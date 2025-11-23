Box Office USA: Cynthia Erivo i Ariana Grande wyśpiewały hit. "Wicked: Na dobre" z drugim otwarciem roku

Widzowie nie zawiedli i najwyraźniej nie zawiedli się. W ten weekend w amerykańskich kinach istniał tylko jeden film - "Wicked: Na dobre".
W niedzielny poranek Universal Pictures już świętuje swój największy sukces w tym roku. Według aktualnych prognoz "Wicked: Na dobre"
zarobi na otwarcie około 150 milionów dolarów. W tym roku tylko "Minecraft: Film
" może pochwalić się lepszym startem (162,8 mln dolarów).
Oczywiście oznacza to, że "Wicked: Na dobre" ustanowiło nowy rekord otwarcia dla adaptacji broadwayowskiego musicalu. To również najlepszy start w karierze Cynthii Erivo, Ariany Grande oraz reżysera Jona M. Chu.
A że w CinemaScore film uzyskał bardzo wysoką ocenę A, to wygląda na to, że kontynuacja "Wicked
" włącza się do walki o podium wśród premier 2025 roku.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,7
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Wicked: Na dobre (NOWOŚĆ)
|$150,0
|$150,0
|4,115
|8.08
|9.09
|$165
|15
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|16
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)
|$134,0
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
"Wicked: Na dobre
" nie było jedyną dużą nowością tygodnia. Dwójka dystrybutorów postawiła na counterprogramming
, czyli propozycje dla osób, które nie są fanami musicali. Niestety obie przepadły. Co jest jednak zgodne z oczekiwaniami. "Rodzina do wynajęcia"
to nowy film z Brendanem Fraserem, którego prawie nikt nie zobaczył. Obraz zaliczył skromne otwarcie w wysokości 3,3 mln dolarów.
Drugą nowością był fiński akcyjniak "Sisu: Droga do zemsty"
. On również okazał się niewypałem zgarniając na dzień dobry 2,6 mln dolarów. Dwa lata temu w kwietniu część pierwsza zarobiła na otwarcie 3,3 mln dolarów.
Z ubiegłotygodniowych premier najlepiej wypadła "Iluzja 3
". "Uciekinier
" utrzymał się w dziesiątce za sprawą słabe postawy konkurencji, a "Bezpieczne miejsce
" praktycznie przestało się liczyć w zestawieniu.
Box Office USA: 21-23 listopada 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Wicked: Na dobre (NOWOŚĆ)
|$119,2*
|$150,0
|1
|4115
|2
|Iluzja 3 (-1)
|$9,12
|$36,83
|2
|3403
|3
|Predator: Strefa zagrożenia
|$6,25
|$76,28
|3
|3100
|4
|Uciekinier (-2)
|$5,8
|$27,04
|2
|3534
|5
|Rodzina do wynajęcia (NOWOŚĆ)
|$3,3
|$3,3
|1
|1925
|6
|Sisu: Droga do zemsty (NOWOŚĆ)
|$2,03*
|$2,6
|1
|2222
|7
|Gdyby nie ty (-3)
|$1,52
|$47,26
|5
|2709
|8
|Norymberga (-1)
|$1,14
|$10,92
|3
|1010
|9
|Czarny telefon 2 (-4)
|$1,0
|$76,39
|6
|1227
|10
|Sarah's Oil (-2)
|$0,77
|$10,35
|3
|1347
Ze względu na Dzień Dziękczynienia największa premiera tygodnia będzie miała miejsce w środę. To "Zwierzogród 2"
. A24 planuje rozszerzyć też dystrybucję filmu "Eternity. Wybieram ciebie"
. Z kolei w piątek największą premierą będzie "Czas kruka"
, którego gwiazdą jest Benedict Cumberbatch
.