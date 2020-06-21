Box Office USA: Jest rekord! "Toy Story 5" hitem lata

Kolejny weekend kinowego lata i kolejny raz mamy premierę notującą rekordowe wyniki. Tym razem dobre wiadomości pochodzą z siedziby Disneya. Studio przewiduje rekordowy start filmu "Toy Story 5".
Animacja Pixara
trafia do kin w weekend, w który w USA świętuje się Dzień Ojca. Taki termin premiery "Toy Story 5"
okazał się strzałem w dziesiątkę. Do kin poszły prawdziwe tłumy. Aktualne szacunki Disneya mówią o otwarciu na poziomie 160 milionów dolarów.
Jeśli szacunki się potwierdzą, będzie to najlepszy wynik z weekendu otwarcia dla całej serii.
Dotychczas rekordzistą pozostawało "Toy Story 4
" z wynikiem 120,9 mln dolarów. Będzie to również najlepsze otwarcie tego roku.
Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości. 160 milionów dolarów oznacza drugie najlepsze otwarcie filmu animowanego
w historii (za "Iniemamocni 2
" - 182,6 mln dolarów) oraz trzecie najlepsze otwarcie w historii czerwcowych premier.
Jest jednak odrobina dziegciu w tej litanii: otóż jeszcze w piątek prognozy mówiły o otwarciu przekraczającym nawet 170 milionów dolarów. Na to się niestety nie zanosi.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$429,6
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Michael
|$367,9
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|3
|Projekt Hail Mary
|$343,9
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$219,4
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|5
|Obsesja
|$215,8
|$17,2
|3068
|15.05
|-
|$0,8
|6
|Backrooms. Bez wyjścia (+2)
|$175,2
|$81,4
|3565
|29.05
|-
|$10
|7
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$171,8
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|8
|Hopnięci (-2)
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|9
|Toy Story 5 (NOWOŚĆ)
|$160,0
|$160,0
|4425
|19.06
|-
|$250
|10
|Krzyk 7 (-1)
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|11
|Wielka mała koza (-1)
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Tymczasem po dobrym starcie przed tygodniem "Dzień objawienia"
musiał pogodzić się z wysoką stratą wpływów. Spadły one aż o 62%, ale widowisko Spielberga
zdołało utrzymać się na drugim miejscu. Jednak naprawdę niewiele brakowało, by największe tegoroczne kinowe objawienie pokonało je w walce o drugą lokatę. "Obsesja"
znów niewiele straciła i z "Dniem objawienia
" przegrała zaledwie o 2,8 mln dolarów.
W pierwszej dziesiątce są jeszcze dwie nowości, ale obie miały pokazywane był w zdecydowanie mniejszej liczbie kin i nawet tych nie były w stanie wypełnić.
Na ósmym miejscu wylądował australijski horror "Leviticus"
. Zachwyty na festiwalu Sundance nie wystarczyły, by przekonać szerszą widownię i film zarobił tylko 2,7 mln dolarów.
Magnesem nie byli też Hugh Jackman
i Jodie Comer
. "Robin Hood: Koniec legendy"
zajął dziewiąte miejsce zarabiając na otwarcie 2,6 mln dolarów. Film raczej szybko zniknie z list box office'u, bo w CinemaScore otrzymał zaledwie C+.
Box Office USA: 19-21 czerwca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Toy Story 5 (NOWOŚĆ)
|$142,5*
|$160,0
|1
|4425
|2
|Dzień objawienia (-1)
|$17,0
|$78,28
|2
|3824
|3
|Obsesja (-1)
|$14,2
|$215,84
|6
|3053
|4
|Backrooms. Bez wyjścia
|$7,33
|$175,19
|4
|2851
|5
|Straszny film (-2)
|$6,7
|$97,56
|3
|2725
|6
|Władcy Wszechświata (-1)
|$5,6
|$56,91
|3
|2517
|7
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)
|$2,75
|$171,76
|5
|2000
|8
|Leviticus (NOWOŚĆ)
|$2,29*
|$2,75
|1
|1076
|9
|Robin Hood: Koniec legendy (NOWOŚĆ)
|$2,62
|$2,62
|1
|1762
|10
|Michael (-3)
|$2,19
|$367,92
|9
|1434
Trzy duże nowości powalczą o widza w najbliższy piątek. Są to: komiksowe widowisko "Supergirl"
, "Jackass: Best and Last"
(kolejna odsłona komediowej serii) oraz dramat wojenny ze Scottem Eastwoodem "Lucky Strike"
.