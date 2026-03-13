"Super Mario Galaxy Film" powtórzy sukces "Super Mario Bros. Film"? Pierwsze prognozy

W długi weekend związany z Wielkanocą do amerykańskich kin trafi "Super Mario Galaxy Film". Czy animacja będzie hitem? Pierwsze prognozy box office'u dają na to odpowiedź. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Najlepsze otwarcie 2026 roku
Na chwilę obecną prognozy dotyczące startu "Super Mario Galaxy Film"
są dość konserwatywne. Przewidują bowiem na 5-dniowe otwarcie co najmniej 160 milionów dolarów
.
W porównaniu do wszystkich dotychczasowych premier jest to wynik imponujący. Może się nawet okazać, że po Wielkanocy film wskoczy na pierwsze miejsce najbardziej kasowych premier 2026 roku w amerykańskich kinach.
Jednak w porównaniu do wyniku otwarcia "Super Mario Bros. Film"
jest to spory spadek. Tamten film także trafił do amerykańskich kin w długi weekend wielkanocny. W ciągu pierwszych pięciu dniu zgarnął 204,6 mln dolarów
(z tradycyjnego weekendu pochodziło 146,3 mln dolarów).
Portal Deadline zauważa jednak, że na tym samym etapie prognozy dotyczące "Super Mario Galaxy Film" są lepsze od tych, jakie miał "Super Mario Bros. Film"
. Dlatego też przewiduje, że dwójka ostatecznie może osiągnąć wynik porównywalny do jedynki, a nawet lepszy.
Zwiastun filmu "Super Mario Galaxy Film"