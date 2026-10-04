Newsy Filmy Box office Box Office USA: Anne Hathaway i Dakota Johnson pokonały Toma Cruise'a. "Verity" numerem 1
Filmy / Box office

Box Office USA: Anne Hathaway i Dakota Johnson pokonały Toma Cruise'a. "Verity" numerem 1

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Anne+Hathaway+i+Dakota+Johnson+pokona%C5%82y+Toma+Cruise%27a.+%22Verity%22+numerem+1-168927
Box Office USA: Anne Hathaway i Dakota Johnson pokonały Toma Cruise'a. &quot;Verity&quot; numerem 1
Początek października nie był udany dla nowości filmowych. Dwie duże premiery nie spodobały się widzom, dostając w CinemaScore oceny C-. Dwie mniejsze premiery zostały kompletnie zignorowane, notując fatalne wyniki otwarcia.

Największe tłumy pojawiły się na seansach filmu "Verity. Coraz większy mrok". Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 32,6 mln dolarów. A to oznacza drugie najlepsze otwarcie w historii ekranizacji prozy Colleen Hoover. Jest to też trzeci w tym roku film z Anne Hathaway, który trafił na szczyt amerykańskiego box office'u.

Jak jednak wspomnieliśmy powyżej, film nie przypadł widzom do gustu. Wcześniejsze ekranizacje Hoover mogły liczyć na A lub B w CinemaScore. Otwartą kwestią pozostaje więc to, czy słabe oceny przełożą się na duże spadki sprzedaży biletów.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $954,5$360,1453931.07-$225
2Odyseja $620,5$123,5394217.07-$250
3Toy Story 5 $480,3$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,2$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Vaiana $126,2$43,1420010.078.09$250
14Resident Evil (+3)$124,9$60,2368418.09-$75
15Krzyk 7 (-1)$121,9$63,6354027.0231.03$45
16Dzień objawienia (-1)$116,6$44,5382412.0621.07$115
17Straszny film (-1)$108,3$54,335045.0621.07$30
18Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Prawdziwą katastrofą jest jednak "Digger". Warner Bros. wydał na film ok. 160 milionów dolarów. Już prognozy mówiły o fatalnym starcie w okolicach 11 milionów dolarów, jednak od pierwszych dni jasne stało się, że były to zbyt optymistyczne szacunki. Aktualnie mówi się o tym, że film zarobi ledwie 8 milionów dolarów.

Tom Cruise już bardzo dawno nie miał filmu z tak niskim wynikiem w weekend otwarcia. Musimy się cofnąć do roku 2007 i filmu "Ukryta strategia", by znaleźć gorsze otwarcie. Tamten film zarobił w pierwszy weekend 6,7 mln dolarów. Jednak po uwzględnieniu inflacji "Ukryta strategia" wypada lepiej, bo ma ok. 10,9 mln dolarów.

Fatalny weekend zaliczył również Disney. Okazało się bowiem, że "Avengers: Endgame Encore" jest gigantycznym wręcz frontloaderem. Zainteresowanie nim w czasie drugiego weekendu spadło dramatycznie, aż o 83%, i teraz okazuje się, że osiągnięcie 900 milionów dolarów przez widowisko "Avengers: Koniec gry" wcale nie jest formalnością, jak to się wydawało tydzień temu.

Dla horroru "Beware Boiúna" i "Rolling Loud. Film" nie znalazło się miejsce w najlepszej dziesiątce. Ten pierwszy w 1121 kinach zarobił tylko 550 tysięcy dolarów, a ten drugi - w 868 kinach zgarnął niecałe 467 tysięcy.

Za to w Top 10 znalazło się miejsce dla indyjskiego dreszczowca "Drishyam: The Conclusion". Obraz zarobił niezłe 2,7 mln dolarów.

Box Office USA: 2-4 października 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1NVerity. Coraz większy mrok$28,12*$32,6213510
2
Resident Evil$12,5$124,933259
3
W sercu dziczy$11,0$38,423481
4
Primetime$8,0$34,0922894
5NDigger$6,8*$8,013321
6-1Zapomniana wyspa$7,2$23,6323555
7-6Avengers: Endgame Encore$4,4$894,6-3000
8NDrishyam: The Conclusion$2,72$2,721541
9-3Totalna magia 2$2,66$64,742063
10-3Spider-Man: Całkiem nowy dzień$2,45$954,48101724
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże premiery: dramat "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" oraz horror "Inna mamusia". Oprócz tego chrześcijańsko-konserwatywne studio Angel Studios wprowadzi western "Angel and the Badman" z Zacharym Levym i Tommym Lee Jonesem, który jest remakiem klasycznego filmu z Johnem Wayne'em, "Anioł i złoczyńca" z 1947 roku.

Powiązane artykuły Verity. Coraz większy mrok

Zobacz wszystkie artykuły

Verity. Coraz większy mrok  (2026)

 Verity. Coraz większy mrok

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Amerykanie mają swoją "Lalkę"? Recenzja "Na wschód od Edenu"

2 komentarze
Filmy

Scarlet Witch w "Avengers: Doomsday"? Zobacz nowy plakat

15 komentarzy
Gry

Nadchodzi "RuneScape 4"

1 komentarz
Filmy

Wielcy reżyserzy stają w obronie Iñárritu i jego filmu "Digger"

39 komentarzy
Inne Filmy

36 lat po śmierci wystąpiła w reklamie. Wszystko dzięki AI

14 komentarzy
Filmy

Aaron Sorkin o zmianie odtwórcy roli Zuckerberga w "The Social Reckoning"

1 komentarz
Filmy

Jeremy Strong nie będzie przepraszał za swoje podejście do aktorstwa

14 komentarzy