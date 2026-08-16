Box Office USA: Dinozaury wyginęły. Spider-Man i Odys wciąż niepokonani

Wprowadzenie dwóch filmów o dinozaurach w ten sam weekend okazało się nietrafioną decyzją. Bo choć oba znalazły swoją widownię, to jednak przegrały z największymi hitami tego roku. A wygląda na to, że "Odyseja" była do pokonania.
Poza zasięgiem konkurencji pozostaje "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. Według najnowszych szacunków komiksowe widowisko zarobi w okolicach 70 milionów dolarów. Będzie to drugi najlepszy wynik trzeciego weekendu w historii amerykańskiego box office'u
. Rekordzistą pozostaną "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
" z kwotą 90,2 mln dolarów.
W efekcie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
ma już na swoim koncie ponad 785 milionów dolarów. To czyni z niego czwarty najbardziej kasowy film w historii USA.
Przed nim są już tylko: "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
" (936,7 mln dolarów), "Avengers: Koniec gry
" (858,4 mln) oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu
" (804,8 mln).
Drugie miejsce utrzymała "Odyseja"
, która zaliczyła kolejny znakomity weekend, notując spadek w wysokości zaledwie 27%. W efekcie została właśnie 24. filmem, który w amerykańskich kinach zarobił co najmniej 500 milionów dolarów.
Potrzebuje już też tylko 29 milionów dolarów, by zostać najbardziej kasowym filmem Christophera Nolana
w Ameryce, wyprzedzając widowisko "Mroczny Rycerz".
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$785,8
|$360,1
|4539
|31.07
|-
|$225
|2
|Odyseja (+1)
|$504,7
|$123,5
|3942
|17.07
|-
|$250
|3
|Toy Story 5 (-1)
|$475,5
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła (+1)
|$180,1
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Vaiana (+1)
|$124,5
|$43,1
|4200
|10.07
|-
|$250
|14
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|15
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|16
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|17
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Na razie nie można ostatecznie powiedzieć, która z dwóch nowości o dinozaurach będzie wyżej w box-office'owym zestawieniu. Aktualnie różnica w szacunkach wynosi zaledwie pół miliona dolarów.
Wygląda jednak na to, że minimalnie lepiej wypadnie "Koniec ulicy Dębowej"
. Aktualnie mówi się o otwarciu na poziomie 21 milionów dolarów. Wygląda jednak na to, że film szybko będzie tracił widzów. Z danych po pokazach premierowych wynika, że spora część osób, które go widziały, nie będzie go polecać znajomym. W CinemaScore otrzymał zaś tylko B.
Z kolei lepiej od prognoz poradziła sobie animacja "Psi Patrol i dinozaury"
. Film zarobił na otwarcie w okolicach 20,5 mln dolarów. Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki trzy lata temu zanotował "Psi Patrol: Wielki film
" (22,8 mln dolarów, w sumie 65,3 mln). Ten obraz będzie sobie radził w kinach chyba lepiej niż "Koniec ulicy Dębowej
", w CinemaScore dostał bowiem A.
Na piątym miejscu wylądowała trzecia z nowości - dokument "Katseye: Wild Hearts"
. Obraz jest jednak wielkim frontloaderem
, bowiem 2,2 mln dolarów z 3,6 mln, jakie zarobił w weekend, pochodzi z piątkowych pokazów.
Niewiele gorzej wypadła czwarta z nowości, zapis przedstawienia musicalu "Six"
na West Endzie. Według aktualnych danych zarobił on solidne 3 miliony dolarów.
Dramat historyczny o spotkaniu Gorbaczow-Reagan w Reykjavíku "The Brink of War"
mimo gwiazdorskiej obsady nie zdołał przyciągnąć widzów. Na otwarcie zgarnął tylko 2,7 mln dolarów.
Szósta, ostatnia z nowości, indyjski dramat obyczajowy "Vishwanath & Sons"
znalazła się na dziesiątej pozycji. Film trafił tylko do 350 kin, a mimo to zdołał zarobić 1,8 mln dolarów.
Box Office USA: 14-16 sierpnia 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$70,0
|$785,83
|3
|4539
|2
|Odyseja
|$23,2
|$504,68
|5
|3217
|3
|N
|Koniec ulicy Dębowej
|$18,5*
|$21,0
|1
|3446
|4
|N
|Psi Patrol i dinozaury
|$18,6*
|$20,5
|1
|3545
|5
|N
|Katseye: Wild Hearts
|$3,6
|$3,6
|1
|724
|6
|N
|Six: The Musical Live!
|$3,0
|$3,0
|1
|1462
|7
|N
|The Brink of War
|$2,68
|$2,68
|1
|2083
|8
|-3
|Toy Story 5
|$2,3
|$475,47
|9
|1925
|9
|-6
|Tylko jedna noc
|$2,0
|$9,86
|2
|3012
|10
|N
|Vishwanath & Sons
|$1,76
|$1,76
|1
|350
Amerykańskie kina wchodzą w jeden ze swoich najtrudniejszych okresów. Powroty dzieci do szkół i studentów na uczelnie sprawiają, że tradycyjnie w drugiej połowie sierpnia wyniki box office'u - a w szczególności nowości - są zazwyczaj słabsze. Mimo to na najbliższy piątek przewidziano aż pięć dużych premier: horror "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru"
, akcyjniak z Jasonem Stathamem "Buntownik"
, film Agnieszki Smoczyńskiej
z Noomi Rapace "Hot Spot"
, psychologiczny horror "It Ends"
oraz australijska komedia "Spa Weekend"
. Do szerokiej dystrybucji ma też trafić film biograficzny "Tony"
, który po dziesięciu dniach w limitowanej dystrybucji ma na koncie ponad 1,2 mln dolarów.