teraz okazało się, że informacje o zwolnieniu Bryana Singera i kłopotach reżysera z odtwórcą głównej roli nie miały najmniejszego wpływu na wynik. 20th Century Fox podaje, że film zarobił na otwarcie 50 milionów dolarów.Jest to piąty film zrealizowany przez Singera dla 20th Century Fox i jeśli wynik szacunkowy się potwierdzi, to będzie piątym jego otwarciem dla tego studia przekraczającym 50 milionów dolarów.może też pochwalić się rekordowym wynikiem pierwszego weekendu listopadowych premier 20th Century Fox. Studio to do tej pory unikało wprowadzania filmów w tym miesiącu i w całej swojej historii miało zaledwie dwa tytuły, które w listopadzie na dzień dobry zarobiły przynajmniej 40 mln dolarów.w dużej mierze odpowiada też za to, że będzie to drugi najlepszy 44. weekend box-office'owego roku w historii (za ubiegłorocznym, kiedy to swoją premierę miał).Tymczasem trzeciej bolesnej porażki w tym roku doznał Disney (po).po trzech dniach wyświetlania (wraz z czwartkowymi pokazami wieczornymi) ma na swoim koncie zaledwie 20 milionów dolarów. Dla Disneya jest to najgorsze otwarcie od dwóch lat i, który na dzień dobry zgarnął 18,8 mln dolarów, a łącznie 55,5 mln dolarów.Po wielu latach współpracy z Lionsgate'em Tyler Perry swój najnowszy film -- wyreżyserował dla Paramountu. Zmiana nie przyniosła zwyżki finansowej formy. Nie pomogło również zaangażowanie Tiffany Haddish . Obraz zarobił ledwie14 milionów dolarów. Tylko dwa filmy reżysera zaliczyły gorsze otwarcia (- 11,2 mln i- 8,1 mln). Niewielkim pocieszeniem jest fakt, żebyło tanie w produkcji, więc dużych strat nie przyniesie. Budżet szacowany jest na 19 milionów dolarów.Pomimo trzech nowości i lepszego niż się spodziewano otwarcianiemal wszystkie starsze tytuły w pierwszej dziesiątce zdołały zanotował stosunkowo niewielkie spadki. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wynik, który jest niższy od ubiegłotygodniowego zaledwie o 21%. Jedynym obrazem, którego widownia wyraźnie się zmniejszyła, jest. Wpływy spadły aż o 65%. Mimo to film ma już na swoim koncie 150,4 mln dolarów, co czyni z niego czwarty najbardziej kasowy horror z kategorią R.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą trzy duże premiery. Universal wprowadzi najnowszą animację studia Illumination Entertainment,. Sony zaproponuje widzom znaną już z polskich ekranów. Zaś Paramount pokaże produkcję J.J. Abramsa zatytułowaną