Newsy Filmy Box office Box Office USA: Jest pierwszy hit AI. Zaś "Minionki" są nowym numerem 1
Filmy / Box office

Box Office USA: Jest pierwszy hit AI. Zaś "Minionki" są nowym numerem 1

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Jest+pierwszy+hit+AI.+Za%C5%9B+%22Minionki%22+s%C4%85+nowym+numerem+1-167438
Box Office USA: Jest pierwszy hit AI. Zaś &quot;Minionki&quot; są nowym numerem 1
O ile pierwsze dwa miesiące kinowego lata były wypełnione pozytywnymi niespodziankami, o tyle od ubiegłego tygodnia atmosfera wyraźnie się pogorszyła. Po katastrofie, jaką okazała się "Supergirl", mocno poniżej oczekiwań wystartowała animacja "Minionki i straszydła". Ten weekend pokazał również, że przeciwnicy sztucznej inteligencji są głośni w mediach społecznościowych, ale kiedy przychodzi do głosowania portfelami, to Amerykanie nie mają żadnego problemu z filmami, które wspomogło AI.

250. urodziny Ameryki będą bardzo źle wspominane w siedzibach Warner Bros. i DC Studios. Po słabiutkim starcie "Supergirl", komiksowe widowisko zanotowało katastrofalny drugi weekend. Wpływy poleciały na łeb na szyję, bo aż o 74%. W ten sposób film wyleciał już z podium.

A to oznacza, że prawie bez walki numerem jeden została animacja "Minionki i straszydła". Ale Universal nie ma za bardzo z czego się cieszyć. Film zanotował najgorszy wynik otwarcia całego cyklu - 36,4 mln dolarów. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież animacja miała swoją premierę już w środę. Nie jest to żadne pocieszenie. Film bowiem w pięć dni zgarnął 61,4 mln dolarów. Dla porównania normalne otwarcie poprzedniego filmu w serii - "Gru i Minionki: Pod przykrywką" - wyniosło 75 milionów dolarów. Po pięciu dniach miał na koncie już ponad 122 mln dolarów.

Naprawdę niewiele zabrakło, żeby na pozycję lidera wróciło "Toy Story 5". Animacja Pixara straciła co prawda sporo, bo 56%, mimo to zarobiła 31 milionów dolarów. Za parę dni stanie się drugą najbardziej kasową premierą tego roku w amerykańskich kinach, wyprzedając "Michaela".

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$429,8$131,742843.0419.05$110
2Michael $371,3$97,2395524.049.06$200
3Toy Story 5 (+1)$366,3$159,7442519.06-$250
4Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
5Obsesja $245,3$17,2306815.0530.06$0,8
6Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,3$76,742001.0530.06$100
7Backrooms. Bez wyjścia $190,5$81,4356529.05-$10
8Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $176,8$81,7430022.05-$165
9Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
10Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
11Straszny film $106,3$54,335045.06-$30
12Dzień objawienia (NOWOŚĆ)$105,3$44,5382412.06-$115
13Wielka mała koza (-1)$103,3$27,2386313.0224.03$90

Jednak filmem, który skupił na sobie największą uwagę, okazał się biograficzny dramat "Młody Waszyngton". Jest to bowiem pierwszy film, który wchodzi do kin bez ukrywania tego, że powstał przy udziale AI. Reżyser przyznaje, że do filmu zatrudniono pięciu artystów AI, którzy pomogli zrealizować co najmniej 100 scen. Dzięki temu historyczne widowisko może pochwalić się skromnym budżetem w wysokości 20 milionów dolarów.

I już teraz wiadomo, że przyniesie wytwórni Angel Studio zyski. Film bowiem sprzedał się lepiej od prognoz - 20,8 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie w historii Angel Studios. "Młody Waszyngton" zapewne będzie notował umiarkowane spadki, ponieważ spodobał się widzom. Ta patriotyczna opowiastka dostała ocenę A w CinemaScore.

W weekend do kin weszła rozszerzona o 16 minut wersja "Backrooms. Bez wyjścia". Nie zanotowano jednak zwiększonego zainteresowania tytułem. Wpływy spadły o 25%. Film dzielnie walczy o osiągnięcie granicy 200 milionów dolarów. Jednak łatwo nie będzie. W ten weekend wpływy dobiły do 190 milionów.

Jeśli chodzi o największe tłumy, to wciąż niepokonane pozostaje "Zaproszenie". Film trafił do kolejnych 21 kin i to wystarczyło, by nowe dzieło Olivii Wilde zadebiutowało w pierwszej dziesiątce. Wpływy podwoiły się, a średnia na kino wciąż jest wysoka i wynosi 28,6 tys. dolarów.

Box Office USA: 3-5 lipca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Minionki i straszydła (NOWOŚĆ)$36,4$61,4414243
2Toy Story 5 (-1)$31,0$366,3533975
3Młody Waszyngton (NOWOŚĆ)$20,85$20,8512700
4Supergirl (-2)$9,6$58,4723602
5Dzień objawienia $6,0$105,3142702
6Obsesja (-3)$5,3$245,3282640
7Backrooms. Bez wyjścia (-1)$3,31$190,4862079
8Jackass: Best and Last (-4)$2,7$14,6922855
9Straszny film (-2)$1,13$106,2551158
10Zaproszenie (+7)$0,8$1,37228
*wynik otwarcia z samego weekendu

Trzy duże premiery zaplanowane są na nadchodzący weekend. Disney zaprezentuje film "Vaiana" (aktorska wersja animacji pod tym samym tytułem). Warner ma dla widzów horror "Martwe zło: Ogień". Zaś Sony zaprosi na komedię "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass", czyli pierwszy po ośmioletniej przerwie film pełnometrażowy Davida Waina, twórcy kultowego cyklu "Wet Hot American Summer".

Minionki i straszydła  (2026)

 Minionki i straszydła

Jak ukraść Księżyc  (2010)

 Jak ukraść Księżyc

Minionki rozrabiają  (2013)

 Minionki rozrabiają

Minionki  (2015)

 Minionki

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Czerwiec w polskich kinach: "Toy Story 5" i "Backrooms" zaczynają wakacje z przytupem

2 komentarze
Filmy

Drama wokół ekranizacji "Dzieci krwi i kości"

24 komentarze
VOD Seriale

Muhammad Ali bohaterem serialu Prime Video. Pierwszy teaser

13 komentarzy
Gry

"Cyberpunk 2077" świętuje fantastyczny wynik sprzedaży

6 komentarzy
Filmy

Vin Diesel ogłasza: ruszyły zdjęcia do filmu "Szybcy i wściekli 11"

51 komentarzy

Ślubu Taylor Swift udzielił hollywoodzki gwiazdor

73 komentarze
Seriale

Gwiazda "Rancza Duttonów" ma teorię na temat tragicznego finału

8 komentarzy