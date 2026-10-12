Box Office USA: Jessica Chastain królową kin. "Inna mamusia" na pozycji lidera

Październikowe spowolnienie staje się faktem. Drugi weekend z rzędu większość nowości w kinach radzi sobie gorzej od oczekiwań.
Jedynym filmem, który przyciągnął widzów do kin, okazał się horror "Inna mamusia"
. Ale nawet w tym przypadku wpływy są niższe od zakładanych. Jeszcze po czwartkowych pokazach przedpremierowych spodziewano się, że film osiągnie granicę 30 milionów dolarów. Tak się nie stało. Najnowsze szacunki mówią o 27,5 mln dolarów.
Dlaczego? Widzowie są rozczarowani tym, co zobaczyli. Ocena w CinemaScore to zaledwie D+. Nawet jak na horror jest to bardzo słaba ocena (kino gatunkowe zazwyczaj ma w CinemaScore niższe noty). Oznacza to również, że choć Jessica Chastain
przyciągnęła na otwarcie tłumy, to na dłuższą metę nie uda się utrzymać tak wysokich wyników.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$956,9
|$360,1
|4539
|31.07
|6.10
|$225
|2
|Odyseja
|$623,0
|$123,5
|3942
|17.07
|17.11
|$250
|3
|Toy Story 5
|$480,3
|$159,7
|4425
|19.06
|18.08
|$250
|4
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|5
|Michael
|$372,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|6
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|7
|Obsesja
|$263,5
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|8
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,6
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|9
|Backrooms. Bez wyjścia
|$197,5
|$81,4
|3565
|29.05
|14.07
|$10
|10
|Minionki i straszydła
|$183,2
|$37,0
|4244
|1.07
|11.08
|$85
|11
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$177,7
|$81,7
|4300
|22.05
|21.07
|$165
|12
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|13
|Resident Evil (+1)
|$138,5
|$60,2
|3684
|18.09
|-
|$75
|14
|Vaiana (-1)
|$126,2
|$43,1
|4200
|10.07
|8.09
|$250
|15
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|16
|Dzień objawienia
|$116,6
|$44,5
|3824
|12.06
|21.07
|$115
|17
|Straszny film
|$108,3
|$54,3
|3504
|5.06
|21.07
|$30
|18
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Jednak największą klapą weekendu jest bez wątpienia "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji"
. Film zarobił na otwarcie zaledwie 5,5 mln dolarów. To niewiele w porównaniu z "The Social Network
", które 16 lat temu debiutowało kwotą 22,4 mln dolarów. Nowy film Sorkina
łącznie tyle nie zarobi w amerykańskich kinach. Widzowie co prawda wyszli z kin bardziej zadowoleni niż ci, którzy wybrali się na "Inną mamusię
", niemniej jednak ocena w CinemaScore to B-, co nie daje szans na "długie nogi".
Zgodnie z oczekiwaniami "Angel and the Badman"
, czyli remake westernu "Anioł i złoczyńca
" z 1947 roku, wszedł do kin praktycznie niezauważony. Na otwarcie zgarnął zaledwie dwa miliony dolarów.
Po słabych ocenach wśród widzów przed tygodniem "Verity. Coraz większy mrok"
zgodnie z oczekiwaniami szybko traci widzów. Spadek wpływów wyniósł aż 64%, ale przy słabości reszty stawki film zdołał utrzymać się na podium.
Jedyna historia sukcesu minionego weekendu dotyczy "Odysei"
. Widowisko Nolana
zanotowało olbrzymi skok popularności. Wpływy wzrosły o połowę, dzięki czemu film, który przed tygodniem zajmował 11. lokatę, teraz wrócił do pierwszej dziesiątki.
Nieźle na rynku dystrybucji limitowanej wypadł też tegoroczny zwycięzca Cannes, "Fiord"
. Film trafił na ekrany czterech kin, w których zarobił 124 tysiące dolarów. Daje to niezłą średnią w wysokości 31 tys. dolarów.
Box Office USA: 9-11 października 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Zm.
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|N
|Inna mamusia
|$23,9*
|$27,5
|1
|3365
|2
|-1
|Verity. Coraz większy mrok
|$11,48
|$53,86
|2
|3572
|3
|-1
|Resident Evil
|$8,35
|$138,53
|4
|3085
|4
|-1
|W sercu dziczy
|$7,1
|$49,66
|3
|3365
|5
|N
|The Social Reckoning: W sieci konsekwencji
|$4,85*
|$5,5
|1
|2606
|6
|Zapomniana wyspa
|$4,5
|$30,27
|3
|2898
|7
|-2
|Primetime
|$4,01
|$41,47
|3
|2269
|8
|-4
|Digger
|$3,2
|$14,43
|2
|3321
|9
|N
|Angel and the Badman
|$2,06
|$2,06
|1
|2263
|10
|+1
|Odyseja
|$2,0
|$622,97
|13
|560
W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże tytuły: kostiumowa "Rozważna i romantyczna"
, growy "Street Fighter: Uliczny wojownik"
oraz surwiwalowy "Upadek wieloryba"
.