Box Office USA: Desperacka walka Spider-Mana o rekord trwa. "Odyseja" nie zwalnia tempa

Wygląda na to, że w branży filmowej mamy nowy punkt odniesienia. Wyniki nie będą już porównywane z tym, co miało miejsce po pandemii. Teraz wszyscy będą się mierzyć z pierwszym weekendem sierpnia 2026 roku. A to dlatego, że był to weekend rekordowy. Szacuje się, iż Amerykanie zostawią w kasach kinowych ok. 430 milionów dolarów. Dotychczas najlepszy weekend zanotowano w kwietniu 2019 roku, kiedy do kin wchodziło widowisko "Avengers: Koniec gry" (402 mln dolarów).
Oczywiście najbardziej na ten rekord zapracowała największa nowość tego roku, widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".
Film pobił rekord wpływów z pierwszego dnia w kinach (168 milionów dolarów), jednak wygląda na to, że może mu odrobinę zabraknąć do pokonania wyśrubowanego osiągnięcia "Avengers: Koniec gry" (357,1 mln dolarów).
Po rekordowym piątku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
już w sobotę zaczął tracić dystans do hitu Marvela. Jeśli niedzielna sprzedaż spadnie o więcej niż 15%, to przegra walkę o rekord. Będzie jednak naprawdę blisko, bowiem najświeższe szacunki mówią o wyniku otwarcia w wysokości 355 milionów dolarów. Jest to rezultat o 95 milionów lepszy od dotychczasowego drugiego wyniku wszech czasów
z weekendu otwarcia, który należał do filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu
".
Wydawać by się mogło, że takie otwarcie zmiecie konkurencję z powierzchni ziemi. Nic bardziej mylnego. "Odyseja" Christophera Nolana
, do której wciąż w całości należą ekrany kin IMAX, straciła tylko 43% wpływów. Universal szacuje, że widowisko fantasy zgarnęło 51 milionów dolarów. Jest to najlepszy wynik trzeciego weekendu w karierze Nolana.
I oznacza, że już w poniedziałek zostanie trzecią premierą tego roku, która przekroczy granicę 400 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin. Dla porównania w ubiegłym roku poziom ten osiągnęły tylko dwa filmy.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Toy Story 5
|$461,7
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|2
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|3
|Odyseja (+2)
|$395,5
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|4
|Michael (-1)
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|5
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień (NOWOŚĆ)
|$355,0
|$355,0
|4487
|31.07
|-
|$225
|6
|Projekt Hail Mary (-2)
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja (-1)
|$262,8
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1)
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia (-1)
|$197,3
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|11
|Minionki i straszydła
|$168,4
|$37,0
|4244
|1.07
|-
|$85
|12
|Hopnięci (-2)
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|14
|Dzień objawienia (-1)
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|15
|Vaiana (+1)
|$114,8
|$43,1
|4200
|10.07
|-
|$250
|16
|Straszny film (-2)
|$108,2
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|17
|Wielka mała koza (-2)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Dobrze poradziły sobie także wszystkie trzy familijne produkcje z pierwszej dziesiątki. Ich spadki wyniosły od 38% ("Toy Story 5"
) do 50% ("Vaiana"
). Wielkimi przegranymi są: dramat historyczny "Młody Waszyngton"
(spadek o 75%), musical "Hadestown"
oraz horror "Martwe zło: Ogień"
(spadek o 81%).
Fatalnie wypadł też powrót do kin Gregga Arakiego
. "I Want Your Sex"
zadebiutowało z wynikiem 600 tysięcy dolarów. Widzowie mając do wyboru dwa filmy z Olivią Wilde
, wybrali "Zaproszenie"
, które w podobnej liczbie kin zrobiło dwukrotnie lepszy wynik będąc przy tym na ekranach już od ponad miesiąca.
Box Office USA: 31 lipca - 2 sierpnia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$283,0*
|$355,0
|1
|4487
|2
|-1
|Odyseja
|$51,0
|$395,53
|3
|3861
|3
|+1
|Toy Story 5
|$6,3
|$461,7
|7
|3035
|4
|+1
|Minionki i straszydła
|$5,8
|$168,36
|5
|3023
|5
|-3
|Vaiana
|$5,3
|$114,78
|4
|3010
|6
|-3
|Hadestown
|$2,0
|$18,2
|2
|1567
|7
|
|Zaproszenie
|$1,24
|$22,78
|5
|792
|8
|N
|I Want Your Sex
|$0,6
|$0,6
|1
|700
|9
|-3
|Martwe zło: Ogień
|$0,53
|$31,2
|4
|642
|10
|-2
|Młody Waszyngton
|$0,48
|$46,42
|4
|623
Trzy duże premiery są zaplanowane na nadchodzący weekend. To: horror "Ice Cream Man"
, komedia "Straż wiejska 3"
oraz komedia romantyczna "Tylko jedna noc"
.