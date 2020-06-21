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Box Office USA: Jest rekord! "Toy Story 5" hitem lata

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Jest+rekord+%22Toy+Story+5%22+hitem+lata-167199
Box Office USA: Jest rekord! &quot;Toy Story 5&quot; hitem lata
Kolejny weekend kinowego lata i kolejny raz mamy premierę notującą rekordowe wyniki. Tym razem dobre wiadomości pochodzą z siedziby Disneya. Studio przewiduje rekordowy start filmu "Toy Story 5".

Animacja Pixara trafia do kin w weekend, w który w USA świętuje się Dzień Ojca. Taki termin premiery "Toy Story 5" okazał się strzałem w dziesiątkę. Do kin poszły prawdziwe tłumy. Aktualne szacunki Disneya mówią o otwarciu na poziomie 160 milionów dolarów.

Jeśli szacunki się potwierdzą, będzie to najlepszy wynik z weekendu otwarcia dla całej serii. Dotychczas rekordzistą pozostawało "Toy Story 4" z wynikiem 120,9 mln dolarów. Będzie to również najlepsze otwarcie tego roku.

Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości. 160 milionów dolarów oznacza drugie najlepsze otwarcie filmu animowanego w historii (za "Iniemamocni 2" - 182,6 mln dolarów) oraz trzecie najlepsze otwarcie w historii czerwcowych premier.

Jest jednak odrobina dziegciu w tej litanii: otóż jeszcze w piątek prognozy mówiły o otwarciu przekraczającym nawet 170 milionów dolarów. Na to się niestety nie zanosi.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$429,6$131,742843.0419.05$110
2Michael $367,9$97,2395524.049.06$200
3Projekt Hail Mary $343,9$80,5407720.0311.05$190
4Diabeł ubiera się u Prady 2 $219,4$76,742001.05-$100
5Obsesja $215,8$17,2306815.05-$0,8
6Backrooms. Bez wyjścia (+2)$175,2$81,4356529.05-$10
7Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $171,8$81,7430022.05-$165
8Hopnięci (-2)$166,0$45,340006.0328.04$150
9Toy Story 5 (NOWOŚĆ)$160,0$160,0442519.06-$250
10Krzyk 7 (-1)$121,9$63,6354027.0231.03$45
11Wielka mała koza (-1)$103,3$27,2386313.0224.03$90

Tymczasem po dobrym starcie przed tygodniem "Dzień objawienia" musiał pogodzić się z wysoką stratą wpływów. Spadły one aż o 62%, ale widowisko Spielberga zdołało utrzymać się na drugim miejscu. Jednak naprawdę niewiele brakowało, by największe tegoroczne kinowe objawienie pokonało je w walce o drugą lokatę. "Obsesja" znów niewiele straciła i z "Dniem objawienia" przegrała zaledwie o 2,8 mln dolarów.

W pierwszej dziesiątce są jeszcze dwie nowości, ale obie miały pokazywane był w zdecydowanie mniejszej liczbie kin i nawet tych nie były w stanie wypełnić.

Na ósmym miejscu wylądował australijski horror "Leviticus". Zachwyty na festiwalu Sundance nie wystarczyły, by przekonać szerszą widownię i film zarobił tylko 2,7 mln dolarów.

Magnesem nie byli też Hugh Jackman i Jodie Comer. "Robin Hood: Koniec legendy" zajął dziewiąte miejsce zarabiając na otwarcie 2,6 mln dolarów. Film raczej szybko zniknie z list box office'u, bo w CinemaScore otrzymał zaledwie C+.

Box Office USA: 19-21 czerwca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Toy Story 5 (NOWOŚĆ)$142,5*$160,014425
2Dzień objawienia (-1)$17,0$78,2823824
3Obsesja (-1)$14,2$215,8463053
4Backrooms. Bez wyjścia $7,33$175,1942851
5Straszny film (-2)$6,7$97,5632725
6Władcy Wszechświata (-1)$5,6$56,9132517
7Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)$2,75$171,7652000
8Leviticus (NOWOŚĆ)$2,29*$2,7511076
9Robin Hood: Koniec legendy (NOWOŚĆ)$2,62$2,6211762
10Michael (-3)$2,19$367,9291434
*wynik otwarcia z samego weekendu

Trzy duże nowości powalczą o widza w najbliższy piątek. Są to: komiksowe widowisko "Supergirl", "Jackass: Best and Last" (kolejna odsłona komediowej serii) oraz dramat wojenny ze Scottem Eastwoodem "Lucky Strike"

Toy Story 5  (2026)

 Toy Story 5

Toy Story  (1995)

 Toy Story

Toy Story 3  (2010)

 Toy Story 3

Toy Story 2  (1999)

 Toy Story 2

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