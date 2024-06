Box Office USA: Bajkowy powrót Pixara! "W głowie się nie mieści 2" z drugim najlepszym otwarciem studia

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 14-16 czerwca



Według aktualnych szacunkówzarobiło na otwarcie 155 milionów dolarów. Jest to pierwszy filmy w tym roku, który na start zgarnął co najmniej 100 milionów.W rzeczy samej jest to(za- 182,7 mln dolarów). Jest to też drugi lub trzecie najlepsze otwarcie dla animacji (w zależności od tego, czy " Króla Lwa " zalicza się do animacji).A przecież nie tylko Pixar ma powody do zadowolenia. Zaskakująco dobrze w czasie drugiego weekendu poradziła sobie komedia akcji. Film skorzystał na Dniu Ojca i stracił tylko 42%. W sumie ma na koncie już 112,2 mln dolarów. Za parę dni stanie sięPułap 100 milionów dolarów osiągnęła też familijna produkcja z Ryanem Reynoldsem . Aktualnie jest oCo ciekawe, " W głowie się nie mieści 2 " nie wyssało powietrza z konkurencji. Tylko wznowieniezaliczyło potężny spadek (o 74%). Pozostałe filmy z pierwszej dziesiątki nie straciły więcej niż 58% wpływów.Pytanie teraz brzmi: jak długo potrwa dobra passa w kinach. Za tydzień Pixar pozostanie z pewnością niepokonany, bo z dużych nowości mamy:(horror z Russellem Crowe'em ) i(który jest już prawie rok po swojej festiwalowej premierze i dopiero teraz trafia do szerokiej dystrybucji).