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Box Office USA: Kosmici i Spielberg górą. "Dzień objawienia" numerem jeden

Deadline / autor: /
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Box Office USA: Kosmici i Spielberg górą. &quot;Dzień objawienia&quot; numerem jeden
Steven Spielberg wciąż potrafi przyciągnąć widzów do kin. Jego najnowszy film "Dzień objawienia" sprzedaje się lepiej niż to wynikał z prognoz przed weekendem. Wtedy mówiło się o wyniku w okolicach 35 milionów dolarów. Obecne szacunki dają mu 44 mln dolarów!

Dla Spielberga to ważna rzecz. Tylko cztery filmy w jego karierze zarobiły więcej na otwarcie. Są to: "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" (100,1 mln dolarów), "Zaginiony Świat: Jurassic Park" (72,1 mln), "Wojna światów" (64,8 mln) oraz "Park jurajski" (50,1 mln).

Z drugiej strony w tym roku taki start wcale nie imponuje. Jesteśmy dopiero w połowie roku, a już osiem filmów ma lepsze wyniki na otwarcie.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Super Mario Galaxy Film$429,3$131,742843.0419.05$110
2Michael $362,8$97,2395524.049.06$200
3Projekt Hail Mary $343,6$80,5407720.0311.05$190
4Diabeł ubiera się u Prady 2 $217,8$76,742001.05-$100
5Obsesja (+2)$188,4$17,2306815.05-$0,8
6Hopnięci (-1)$166,0$45,340006.0328.04$150
7Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)$165,1$81,7430022.05-$165
8Backrooms. Bez wyjścia $160,0$81,4356529.05-$10
9Krzyk 7 $121,9$63,6354027.0231.03$45
10Wielka mała koza $103,3$27,2386313.0224.03$90

Jednak oczy wszystkich wciąż zwrócone są na "Obsesję". Horror nie przestaje zdumiewać i z miejsca czwartego awansował na drugie. Było to możliwe za sprawą spadku wynoszącego tylko 25%. Film ma już na swoim koncie 188 milionów dolarów. I wygląda na to, że już za tydzień zostanie pierwszym obrazem wyprodukowanym za kwotę mniejszą milion dolarów, który podczas swojego pierwszego pobytu w kinach zarobi w Ameryce co najmniej 200 milionów dolarów.

Obie duże nowości z ubiegłego tygodnia nie były w stanie utrzymać w kinach widzów. Zarówno "Straszny film" jak "Władcy Wszechświata" muszą pogodzić się z faktem, że spadki wpływów w ich przypadku przekroczyły 70%.

W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze trzy premiery. Najlepiej spośród nich poradził sobie koncert "BTS World Tour ‘Arirang’ In Busan: Live Viewing", który w sobotę zarobił 3,8 mln dolarów w tysiącu kin.

Chiński "The Furious" zadebiutował dopiero na dziewiątym miejscu z wynikiem 2,8 mln dolarów. A pierwszą dziesiątkę zamyka trzecia z filmowych nowości, komedia z RuPaul "Stop! That! Train!".

Box Office USA: 12-14 czerwca 2026



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Dzień objawienia (NOWOŚĆ)$37,5*$44,013824
2Obsesja (+2)$19,0$188,3853068
3Straszny film (-2)$14,5$84,5923504
4Backrooms. Bez wyjścia (-1)$11,26$160,0333404
5Władcy Wszechświata (-3)$8,67$46,7323677
6Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu $4,7$165,0742680
7Michael $4,13$362,7682256
8BTS World Tour ‘Arirang’ In Busan: Live Viewing (NOWOŚĆ) $3,8$3,811005
9The Furious (NOWOŚĆ) $2,75$2,7511251
10Stop! That! Train! (NOWOŚĆ) $2,02$2,0211161
*wynik otwarcia z samego weekendu

W następny piątek do kin wejdą trzy duże nowości: animacja Pixara "Toy Story 5", dramat historyczny z Hugh Jackmanem "Robin Hood: Koniec legendy" oraz australijski horror "Leviticus", który podbił widownię tegorocznego festiwalu Sundance.

Dzień objawienia  (2026)

 Dzień objawienia

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