Box Office USA: Amazon ma hit! "Projekt Hail Mary" idzie po rekord

"Krzyk 7" krótko cieszył się z rekordu otwarcia tego roku. Widowisko SF "Projekt Hail Mary" z łatwością go pobiło. Nie jest to jedyny rekord, jaki film Phila Lorda i Christophera Millera już pobił lub też ma szansę pobić.
Zachowawcze prognozy mówią o tym, że "Projekt Hail Mary"
zarobi na otwarcie 80,6 mln dolarów. Już teraz oznacza to najlepsze otwarcie marca dla filmu, który nie jest częścią jakiejś marki. Jest to również najlepsze otwarcie w krótkiej historii Amazon MGM Studios. Także reżyserzy nie mieli lepszego otwarcia. A w przypadku Ryana Goslinga
tylko "Barbie
" sprzedała się lepiej.
Amazon przewiduje, że w niedzielę "Projekt Hail Mary"
zarobi 20,3 mln dolarów. Jeśli jednak ta kwota wyniesie 21,8 mln dolarów, to wtedy film Lorda i Millera pobije rekord najlepszego otwarcia dla filmu, który nie jest częścią marki, jaki obecnie należy do "Oppenheimera
". Warto jednak pamiętać, że film Nolana
miał kategorię R, a widowisko z Goslingiem
PG-13.
Świetne wieści płyną też do biur Disneya. Jeszcze przed weekendem "Hopnięci"
zostali drugą premierą 2026 roku, której wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów. W niedzielę jest już najbardziej kasowym filmem tego roku, wyprzedzając "Krzyk 7".
Oczywiście animacja będzie krótko cieszyć się pozycją lidera. Za tydzień numerem jeden będzie już "Projekt Hail Mary
".
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Hopnięci (NOWOŚĆ)
|$120,4
|$45,3
|4000
|6.03
|-
|$150
|2
|Krzyk 7 (-1)
|$114,5
|$63,6
|3540
|27.02
|-
|$45
Tymczasem niespodziewanie numerem trzy weekendowego zestawienia jest indyjski hit "Dhurandhar The Revenge"
. Kontynuacja jednego z największych przebojów w historii indyjskiej kinematografii zarobiła w weekend aż 9,6 mln dolarów. Wynik jest tym bardziej imponujący, że film pojawił się w kinach już w środę. W sumie na jego koncie znajduje się już 13,5 mln dolarów. Dla porównania jedynka na otwarcie zarobiła tylko 2 miliony dolarów, a w sumie 19,7 mln dolarów.
Indyjskiemu filmowi pomógł Disney, którego "Zabawa w pochowanego 2"
nie przyciągnęła oczekiwanych tłumów. Film zarobił na otwarcie 9,1 mln dolarów. To wynik minimalnie lepszy od tego, jaki siedem lat temu miała część pierwsza - 8,8 mln dolarów. Warto jednak pamiętać, że tamten film debiutował w środę, więc do końca weekendu zarobił 11 milionów dolarów.
W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze jedna nowość. Przeszła jednak bez echa. To animacja "Pan Ryba"
. Dostępne szacunki mówią o wyniku w okolicach 1,5 mln dolarów. Nawet jak na film o budżecie 10 mln dolarów jest to wynik słaby.
Box Office USA: 20-22 marca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Projekt Hail Mary (NOWOŚĆ)
|$68,58*
|$80,58
|1
|4007
|2
|Hopnięci (-1)
|$18,0
|$120,39
|3
|3675
|3
|Dhurandhar The Revenge (NOWOŚĆ)
|$9,57
|$13,51
|1
|987
|4
|Zabawa w pochowanego 2 (NOWOŚĆ)
|$7,9*
|$9,1
|1
|3010
|5
|Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam (-3)
|$8,0
|$33,17
|2
|3441
|6
|Krzyk 7 (-2)
|$4,3
|$114,54
|4
|2560
|7
|Wielka mała koza (-2)
|$3,5
|$97,51
|6
|2537
|8
|undertone (-5)
|$3,02
|$15,21
|2
|2570
|9
|Pan Ryba (NOWOŚĆ)
|$1,5
|$1,5
|1
|1854
|10
|MET Opera: Tristan und Isolde (NOWOŚĆ)
|$0,72
|$0,72
|1
|709
W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdą dwa komediowe horror: "Oni cię zabiją"
i "Forbidden Fruits"
. Z okazji 25. rocznicy premiery do kin wróci też przygodowe widowisko "Mumia powraca"
.