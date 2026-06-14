Box Office USA: Kosmici i Spielberg górą. "Dzień objawienia" numerem jeden

Steven Spielberg wciąż potrafi przyciągnąć widzów do kin. Jego najnowszy film "Dzień objawienia" sprzedaje się lepiej niż to wynikał z prognoz przed weekendem. Wtedy mówiło się o wyniku w okolicach 35 milionów dolarów. Obecne szacunki dają mu 44 mln dolarów!
Dla Spielberga
to ważna rzecz. Tylko cztery filmy w jego karierze zarobiły więcej na otwarcie.
Są to: "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
" (100,1 mln dolarów), "Zaginiony Świat: Jurassic Park
" (72,1 mln), "Wojna światów
" (64,8 mln) oraz "Park jurajski
" (50,1 mln).
Z drugiej strony w tym roku taki start wcale nie imponuje. Jesteśmy dopiero w połowie roku, a już osiem filmów ma lepsze wyniki na otwarcie.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Super Mario Galaxy Film
|$429,3
|$131,7
|4284
|3.04
|19.05
|$110
|2
|Michael
|$362,8
|$97,2
|3955
|24.04
|9.06
|$200
|3
|Projekt Hail Mary
|$343,6
|$80,5
|4077
|20.03
|11.05
|$190
|4
|Diabeł ubiera się u Prady 2
|$217,8
|$76,7
|4200
|1.05
|-
|$100
|5
|Obsesja (+2)
|$188,4
|$17,2
|3068
|15.05
|-
|$0,8
|6
|Hopnięci (-1)
|$166,0
|$45,3
|4000
|6.03
|28.04
|$150
|7
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1)
|$165,1
|$81,7
|4300
|22.05
|-
|$165
|8
|Backrooms. Bez wyjścia
|$160,0
|$81,4
|3565
|29.05
|-
|$10
|9
|Krzyk 7
|$121,9
|$63,6
|3540
|27.02
|31.03
|$45
|10
|Wielka mała koza
|$103,3
|$27,2
|3863
|13.02
|24.03
|$90
Jednak oczy wszystkich wciąż zwrócone są na "Obsesję"
. Horror nie przestaje zdumiewać i z miejsca czwartego awansował na drugie. Było to możliwe za sprawą spadku wynoszącego tylko 25%. Film ma już na swoim koncie 188 milionów dolarów. I wygląda na to, że już za tydzień zostanie pierwszym obrazem wyprodukowanym za kwotę mniejszą milion dolarów, który podczas swojego pierwszego pobytu w kinach zarobi w Ameryce co najmniej 200 milionów dolarów.
Obie duże nowości z ubiegłego tygodnia nie były w stanie utrzymać w kinach widzów. Zarówno "Straszny film" jak "Władcy Wszechświata" muszą pogodzić się z faktem, że spadki wpływów w ich przypadku przekroczyły 70%.
W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze trzy premiery. Najlepiej spośród nich poradził sobie koncert "BTS World Tour ‘Arirang’ In Busan: Live Viewing"
, który w sobotę zarobił 3,8 mln dolarów w tysiącu kin.
Chiński "The Furious"
zadebiutował dopiero na dziewiątym miejscu z wynikiem 2,8 mln dolarów. A pierwszą dziesiątkę zamyka trzecia z filmowych nowości, komedia z RuPaul "Stop! That! Train!".
Box Office USA: 12-14 czerwca 2026
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Dzień objawienia (NOWOŚĆ)
|$37,5*
|$44,0
|1
|3824
|2
|Obsesja (+2)
|$19,0
|$188,38
|5
|3068
|3
|Straszny film (-2)
|$14,5
|$84,59
|2
|3504
|4
|Backrooms. Bez wyjścia (-1)
|$11,26
|$160,03
|3
|3404
|5
|Władcy Wszechświata (-3)
|$8,67
|$46,73
|2
|3677
|6
|Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
|$4,7
|$165,07
|4
|2680
|7
|Michael
|$4,13
|$362,76
|8
|2256
|8
|BTS World Tour ‘Arirang’ In Busan: Live Viewing (NOWOŚĆ)
|$3,8
|$3,8
|1
|1005
|9
|The Furious (NOWOŚĆ)
|$2,75
|$2,75
|1
|1251
|10
|Stop! That! Train! (NOWOŚĆ)
|$2,02
|$2,02
|1
|1161
W następny piątek do kin wejdą trzy duże nowości: animacja Pixara "Toy Story 5"
, dramat historyczny z Hugh Jackmanem "Robin Hood: Koniec legendy"
oraz australijski horror "Leviticus"
, który podbił widownię tegorocznego festiwalu Sundance.