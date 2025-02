Box Office USA: Animacja DreamWorks pierwszym hitem 2025 roku

Zwiastun film "Dog Man"

Box office USA: 31 stycznia - 2 lutego 2025



DWA w tym tygodniu wprowadziło do amerykańskich kin adaptację ukochanej serii komiksowej, co sprawiło, że sale wypełniły takie tłumy, jakich nie widziała żadna z dotychczasowych premier 2025 roku. Według najświeższych szacunków animacjazarobi na dzień dobry 36 milionów dolarów.To oznacza, żeDotychczasowy lider –– z kwotą 34,5 mln dolarów musiał spaść na miejsce drugie.I wszystko wskazuje na to, że będzie pierwszą premierą 2025 roku z wpływami powyżej 100 milionów dolarów. A wszystko to osiągnięto przy budżecie szacowanym na 40 mln dolarów.Druga z dużych nowości –– także okazała się sukcesem. Ten kosztujący 10 milionów dolarów thriller zarobił na dzień dobry 9,5 mln dolarów. To wynik w górnych granicach prognoz sprzed premiery filmu. Co istotne, ma on zaskakująco wysoką – jak na kino gatunkowe – ocenę w CinemaScore, bo B+, a to oznacza, że producenci mogą liczyć na umiarkowane spadki w kolejnych tygodniach.W tym tygodniu do kin weszła jeszcze jedna duża nowość –. Debiutu reżyserskiego producenta " 300 ", " W cywilu 2 " i " Hit Mana " nie macie co szukać w pierwszej dziesiątce. Film sprzedał się fatalnie i w 1275 kinach zarobił tylko 770 tysięcy dolarów.Mimo że w końcu nowości zaczęły się dobrze sprzedawać, starsze tytuły wciąż przyciągają widzów do kin.stracił zaledwie 29%, a trzeci– 39%.Drobną porażkę zaliczyło studio A24, które poszerzyło dystrybucję oscarowego faworyta, filmu, o prawie 500 kin. Mimo to wpływy spadły o 30%.W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdzie horror z Jordaną Brewster oraz komedia akcji z Ke Huy Quanem