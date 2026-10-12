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Box Office USA: Jessica Chastain królową kin. "Inna mamusia" na pozycji lidera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Jessica+Chastain+kr%C3%B3low%C4%85+kin.+%22Inna+mamusia%22+na+pozycji+lidera-169045
Box Office USA: Jessica Chastain królową kin. &quot;Inna mamusia&quot; na pozycji lidera
Październikowe spowolnienie staje się faktem. Drugi weekend z rzędu większość nowości w kinach radzi sobie gorzej od oczekiwań.

Jedynym filmem, który przyciągnął widzów do kin, okazał się horror "Inna mamusia". Ale nawet w tym przypadku wpływy są niższe od zakładanych. Jeszcze po czwartkowych pokazach przedpremierowych spodziewano się, że film osiągnie granicę 30 milionów dolarów. Tak się nie stało. Najnowsze szacunki mówią o 27,5 mln dolarów.

Dlaczego? Widzowie są rozczarowani tym, co zobaczyli. Ocena w CinemaScore to zaledwie D+. Nawet jak na horror jest to bardzo słaba ocena (kino gatunkowe zazwyczaj ma w CinemaScore niższe noty). Oznacza to również, że choć Jessica Chastain przyciągnęła na otwarcie tłumy, to na dłuższą metę nie uda się utrzymać tak wysokich wyników.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $956,9$360,1453931.076.10$225
2Odyseja $623,0$123,5394217.0717.11$250
3Toy Story 5 $480,3$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,2$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Resident Evil (+1)$138,5$60,2368418.09-$75
14Vaiana (-1)$126,2$43,1420010.078.09$250
15Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
16Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
17Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
18Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Jednak największą klapą weekendu jest bez wątpienia "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji". Film zarobił na otwarcie zaledwie 5,5 mln dolarów. To niewiele w porównaniu z "The Social Network", które 16 lat temu debiutowało kwotą 22,4 mln dolarów. Nowy film Sorkina łącznie tyle nie zarobi w amerykańskich kinach. Widzowie co prawda wyszli z kin bardziej zadowoleni niż ci, którzy wybrali się na "Inną mamusię", niemniej jednak ocena w CinemaScore to B-, co nie daje szans na "długie nogi".

Zgodnie z oczekiwaniami "Angel and the Badman", czyli remake westernu "Anioł i złoczyńca" z 1947 roku, wszedł do kin praktycznie niezauważony. Na otwarcie zgarnął zaledwie dwa miliony dolarów.

Po słabych ocenach wśród widzów przed tygodniem "Verity. Coraz większy mrok" zgodnie z oczekiwaniami szybko traci widzów. Spadek wpływów wyniósł aż 64%, ale przy słabości reszty stawki film zdołał utrzymać się na podium.

Jedyna historia sukcesu minionego weekendu dotyczy "Odysei". Widowisko Nolana zanotowało olbrzymi skok popularności. Wpływy wzrosły o połowę, dzięki czemu film, który przed tygodniem zajmował 11. lokatę, teraz wrócił do pierwszej dziesiątki.

Nieźle na rynku dystrybucji limitowanej wypadł też tegoroczny zwycięzca Cannes, "Fiord". Film trafił na ekrany czterech kin, w których zarobił 124 tysiące dolarów. Daje to niezłą średnią w wysokości 31 tys. dolarów.

Box Office USA: 9-11 października 2026



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1NInna mamusia$23,9*$27,513365
2-1Verity. Coraz większy mrok$11,48$53,8623572
3-1Resident Evil$8,35$138,5343085
4-1W sercu dziczy$7,1$49,6633365
5NThe Social Reckoning: W sieci konsekwencji$4,85*$5,512606
6
Zapomniana wyspa$4,5$30,2732898
7-2Primetime$4,01$41,4732269
8-4Digger$3,2$14,4323321
9NAngel and the Badman$2,06$2,0612263
10+1Odyseja$2,0$622,9713560
*wynik otwarcia z samego weekendu

W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże tytuły: kostiumowa "Rozważna i romantyczna", growy "Street Fighter: Uliczny wojownik" oraz surwiwalowy "Upadek wieloryba".

Inna mamusia  (2026)

 Inna mamusia

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