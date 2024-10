Box Office USA: Fani horrorów uśmiechnięci. A "Dziki robot" ma 100 milionów dolarów

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 18-20 października



To wynik niemal identyczny do tego, jaki przed dwoma laty uzyskał oryginał. Pamiętajmy, że pierwotnie " Uśmiechnij się " powstało z myślą o platformie Paramount+, ale po wysokich ocenach na pokazach testowych szefowie wytwórni zmienili zdanie.Tymczasem dwójka podoba się widzom jeszcze bardziej. W CinemaScore otrzymała ocenę B, podczas gdy jedynka miała B-. To świetna wiadomość dla Paramountu, który na produkcję " Uśmiechnij się 2 " wydał 28 milionów dolarów.Świetne nastroje panują też w siedzibie Universal Pictures.został, w tym trzecią Universalu,Nie wszyscy mogą jednak cieszyć się z weekendowych wyników. Ketchup Entertainment dopiero po raz drugi wprowadza w Ameryce film do szerokiej dystrybucji. Jednaknie zdołał zainteresować widzów i w ogóle nie pojawił się w Top 10 zarabiając na dzień dobry tylko 650 tys. dolarów.Disneyowi z kolei nie udało się przyciągnąć widzów wznowieniem filmu. W miniony weekend obraz zarobił 841 tys. dolarów, co także nie dało miejsca w pierwszej dziesiątce.Za to A24 ma powody do zadowolenia.choć nie jest dystrybuowana nawet w tysiącu kin, to i tak znalazła się w naszym zestawieniu. Aktualnie szacunki dają bowiem filmowi aż 4,5 mln dolarów.Z kolei w limitowanej dystrybucji fantastyczny start zaliczyła w sześciu kinach. Ten oscarowy faworyt uzyskał średnią na kino w wysokości 90 tys. dolarów. W tym roku żaden film nie może pochwalić się podobnym wynikiem.W ostatni weekend października do kin trafią dwie duże nowości: komiksowyoraz liczący się w oscarowej rywalizacji dramat