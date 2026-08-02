Newsy Filmy Box office Box Office USA: Desperacka walka Spider-Mana o rekord trwa. "Odyseja" nie zwalnia tempa
Filmy / Box office

Box Office USA: Desperacka walka Spider-Mana o rekord trwa. "Odyseja" nie zwalnia tempa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Desperacka+walka+Spider-Mana+o+rekord+trwa.+%22Odyseja%22+nie+zwalnia+tempa-167869
Box Office USA: Desperacka walka Spider-Mana o rekord trwa. &quot;Odyseja&quot; nie zwalnia tempa
Wygląda na to, że w branży filmowej mamy nowy punkt odniesienia. Wyniki nie będą już porównywane z tym, co miało miejsce po pandemii. Teraz wszyscy będą się mierzyć z pierwszym weekendem sierpnia 2026 roku. A to dlatego, że był to weekend rekordowy. Szacuje się, iż Amerykanie zostawią w kasach kinowych ok. 430 milionów dolarów. Dotychczas najlepszy weekend zanotowano w kwietniu 2019 roku, kiedy do kin wchodziło widowisko "Avengers: Koniec gry" (402 mln dolarów).

Oczywiście najbardziej na ten rekord zapracowała największa nowość tego roku, widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Film pobił rekord wpływów z pierwszego dnia w kinach (168 milionów dolarów), jednak wygląda na to, że może mu odrobinę zabraknąć do pokonania wyśrubowanego osiągnięcia "Avengers: Koniec gry" (357,1 mln dolarów).

Po rekordowym piątku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już w sobotę zaczął tracić dystans do hitu Marvela. Jeśli niedzielna sprzedaż spadnie o więcej niż 15%, to przegra walkę o rekord. Będzie jednak naprawdę blisko, bowiem najświeższe szacunki mówią o wyniku otwarcia w wysokości 355 milionów dolarów. Jest to rezultat o 95 milionów lepszy od dotychczasowego drugiego wyniku wszech czasów z weekendu otwarcia, który należał do filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu".  

Wydawać by się mogło, że takie otwarcie zmiecie konkurencję z powierzchni ziemi. Nic bardziej mylnego. "Odyseja" Christophera Nolana, do której wciąż w całości należą ekrany kin IMAX, straciła tylko 43% wpływów. Universal szacuje, że widowisko fantasy zgarnęło 51 milionów dolarów. Jest to najlepszy wynik trzeciego weekendu w karierze Nolana. I oznacza, że już w poniedziałek zostanie trzecią premierą tego roku, która przekroczy granicę 400 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin. Dla porównania w ubiegłym roku poziom ten osiągnęły tylko dwa filmy.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Toy Story 5$461,7$159,7442519.06-$250
2Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
3Odyseja (+2)$395,5$123,5394217.07-$250
4Michael (-1)$372,3$97,2395524.049.06$200
5Spider-Man: Całkiem nowy dzień (NOWOŚĆ)$355,0$355,0448731.07-$225
6Projekt Hail Mary (-2)$344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja (-1)$262,8$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1)$220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia (-1)$197,3$81,4356529.0514.07$10
10Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)$177,7$81,7430022.0521.07$165
11Minionki i straszydła $168,4$37,042441.07-$85
12Hopnięci (-2)$166,0$45,340006.0328.04$150
13Krzyk 7 (-1)$121,9$63,6354027.0231.03$45
14Dzień objawienia (-1)$116,6$44,5382412.0621.07$115
15Vaiana (+1)$114,8$43,1420010.07-$250
16Straszny film (-2)$108,2$54,335045.0621.07$30
17Wielka mała koza (-2)$103,3$27,2386313.0224.03$90

Dobrze poradziły sobie także wszystkie trzy familijne produkcje z pierwszej dziesiątki. Ich spadki wyniosły od 38% ("Toy Story 5") do 50% ("Vaiana"). Wielkimi przegranymi są: dramat historyczny "Młody Waszyngton" (spadek o 75%), musical "Hadestown" oraz horror "Martwe zło: Ogień" (spadek o 81%).

Fatalnie wypadł też powrót do kin Gregga Arakiego. "I Want Your Sex" zadebiutowało z wynikiem 600 tysięcy dolarów. Widzowie mając do wyboru dwa filmy z Olivią Wilde, wybrali "Zaproszenie", które w podobnej liczbie kin zrobiło dwukrotnie lepszy wynik będąc przy tym na ekranach już od ponad miesiąca.

Box Office USA: 31 lipca - 2 sierpnia 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1NSpider-Man: Całkiem nowy dzień$283,0*$355,014487
2-1Odyseja$51,0$395,5333861
3+1Toy Story 5$6,3$461,773035
4+1Minionki i straszydła$5,8$168,3653023
5-3Vaiana$5,3$114,7843010
6-3Hadestown$2,0$18,221567
7 Zaproszenie$1,24$22,785792
8NI Want Your Sex$0,6$0,61700
9-3Martwe zło: Ogień$0,53$31,24642
10-2Młody Waszyngton$0,48$46,424623
*wynik otwarcia z samego weekendu

Trzy duże premiery są zaplanowane na nadchodzący weekend. To: horror "Ice Cream Man", komedia "Straż wiejska 3" oraz komedia romantyczna "Tylko jedna noc".

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Dlaczego Anne Hathaway odrzuciła rolę w "Spider-Manie"?

6 komentarzy
Filmy

Vin Diesel płakał, czytając scenariusz "Szybkich i wściekłych 11"

28 komentarzy
Filmy Box office

"Minionki" pokonują "Toy Story 5", "Odyseja" zatapia "Vaianę"

16 komentarzy
Inne Seriale

Nie żyje Vincent Pastore. Big Pussy z "Rodziny Soprano" miał 80 lat

20 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Nowe Horyzonty: Znamy zwycięzcę festiwalu

26 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Nagroda w Cannes przepustką do walki o statuetkę

1 komentarz
Filmy

Action Man trafi na ekran. Film przygotowują twórcy Marvela

3 komentarze