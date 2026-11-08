Box Office USA: Godzilla przechodzi do historii. Triumf Króla Potworów

W amerykańskich kinach w ten weekend sporo się dzieje. Do kin weszła cała masa nowości. Trzy z nich zdołały znaleźć się na podium. Do tego dwie nowości świetnie poradziły sobie w limitowanej dystrybucji. A większość starszych tytułów, choć musiała uznać wyższość premier, to mimo wszystko zanotowała zaskakująco niskie spadki.
Wielkim triumfatorem jest "Godzilla Minus Zero"
. Japońskie widowisko najprawdopodobniej ustanowi rekord otwarcia dla aktorskiego filmu obcojęzycznego
. Aktualne szacunki mówią bowiem o otwarciu w wysokości 31,6 mln dolarów. To wynik niemal trzykrotnie lepszy od tego, jaki w 2023 roku zanotował film "Godzilla Minus One
".
Ponieważ "Godzilla Minus Zero"
uzyskuje w CinemaScore ocenę A, należy spodziewać się w kolejnych tygodniach relatywnie małych spadków. Widowisko powinno więc bez problemu osiągnąć wynik zbliżony do 100 milionów dolarów (poprzednia część zarobiła pięciokrotność otwarcia, czyli 57,1 mln dolarów).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$958,9
|$360,1
|4539
|31.07
|6.10
|$225
|2
|Odyseja
|$625,6
|$123,5
|3942
|17.07
|17.11
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Resident Evil
|$159,7
|$60,2
|3684
|18.09
|-
|$75
|14
|Vaiana
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|15
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|16
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|17
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|18
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Na drugim miejscu wylądował "Kot Prot"
. I choć zarobił na otwarcie tyle, ile prognozowano, to nie jest to dobra wiadomość dla Warner Bros. Animacja okazała się potężną klapą finansową. Film zarobił bowiem 20 milionów dolarów na dzień dobry. Dla porównania: ostatnia animacja zrealizowana przez Illumination – "Grinch
" – debiutowała w 2018 roku kwotą 67,6 mln dolarów. "Kot Prot"
będzie walczył o osiągnięcie łącznie takiego wyniku. Film zbiera jednak dobre oceny wśród widzów (A w CinemaScore), więc jest szansa, że to się uda.
Najniższe miejsce na podium należy do "Drummer Boy".
Chrześcijańska, patriotyczna widownia wreszcie dopisała i film zarobił na otwarcie 9,3 mln dolarów. To wynik w górnych granicach tego, co prognozowano przed premierą. Poprzedni film reżyserów – "Bastion ocalałych
" – w 2024 roku na otwarcie zgarnął 6 milionów dolarów.
Na piątym miejscu wylądowała kolejna nowość, "Ramajana: Narodziny legendy"
. W weekend film zgarnął 8,7 mln dolarów. Ponieważ premierę miał w czwartek, to łącznie na jego koncie jest 12,2 mln dolarów. To mocny start bollywoodzkiej superprodukcji, ale nie najlepszy w tym roku start indyjskiego filmu w ogóle. W marcu "Dhurandhar The Revenge
" zarobił w cztery dni 14 milionów dolarów.
Piątą nowością w pierwszej dziesiątce jest "Dziki Koń Dziewięć"
. Szacunki mówią o otwarciu w wysokości 6 milionów dolarów. Dla reżysera, Martina McDonagha, jest to najlepszy wynik w całej dotychczasowej karierze.
Dotychczas najlepszym wynikiem był trzeci weekend "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri
" (4,4 mln dolarów).
Poza pierwszą dziesiątką wylądował film biograficzny "Jimmy"
(2 mln dolarów) oraz serial "Gorąca rywalizacja"
(1,4 mln dolarów).
Box Office USA: 6-8 listopada
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Godzilla Minus Zero
|$24,91*
|$31,61
|1
|3254
|2
|N
|Kot Prot
|$19,5*
|$20,5
|1
|4003
|3
|N
|Drummer Boy
|$9,31
|$9,31
|1
|2850
|4
|-3
|Zobaczysz wszystko
|$8,86
|$79,8
|4
|2473
|5
|N
|Ramajana: Narodziny legendy
|$8,65
|$12,16
|1
|1433
|6
|-3
|Kroniki lasu. Wildwood
|$7,0
|$39,82
|2
|2693
|7
|-5
|Clayface
|$6,68
|$56,61
|3
|2946
|8
|N
|Dziki Koń Dziewięć
|$5,1*
|$6,0
|1
|1100
|9
|N
|Stray Kids World Tour 'Run It'
|$3,7
|$3,7
|1
|917
|10
|-6
|Wicker
|$3,35
|$19,89
|3
|2081
Z kolei w limitowanej dystrybucji bardzo dobry start zaliczył "Club Kid"
. W sześciu kinach zarobił 390 tysięcy dolarów, co przekłada się na średnią w wysokości 65,1 tysiąca. Niewiele gorzej wypadł też "Jestem Rocky"
, który w siedmiu kinach zgarnął prawie 345 tysięcy dolarów, co daje średnią w wysokości 49,3 tysiąca.
Już w poniedziałek do kin trafi oryginalny "Rocky"
. W środę dołączy do niego akcyjniak z Jimem Caviezelem "Żołnierz widmo"
. Z kolei na piątek planowane są premiery: świątecznego widowiska z Johnnym Deppem "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"
, kostiumowego horroru z Maiką Monroe "Victorian Psycho"
oraz nowego thrillera Davida Leitcha "Jak obrabować bank"
.