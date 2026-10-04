Box Office USA: Anne Hathaway i Dakota Johnson pokonały Toma Cruise'a. "Verity" numerem 1

Początek października nie był udany dla nowości filmowych. Dwie duże premiery nie spodobały się widzom, dostając w CinemaScore oceny C-. Dwie mniejsze premiery zostały kompletnie zignorowane, notując fatalne wyniki otwarcia.
Największe tłumy pojawiły się na seansach filmu "Verity. Coraz większy mrok"
. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 32,6 mln dolarów. A to oznacza drugie najlepsze otwarcie w historii ekranizacji prozy Colleen Hoover
. Jest to też trzeci w tym roku film z Anne Hathaway,
który trafił na szczyt amerykańskiego box office'u.
Jak jednak wspomnieliśmy powyżej, film nie przypadł widzom do gustu. Wcześniejsze ekranizacje Hoover
mogły liczyć na A lub B w CinemaScore. Otwartą kwestią pozostaje więc to, czy słabe oceny przełożą się na duże spadki sprzedaży biletów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$954,5
|$360,1
|4539
|31.07
|-
|$225
|2
|Odyseja
|$620,5
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|14
|Resident Evil (+3)
|$124,9
|$60,2
|3684
|18.09
|-
|$75
|15
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|16
|Dzień objawienia (-1)
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|17
|Straszny film (-1)
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|18
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Prawdziwą katastrofą jest jednak "Digger"
. Warner Bros. wydał na film ok. 160 milionów dolarów. Już prognozy mówiły o fatalnym starcie w okolicach 11 milionów dolarów, jednak od pierwszych dni jasne stało się, że były to zbyt optymistyczne szacunki. Aktualnie mówi się o tym, że film zarobi ledwie 8 milionów dolarów. Tom Cruise
już bardzo dawno nie miał filmu z tak niskim wynikiem w weekend otwarcia. Musimy się cofnąć do roku 2007 i filmu "Ukryta strategia
", by znaleźć gorsze otwarcie. Tamten film zarobił w pierwszy weekend 6,7 mln dolarów. Jednak po uwzględnieniu inflacji "Ukryta strategia
" wypada lepiej, bo ma ok. 10,9 mln dolarów.
Fatalny weekend zaliczył również Disney. Okazało się bowiem, że "Avengers: Endgame Encore"
jest gigantycznym wręcz frontloaderem
. Zainteresowanie nim w czasie drugiego weekendu spadło dramatycznie, aż o 83%, i teraz okazuje się, że osiągnięcie 900 milionów dolarów przez widowisko "Avengers: Koniec gry"
wcale nie jest formalnością, jak to się wydawało tydzień temu.
Dla horroru "Beware Boiúna"
i "Rolling Loud. Film"
nie znalazło się miejsce w najlepszej dziesiątce. Ten pierwszy w 1121 kinach zarobił tylko 550 tysięcy dolarów, a ten drugi - w 868 kinach zgarnął niecałe 467 tysięcy.
Za to w Top 10 znalazło się miejsce dla indyjskiego dreszczowca "Drishyam: The Conclusion"
. Obraz zarobił niezłe 2,7 mln dolarów.
Box Office USA: 2-4 października 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Verity. Coraz większy mrok
|$28,12*
|$32,62
|1
|3510
|2
|Resident Evil
|$12,5
|$124,9
|3
|3259
|3
|W sercu dziczy
|$11,0
|$38,4
|2
|3481
|4
|Primetime
|$8,0
|$34,09
|2
|2894
|5
|N
|Digger
|$6,8*
|$8,0
|1
|3321
|6
|-1
|Zapomniana wyspa
|$7,2
|$23,63
|2
|3555
|7
|-6
|Avengers: Endgame Encore
|$4,4
|$894,6
|-
|3000
|8
|N
|Drishyam: The Conclusion
|$2,72
|$2,72
|1
|541
|9
|-3
|Totalna magia 2
|$2,66
|$64,7
|4
|2063
|10
|-3
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$2,45
|$954,48
|10
|1724
W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże premiery: dramat "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji"
oraz horror "Inna mamusia"
. Oprócz tego chrześcijańsko-konserwatywne studio Angel Studios wprowadzi western "Angel and the Badman"
z Zacharym Levym
i Tommym Lee Jonesem
, który jest remakiem klasycznego filmu z Johnem Wayne'em,
"Anioł i złoczyńca
" z 1947 roku.