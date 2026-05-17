Box Office USA: Beat It! "Michael" wraca na pozycję lidera. Kolejny YouTuber podbija serca widowni

W amerykańskim box offisie doszło do zmiany lidera. Nie, "Diabeł ubiera się u Prady 2" nie przegrał z żadną z dużych nowości, a z filmem, który jest w kinach o tydzień dłużej. Notując zaledwie 31-procentowy spadek na pierwsze miejsce powrócił "Michael".
Muzyczny film biograficzny zgarnął 26,1 mln dolarów i nie miał najmniejszych problemów z wywalczeniem pozycji lidera. Obraz w ekspresowym tempie pędzi do 300 milionów dolarów. Granicę tę powinien przekroczyć - jako trzecia premiera tego roku - przed końcem następnego tygodnia. "Diabeł ubiera się u Prady 2"
notuje z kolei dużo większych spadek od oczekiwań i film zarobił w weekend "tylko" 18 milionów dolarów. Przed tygodniem "Prada 2
" pokonała "Michaela
" o prawie 4 miliony dolarów, a teraz wygląda na to, że przegra z nim aż o 8 milionów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$418,6
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Projekt Hail Mary
|$334,9
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|3
|Michael
|$282,8
|$97,2
|3955
|24.04
|-
|$200
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (+1)
|$175,9
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|5
|Hopnięci (-1)
|$165,8
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|6
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|7
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Skąd taka duża strata? Portal Deadline wskazuje na horror - "Obsesja"
. Prognozy dawały filmowi zaledwie 8 mln dolarów na otwarcie, tymczasem on zgarnął (według najświeższych szacunków) aż 16,1 mln dolarów. Deadline wskazuje, że niespodziewanie bardzo duża liczba kobiet poszła na ten film, co miało zaszkodzić wynikom "Diabeł ubiera się u Prady 2
". "Obsesja
" zaskakuje również oceną w CinemaScore. Ma bowiem A-, podczas gdy horrory zazwyczaj mogą liczyć na oceny w zakresie B-C.
Tym samym "Obsesja" okazała się drugim w tym roku kinowym hitem zrealizowanym przez YouTubera.
Pierwszym był "Iron Lung
" (17,8 mln dolarów). Warto jednak pamiętać, że ten drugi to ekranizacja gry wideo, tymczasem "Obsesja" bazuje na oryginalnym pomyśle.
Przed tygodniem "Mortal Kombat II"
mógł pobić rekord serii, ale teraz ewidentnie widać, że był frontloaderem
i nie potrafi zatrzymać widzów. Film stracił aż 65% wpływów, co jednak przy słabości reszty stawki z pierwszej dziesiątki pozwoliło mu spaść tylko na czwarte miejsce.
Tyle szczęścia nie miał nowy film Jamesa Camerona "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour".
W jego przypadku spadek wpływów wyniósł olbrzymie 89%
, co oznaczało, że film wyleciał z miejsca 5. aż na miejsce 14.
"Obsesja
" nie była jedyną dużą nowością. Pozostałe tytuły jednak cieszyły się skromnym zainteresowaniem. "Top Gun"
, który wrócił do kin z okazji 40. rocznicy, zarobił 3,1 mln dolarów.
Nowy film Guya Ritchiego
z Henrym Cavillem
i Jakiem Gyllenhaalem "Zawodowcy"
na dzień dobry był w stanie zgarnąć tylko 3 miliony dolarów. Zaś "Is God Is"
wyciągnął z portfeli Amerykanów zaledwie 2,2 mln dolarów. W obu wypadkach są to wyniki słabsze od i tak mało efektownych prognoz.
Z okazji 25-lecia do kin powrócił także "Shrek"
. Ale jego widownia była tak mała (zarobił 1,3 mln dolarów), że nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce.
Box Office USA: 15-17 maja 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Michael (+2)
|$26,13
|$282,8
|4
|3560
|2
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1)
|$18,0
|$175,86
|3
|3830
|3
|Obsesja (NOWOŚĆ)
|$13,5*
|$16,1
|1
|2615
|4
|Mortal Kombat II (-2)
|$13,4
|$62,23
|2
|3534
|5
|Sprawiedliwość owiec (-1)
|$9,32
|$29,66
|2
|3454
|6
|Super Mario Galaxy Film
|$4,45
|$418,62
|7
|2793
|7
|Projekt Hail Mary
|$3,9
|$334,85
|9
|2177
|8
|Top Gun (wznowienie)
|$3,1
|$187,27
|-
|2295
|9
|Zawodowcy (NOWOŚĆ)
|$3,01
|$3,01
|1
|2018
|10
|Is God Is (NOWOŚĆ)
|$2,22
|$2,22
|1
|1510
Największą premierą następnego tygodnia będzie oczywiście pierwszy od 2019 roku film kinowy ze świata Star Wars
, czyli "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
. Paramount liczy na to, że mimo premier "Hokum
" i "Obsesji
" w ostatnich tygodniach wciąż widzowie głodni są nowych horrorów i pokaże "Pasażera"
. Z kolei Neon pokaże komedię kryminalną "I Love Boosters"
, czyli pierwszy po 8-letniej przerwie film twórcy "Przepraszam, że przeszkadzam
" Bootsa Rileya
.