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Box Office USA: Dinozaury wyginęły. Spider-Man i Odys wciąż niepokonani

Deadline / autor: /
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Box Office USA: Dinozaury wyginęły. Spider-Man i Odys wciąż niepokonani
Wprowadzenie dwóch filmów o dinozaurach w ten sam weekend okazało się nietrafioną decyzją. Bo choć oba znalazły swoją widownię, to jednak przegrały z największymi hitami tego roku. A wygląda na to, że "Odyseja" była do pokonania.

Poza zasięgiem konkurencji pozostaje "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Według najnowszych szacunków komiksowe widowisko zarobi w okolicach 70 milionów dolarów. Będzie to drugi najlepszy wynik trzeciego weekendu w historii amerykańskiego box office'u. Rekordzistą pozostaną "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" z kwotą 90,2 mln dolarów.

W efekcie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma już na swoim koncie ponad 785 milionów dolarów. To czyni z niego czwarty najbardziej kasowy film w historii USA. Przed nim są już tylko: "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" (936,7 mln dolarów), "Avengers: Koniec gry" (858,4 mln) oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu" (804,8 mln).

Drugie miejsce utrzymała "Odyseja", która zaliczyła kolejny znakomity weekend, notując spadek w wysokości zaledwie 27%. W efekcie została właśnie 24. filmem, który w amerykańskich kinach zarobił co najmniej 500 milionów dolarów. Potrzebuje już też tylko 29 milionów dolarów, by zostać najbardziej kasowym filmem Christophera Nolana w Ameryce, wyprzedzając widowisko "Mroczny Rycerz".

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $785,8$360,1453931.07-$225
2Odyseja (+1)$504,7$123,5394217.07-$250
3Toy Story 5 (-1)$475,5$159,7442519.06-$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła (+1)$180,1$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)$177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Vaiana (+1)$124,5$43,1420010.07-$250
14Krzyk 7 (-1)$121,9$63,6354027.0231.03$45
15Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
16Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
17Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Na razie nie można ostatecznie powiedzieć, która z dwóch nowości o dinozaurach będzie wyżej w box-office'owym zestawieniu. Aktualnie różnica w szacunkach wynosi zaledwie pół miliona dolarów.

Wygląda jednak na to, że minimalnie lepiej wypadnie "Koniec ulicy Dębowej". Aktualnie mówi się o otwarciu na poziomie 21 milionów dolarów. Wygląda jednak na to, że film szybko będzie tracił widzów. Z danych po pokazach premierowych wynika, że spora część osób, które go widziały, nie będzie go polecać znajomym. W CinemaScore otrzymał zaś tylko B.

Z kolei lepiej od prognoz poradziła sobie animacja "Psi Patrol i dinozaury". Film zarobił na otwarcie w okolicach 20,5 mln dolarów. Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki trzy lata temu zanotował "Psi Patrol: Wielki film" (22,8 mln dolarów, w sumie 65,3 mln). Ten obraz będzie sobie radził w kinach chyba lepiej niż "Koniec ulicy Dębowej", w CinemaScore dostał bowiem A.

Na piątym miejscu wylądowała trzecia z nowości - dokument "Katseye: Wild Hearts". Obraz jest jednak wielkim frontloaderem, bowiem 2,2 mln dolarów z 3,6 mln, jakie zarobił w weekend, pochodzi z piątkowych pokazów.

Niewiele gorzej wypadła czwarta z nowości, zapis przedstawienia musicalu "Six" na West Endzie. Według aktualnych danych zarobił on solidne 3 miliony dolarów.

Dramat historyczny o spotkaniu Gorbaczow-Reagan w Reykjavíku "The Brink of War" mimo gwiazdorskiej obsady nie zdołał przyciągnąć widzów. Na otwarcie zgarnął tylko 2,7 mln dolarów.

Szósta, ostatnia z nowości, indyjski dramat obyczajowy "Vishwanath & Sons" znalazła się na dziesiątej pozycji. Film trafił tylko do 350 kin, a mimo to zdołał zarobić 1,8 mln dolarów.

Box Office USA: 14-16 sierpnia 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Spider-Man: Całkiem nowy dzień$70,0$785,8334539
2
Odyseja$23,2$504,6853217
3NKoniec ulicy Dębowej$18,5*$21,013446
4NPsi Patrol i dinozaury$18,6*$20,513545
5NKatseye: Wild Hearts$3,6$3,61724
6NSix: The Musical Live!$3,0$3,011462
7NThe Brink of War$2,68$2,6812083
8-3Toy Story 5$2,3$475,4791925
9-6Tylko jedna noc$2,0$9,8623012
10NVishwanath & Sons$1,76$1,761350
*wynik otwarcia z samego weekendu

Amerykańskie kina wchodzą w jeden ze swoich najtrudniejszych okresów. Powroty dzieci do szkół i studentów na uczelnie sprawiają, że tradycyjnie w drugiej połowie sierpnia wyniki box office'u - a w szczególności nowości - są zazwyczaj słabsze. Mimo to na najbliższy piątek przewidziano aż pięć dużych premier: horror "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru", akcyjniak z Jasonem Stathamem "Buntownik", film Agnieszki Smoczyńskiej z Noomi Rapace "Hot Spot", psychologiczny horror "It Ends" oraz australijska komedia "Spa Weekend". Do szerokiej dystrybucji ma też trafić film biograficzny "Tony", który po dziesięciu dniach w limitowanej dystrybucji ma na koncie ponad 1,2 mln dolarów.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

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Iron Man  (2008)

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Avengers  (2012)

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