Box Office USA: Gunn lepszy od Snydera? "Superman" z 5. otwarciem wśród ekranizacji DC Comics

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 11-13 lipca 2025



W niedzielę rano czasu Los Angeles Warner Bros. podaje, że na otwarciezarobi 122 miliony dolarów. W Hollywood panuje jednak przekonanie, że te szacunki są grubo zaniżone i w rzeczywistości wynik otwarcia bliższy będzie kwocie 124 milionów dolarów.Tym samy. Tamten film na otwarcie zarobił 116,6 mln dolarów. Jest jednak jedno "ale" do tego porównania. Otóż w tamtych czasach wyniki z pokazów przedpremierowych nie wliczały się do weekendowego otwarcia tak, jak to jest teraz.ma też lepszy wynik od poprzedniej ekranizacji komiksów DC dokonanej przez Gunna . W szczycie pandemii " Legion samobójców: The Suicide Squad " na dzień dobry zgarnął 26,2 mln dolarów.W sumieRekordzista pozostaje " Batman v Superman: Świt Sprawiedliwości ", który zarobił w weekend otwarcia 166 mln dolarów.Czy jednak debiutto wielki sukces? Odpowiedź nie jest oczywista.: 162,9 mln dolarów – " Minecraft: Film " i 146,0 mln dolarów " Lilo & Stitch ".Pozostaje też. W ubiegłym roku do sieci trafiły dokumenty złożone rzekomo w stanie Ohio w celu uzyskania rabatu podatkowego, w których widniała kwota James Gunn w mediach społecznościowych kategorycznie tej kwocie zaprzeczył, jednak jeszcze w czerwcu The Hollywood Reporter twierdziło, że ta kwota jest prawdziwa, choć może nie uwzględniać wszystkich odpisów i dofinansowania, jakie produkcja odpisała. W innych mediach amerykańskich w ostatnich tygodniach zaczęła pojawiać się kwota dużo niższa –Zgodnie z oczekiwaniami pojawienie się widowiska Gunna najbardziej dało się we znaki filmowi. Film zaczyna powoli tracić dystans do " Jurassic World: Dominion ". Po pierwszych pięciu dniach nowy film był w tyle o 25 milionów dolarów, a teraz, po 12 dniach, traci już 22 mln dolarów. Mimo to Universal ma powody do zadowolenia. Jest to bowiem jużDramatyczną walkę o 200 milionów dolarów wciąż to za toNiestety wydaje się coraz bardziej realne to, że widowisku niewiele zabraknie do tego wyniku. Aktualnie ma na koncie 194 miliony dolarów, a w ten weekend zarobiło już tylko 1,5 miliona.W najbliższy weekend do kin wejdą trzy bardzo różne duże premiery. Paramount ma animację, Sony horror, zaś A24 nowego Ariego Astera