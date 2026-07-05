Box Office USA: Jest pierwszy hit AI. Zaś "Minionki" są nowym numerem 1

O ile pierwsze dwa miesiące kinowego lata były wypełnione pozytywnymi niespodziankami, o tyle od ubiegłego tygodnia atmosfera wyraźnie się pogorszyła. Po katastrofie, jaką okazała się "Supergirl", mocno poniżej oczekiwań wystartowała animacja "Minionki i straszydła". Ten weekend pokazał również, że przeciwnicy sztucznej inteligencji są głośni w mediach społecznościowych, ale kiedy przychodzi do głosowania portfelami, to Amerykanie nie mają żadnego problemu z filmami, które wspomogło AI.
250. urodziny Ameryki będą bardzo źle wspominane w siedzibach Warner Bros. i DC Studios. Po słabiutkim starcie "Supergirl"
, komiksowe widowisko zanotowało katastrofalny drugi weekend. Wpływy poleciały na łeb na szyję, bo aż o 74%. W ten sposób film wyleciał już z podium.
A to oznacza, że prawie bez walki numerem jeden została animacja "Minionki i straszydła"
. Ale Universal nie ma za bardzo z czego się cieszyć. Film zanotował najgorszy wynik otwarcia całego cyklu
- 36,4 mln dolarów. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież animacja miała swoją premierę już w środę. Nie jest to żadne pocieszenie. Film bowiem w pięć dni zgarnął 61,4 mln dolarów. Dla porównania normalne otwarcie poprzedniego filmu w serii - "Gru i Minionki: Pod przykrywką
" - wyniosło 75 milionów dolarów. Po pięciu dniach miał na koncie już ponad 122 mln dolarów.
Naprawdę niewiele zabrakło, żeby na pozycję lidera wróciło "Toy Story 5"
. Animacja Pixara straciła co prawda sporo, bo 56%, mimo to zarobiła 31 milionów dolarów. Za parę dni stanie się drugą najbardziej kasową premierą tego roku
w amerykańskich kinach, wyprzedając "Michaela
".
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$429,8
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Michael
|$371,3
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|3
|Toy Story 5 (+1)
|$366,3
|$159,7
|4425
|19.06
|-
|$250
|4
|Projekt Hail Mary
|$344,1
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|5
|Obsesja
|$245,3
|$17,2
|3068
|15.05
|30.06
|$0,8
|6
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$220,3
|$76,7
|4200
|1.05
|30.06
|$100
|7
|Backrooms. Bez wyjścia
|$190,5
|$81,4
|3565
|29.05
|-
|$10
|8
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$176,8
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|9
|Hopnięci
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|10
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|11
|Straszny film
|$106,3
|$54,3
|3504
|5.06
|-
|$30
|12
|Dzień objawienia (NOWOŚĆ)
|$105,3
|$44,5
|3824
|12.06
|-
|$115
|13
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Jednak filmem, który skupił na sobie największą uwagę, okazał się biograficzny dramat "Młody Waszyngton"
. Jest to bowiem pierwszy film, który wchodzi do kin bez ukrywania tego, że powstał przy udziale AI.
Reżyser przyznaje, że do filmu zatrudniono pięciu artystów AI, którzy pomogli zrealizować co najmniej 100 scen. Dzięki temu historyczne widowisko może pochwalić się skromnym budżetem w wysokości 20 milionów dolarów.
I już teraz wiadomo, że przyniesie wytwórni Angel Studio zyski. Film bowiem sprzedał się lepiej od prognoz - 20,8 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie w historii Angel Studios. "Młody Waszyngton"
zapewne będzie notował umiarkowane spadki, ponieważ spodobał się widzom. Ta patriotyczna opowiastka dostała ocenę A w CinemaScore.
W weekend do kin weszła rozszerzona o 16 minut wersja "Backrooms. Bez wyjścia".
Nie zanotowano jednak zwiększonego zainteresowania tytułem. Wpływy spadły o 25%. Film dzielnie walczy o osiągnięcie granicy 200 milionów dolarów. Jednak łatwo nie będzie. W ten weekend wpływy dobiły do 190 milionów.
Jeśli chodzi o największe tłumy, to wciąż niepokonane pozostaje "Zaproszenie"
. Film trafił do kolejnych 21 kin i to wystarczyło, by nowe dzieło Olivii Wilde
zadebiutowało w pierwszej dziesiątce. Wpływy podwoiły się, a średnia na kino wciąż jest wysoka i wynosi 28,6 tys. dolarów.
Box Office USA: 3-5 lipca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Minionki i straszydła (NOWOŚĆ)
|$36,4
|$61,44
|1
|4243
|2
|Toy Story 5 (-1)
|$31,0
|$366,35
|3
|3975
|3
|Młody Waszyngton (NOWOŚĆ)
|$20,85
|$20,85
|1
|2700
|4
|Supergirl (-2)
|$9,6
|$58,47
|2
|3602
|5
|Dzień objawienia
|$6,0
|$105,31
|4
|2702
|6
|Obsesja (-3)
|$5,3
|$245,32
|8
|2640
|7
|Backrooms. Bez wyjścia (-1)
|$3,31
|$190,48
|6
|2079
|8
|Jackass: Best and Last (-4)
|$2,7
|$14,69
|2
|2855
|9
|Straszny film (-2)
|$1,13
|$106,25
|5
|1158
|10
|Zaproszenie (+7)
|$0,8
|$1,37
|2
|28
Trzy duże premiery zaplanowane są na nadchodzący weekend. Disney zaprezentuje film "Vaiana"
(aktorska wersja animacji pod tym samym tytułem). Warner ma dla widzów horror "Martwe zło: Ogień"
. Zaś Sony zaprosi na komedię "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass"
, czyli pierwszy po ośmioletniej przerwie film pełnometrażowy Davida Waina
, twórcy kultowego cyklu "Wet Hot American Summer
".