Box Office USA: Amazon ma hit! "Projekt Hail Mary" idzie po rekord

"Krzyk 7" krótko cieszył się z rekordu otwarcia tego roku. Widowisko SF "Projekt Hail Mary" z łatwością go pobiło. Nie jest to jedyny rekord, jaki film Phila Lorda i Christophera Millera już pobił lub też ma szansę pobić.

Zachowawcze prognozy mówią o tym, że "Projekt Hail Mary" zarobi na otwarcie 80,6 mln dolarów. Już teraz oznacza to najlepsze otwarcie marca dla filmu, który nie jest częścią jakiejś marki. Jest to również najlepsze otwarcie w krótkiej historii Amazon MGM Studios. Także reżyserzy nie mieli lepszego otwarcia. A w przypadku Ryana Goslinga tylko "Barbie" sprzedała się lepiej.

Amazon przewiduje, że w niedzielę "Projekt Hail Mary" zarobi 20,3 mln dolarów. Jeśli jednak ta kwota wyniesie 21,8 mln dolarów, to wtedy film Lorda i Millera pobije rekord najlepszego otwarcia dla filmu, który nie jest częścią marki, jaki obecnie należy do "Oppenheimera". Warto jednak pamiętać, że film Nolana miał kategorię R, a widowisko z Goslingiem PG-13.

Świetne wieści płyną też do biur Disneya. Jeszcze przed weekendem "Hopnięci" zostali drugą premierą 2026 roku, której wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów. W niedzielę jest już najbardziej kasowym filmem tego roku, wyprzedzając "Krzyk 7". Oczywiście animacja będzie krótko cieszyć się pozycją lidera. Za tydzień numerem jeden będzie już "Projekt Hail Mary".

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Hopnięci (NOWOŚĆ)
$120,4$45,340006.03-$150
2Krzyk 7 (-1)
$114,5$63,6354027.02-$45

Tymczasem niespodziewanie numerem trzy weekendowego zestawienia jest indyjski hit "Dhurandhar The Revenge". Kontynuacja jednego z największych przebojów w historii indyjskiej kinematografii zarobiła w weekend aż 9,6 mln dolarów. Wynik jest tym bardziej imponujący, że film pojawił się w kinach już w środę. W sumie na jego koncie znajduje się już 13,5 mln dolarów. Dla porównania jedynka na otwarcie zarobiła tylko 2 miliony dolarów, a w sumie 19,7 mln dolarów.

Indyjskiemu filmowi pomógł Disney, którego "Zabawa w pochowanego 2" nie przyciągnęła oczekiwanych tłumów. Film zarobił na otwarcie 9,1 mln dolarów. To wynik minimalnie lepszy od tego, jaki siedem lat temu miała część pierwsza - 8,8 mln dolarów. Warto jednak pamiętać, że tamten film debiutował w środę, więc do końca weekendu zarobił 11 milionów dolarów.

W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze jedna nowość. Przeszła jednak bez echa. To animacja "Pan Ryba". Dostępne szacunki mówią o wyniku w okolicach 1,5 mln dolarów. Nawet jak na film o budżecie 10 mln dolarów jest to wynik słaby.

Box Office USA: 20-22 marca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Projekt Hail Mary (NOWOŚĆ)$68,58*$80,5814007
2Hopnięci (-1)$18,0$120,3933675
3Dhurandhar The Revenge (NOWOŚĆ)$9,57$13,511987
4Zabawa w pochowanego 2 (NOWOŚĆ)$7,9*$9,113010
5Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam (-3)$8,0$33,1723441
6Krzyk 7 (-2)$4,3$114,5442560
7Wielka mała koza (-2)$3,5$97,5162537
8undertone (-5)$3,02$15,2122570
9Pan Ryba (NOWOŚĆ)$1,5$1,511854
10MET Opera: Tristan und Isolde (NOWOŚĆ)$0,72$0,721709
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdą dwa komediowe horror: "Oni cię zabiją" i "Forbidden Fruits". Z okazji 25. rocznicy premiery do kin wróci też przygodowe widowisko "Mumia powraca".

