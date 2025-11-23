Newsy Filmy Box office Box Office USA: Cynthia Erivo i Ariana Grande wyśpiewały hit. "Wicked: Na dobre" z drugim otwarciem roku
Filmy / Box office

Box Office USA: Cynthia Erivo i Ariana Grande wyśpiewały hit. "Wicked: Na dobre" z drugim otwarciem roku

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Cynthia+Erivo%2C+Ariana+Grande+wy%C5%9Bpiewa%C5%82y+hit.+%22Wicked%3A+Na+dobre%22+z+drugim+otwarciem+roku-164048
Box Office USA: Cynthia Erivo i Ariana Grande wyśpiewały hit. &quot;Wicked: Na dobre&quot; z drugim otwarciem roku
Widzowie nie zawiedli i najwyraźniej nie zawiedli się. W ten weekend w amerykańskich kinach istniał tylko jeden film - "Wicked: Na dobre". 

W niedzielny poranek Universal Pictures już świętuje swój największy sukces w tym roku. Według aktualnych prognoz "Wicked: Na dobre" zarobi na otwarcie około 150 milionów dolarów. W tym roku tylko "Minecraft: Film" może pochwalić się lepszym startem (162,8 mln dolarów). 

Oczywiście oznacza to, że "Wicked: Na dobre" ustanowiło nowy rekord otwarcia dla adaptacji broadwayowskiego musicalu. To również najlepszy start w karierze Cynthii Erivo, Ariany Grande oraz reżysera Jona M. Chu. A że w CinemaScore film uzyskał bardzo wysoką ocenę A, to wygląda na to, że kontynuacja "Wicked" włącza się do walki o podium wśród premier 2025 roku.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$279,7$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,3$117,64,12525.0723.09$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
12Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,7$84,03,8025.097.10$55
13Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
14Wicked: Na dobre (NOWOŚĆ)
$150,0$150,04,1158.089.09$165
15Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (-1)$138,1$51,63,52316.0517.06$50
16Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-1)$134,0$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

"Wicked: Na dobre" nie było jedyną dużą nowością tygodnia. Dwójka dystrybutorów postawiła na counterprogramming, czyli propozycje dla osób, które nie są fanami musicali. Niestety obie przepadły. Co jest jednak zgodne z oczekiwaniami.

"Rodzina do wynajęcia" to nowy film z Brendanem Fraserem, którego prawie nikt nie zobaczył. Obraz zaliczył skromne otwarcie w wysokości 3,3 mln dolarów.

Drugą nowością był fiński akcyjniak "Sisu: Droga do zemsty". On również okazał się niewypałem zgarniając na dzień dobry 2,6 mln dolarów. Dwa lata temu w kwietniu część pierwsza zarobiła na otwarcie 3,3 mln dolarów.

Z ubiegłotygodniowych premier najlepiej wypadła "Iluzja 3". "Uciekinier" utrzymał się w dziesiątce za sprawą słabe postawy konkurencji, a "Bezpieczne miejsce" praktycznie przestało się liczyć w zestawieniu.

Box Office USA: 21-23 listopada 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Wicked: Na dobre (NOWOŚĆ)  
$119,2*$150,014115
2Iluzja 3 (-1)$9,12$36,8323403
3Predator: Strefa zagrożenia $6,25$76,2833100
4Uciekinier (-2)$5,8$27,0423534
5Rodzina do wynajęcia (NOWOŚĆ)
$3,3$3,311925
6Sisu: Droga do zemsty (NOWOŚĆ)
$2,03*$2,612222
7Gdyby nie ty (-3)$1,52$47,2652709
8Norymberga (-1)$1,14$10,9231010
9Czarny telefon 2 (-4)$1,0$76,3961227
10Sarah's Oil (-2)$0,77$10,3531347
*wynik otwarcia z samego weekendu

Ze względu na Dzień Dziękczynienia największa premiera tygodnia będzie miała miejsce w środę. To "Zwierzogród 2". A24 planuje rozszerzyć też dystrybucję filmu "Eternity. Wybieram ciebie". Z kolei w piątek największą premierą będzie "Czas kruka", którego gwiazdą jest Benedict Cumberbatch.

Wicked: Na dobre  (2025)

 Wicked: Na dobre

Wicked  (2024)

 Wicked

Czarnoksiężnik z Oz  (1939)

 Czarnoksiężnik z Oz

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Stranger Things": Schnapp i Brown o wyzwaniach na planie

4 komentarze
Filmy

Co z "Wyprawą do dżungli 2"? Dwayne Johnson odpowiada

4 komentarze
VOD Seriale

To koniec "Na całego"? Lena Dunham komentuje decyzję Netfliksa

1 komentarz
Filmy Multimedia

To naprawdę ona? Odmieniona Lily-Rose Depp na planie horroru "Werwulf" (FOTO)

41 komentarzy

Wstrząsający film o uzależnieniu z Leonardo DiCaprio 26.11 w Iluzjonie

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE 2025: znamy zwycięzców!

14 komentarzy
Filmy

Co kombinują Kendrick Lamar i twórcy "Miasteczka South Park"?

3 komentarze