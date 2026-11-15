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Box Office USA: Johnny Depp na szczycie po raz pierwszy od 8 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+USA%3A+Johnny+Depp+na+szczycie+po+pierwszy+raz+od+8+lat-169671
Box Office USA: Johnny Depp na szczycie po raz pierwszy od 8 lat
To miał być wielki powrót Johnny'ego Deppa. Czy tak rzeczywiście było? Odpowiedź zależy od tego, kogo zapytacie.

Nie ulega wątpliwości, że "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" jest najlepiej sprzedającym się filmem w amerykańskich kinach w ten weekend. A to oznacza, że po raz pierwszy od 2018 roku film, w którym wystąpił Depp, znalazł się na szczycie box office'u. Tak patrząc na wyniki, można powiedzieć, że powrót się udał.

Jednak aktualne prognozy mówią o otwarciu w okolicach 19 milionów dolarów. Skydance liczyło, że uda się przekroczyć 20 milionów dolarów. Jeszcze po pierwszym dniu w kinach wydawało się to bardzo prawdopodobne. A jednak rodziny z dziećmi nie dopisały, podobnie jak Zetki. W efekcie wynik jest słabszy od oczekiwań, choć biorąc pod uwagę niewielki budżet (38 milionów dolarów), studio może być zadowolone.

Jest też szansa, że film "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" w kolejnych tygodniach będzie notował umiarkowane spadki, ponieważ spodobał się osobom, które go widziały. Świadczy o tym ocena A- w CinemaScore.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień $959,0$360,1453931.076.10$225
2Odyseja $625,6$123,5394217.0717.11$250
3Toy Story 5 $480,3$159,7442519.0618.08$250
4Super Mario Galaxy Film $429,8$131,742843.0419.05$110
5Michael $372,3$97,2395524.049.06$200
6Projekt Hail Mary $344,1$80,5407720.0311.05$190
7Obsesja $263,5$17,2306815.0530.06$0,8
8Diabeł ubiera się u Prady 2 $220,6$76,742001.0530.06$100
9Backrooms. Bez wyjścia $197,5$81,4356529.0514.07$10
10Minionki i straszydła $183,2$37,042441.0711.08$85
11Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $177,7$81,7430022.0521.07$165
12Hopnięci $166,0$45,340006.0328.04$150
13Resident Evil $160,7$60,2368418.093.11$75
14Vaiana $126,2$43,1420010.078.09$250
15Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
16Dzień objawienia $116,6$44,5382412.0621.07$115
17Straszny film $108,3$54,335045.0621.07$30
18Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Pozostałe nowości także tłumów nie przyciągnęły. "Żołnierz widmo" to pierwszy od trzech lat duży film w filmografii Jima Caviezela. W weekend zgarnął on 5,2 mln dolarów. Ponieważ jednak film wszedł do kin 11 listopada, to w sumie na koncie ma już ponad 8,3 mln dolarów. Choć nie są to wyniki powalające, to producenci są z całą pewnością zadowoleni. Film kosztował bowiem tylko 18 milionów dolarów.

Zupełnie inne nastroje panują w siedzibie Amazon MGM Studios. "Jak obrabować bank" na otwarcie zgarnął też 5,2 mln dolarów. Jednak w tym przypadku trzeba to traktować jako klapę. Z trzech nowości to właśnie ten film był najdroższy (budżet wyniósł co najmniej 40 milionów dolarów). Jednak istotniejszy jest fakt, że obraz wyreżyserował David Leitch, który nigdy w karierze nie miał tak słabego otwarcia. Do teraz najgorszy start zanotował jego pierwszy duży film, czyli "Atomic Blonde" (18,3 mln dolarów w 2017 roku).

Z czterech dużych premier weekendu najgorzej wypadł jednak kostiumowy horror "Victorian Psycho". Film zarobił bowiem tylko 1,1 mln dolarów, co nie wystarczyło do zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce.

Ten weekend nie był też udany dla Króla Potworów. Japońskie widowisko "Godzilla Minus Zero" okazało się wielkim frontloaderem i po rekordowym otwarciu zanotowało gigantyczny spadek w wysokości 73%. I to pomimo oceny A w CinemaScore! Wygląda więc na to, że 100 milionów dolarów z amerykańskich kin może się nie spełnić.

Dużo lepiej wypada indyjska superprodukcja "Ramajana: Narodziny legendy". Film rzecz jasna startował z niższego pułapu, niemniej jednak w czasie drugiego weekendu stracił zaledwie 38% wpływów.

Box Office USA: 13-15 listopada



#Zm.Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1NEbenezer Scrooge. Opowieść wigilijna$17,5*$19,013535
2
Kot Prot$11,4$38,1724003
3-2Godzilla Minus Zero$8,31$48,8823246
4
Ramajana: Narodziny legendy$5,5$24,1321110
5
Zobaczysz wszystko$5,47$89,0151845
6NŻołnierz widmo$5,2$8,3112558
7NJak obrabować bank$4,28*$5,1812810
8
Dziki Koń Dziewięć$4,6$13,3222175
9-3Kroniki lasu. Wildwood$4,37$48,3122173
10-3Clayface$3,73$63,6342284
*wynik otwarcia z samego weekendu

Tymczasem największy tłok panował na seansach filmu "Papierowy tygrys". Obraz trafił do sześciu kin i zarobił w nich 215 tys. dolarów. To daje całkiem przyzwoitą (w ten weekend najlepszą) średnią na kino – 35,8 tys. dolarów.

Następny weekend ma należeć w Ameryce do widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Mówi się o otwarciu w okolicach 100 milionów dolarów. Do szerokiej dystrybucji trafią też filmy pokazywane w wybranych kinach: "Jestem Rocky" i "Papierowy tygrys".

Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna  (2026)

 Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna

Opowieść wigilijna  (2009)

 Opowieść wigilijna

Opowieść wigilijna  (1999)

 Opowieść wigilijna

Opowieść wigilijna  (2019)

 Opowieść wigilijna

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